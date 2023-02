[株式会社テックピット ]

総務省の調査によると世界のパブリッククラウドサービス市場は、2020年は35兆315億円(前年比27.9%増)となっており、特にPaaS市場が成長しています。



出典:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd236800.html



そして、TechpitでもAzureをはじめとするパブリッククラウドサービスのリクエストが多く、ここ数年人気上位の技術で、そのような背景から、この度はTechpitからAzureの電子書籍をリリースすることに至りました。







書籍の概要



Microsoft Azure の PaaS を使ったアプリケーション実装をしたいと思っている方や、Microsoft Azure の DR対策や運用監視についての知識を得たいと思っている方に向けた教材になっています。



本教材では、Microsoft Azure を使って Web + DB 構成アプリケーションをクラウドネイティブアーキテクチャで作ります。



昨今のモダンなアプリケーションはクラウドサービスを活用することを前提に構築される傾向が強くなってきています。そのため、本教材を学びPaaSを活用できるようになることで、運用コストを抑えられることが期待できるようになります。



■ URL

『Azure PaaS アーキテクチャ構成を学ぼう』

https://www.techpit.jp/courses/228



■ 提供の形式

購入方法は、単品購入やサブスクリプション(Unlimited)や法人向け利用(「Techpit for Enterprise」)の各プランで購入可能です。





■ 執筆者 加藤 司 氏について

日本ビジネスシステムズ株式会社 ソリューションアーキテクト本部 ITアーキテクト部所属。OSSを中心としたプロダクトを活用したインフラ構築を8年経験した後、Microsoftプロダクト中心の案件に携わる。金融系の仮想化基盤/VDIの提案・設計などの10年の経験を通じ、クラウドビジネスにも進出しています。パブリッククラウドを活用したクラウドネイティブ導入を提唱し、コンテナ技術やサーバーレスといった先端技術の導入支援を行っています。現在は Microsoft Azure や Microsoft 365 を幅広く活用したクラウドサービスの導入支援をビジネスとして行う一方、Kubernetesやマイクロサービスといった先端技術の普及活動も行なっています。





■ Techpit for Enterpriseのサービス資料のダウンロード

Techpit for Enterpriseのサービス資料をご希望の場合は、以下フォームにご入力後いただくと送付いたします。



https://share.hsforms.com/1K9ay27LXQ7Cr6t2WCPowIA4z7g1





Techpit for Enterpriseの紹介





「Techpit for Enterprise」は、ITエンジニアのリスキリングに特化した戦略的人材リスキリングSaaSです。



「Techpit for Enterprise」では、学習プログラムの提供だけでなく、人材育成計画の策定から学習の完了支援まで、「リスキリング」に必要なプロセスを一気通貫で支援します。スキルアセスメントを受講することで、学習者の現在の理解度をチェックし、各個人の理解度に応じた最適なリスキリングプラン、学習カリキュラムを提供します。











会社概要





社名 : 株式会社テックピット

所在地 : 東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRID

設立 : 2018年7月

資本金 : 1億2,199万円 (資本準備金含む)

代表者 : 代表取締役 山田 晃平

事業内容:



各分野の専門的な知識・経験を持ったエンジニアが執筆した学習カリキュラムで最新の技術が学べるプログラミング学習プラットフォーム「Techpit」と、ITエンジニア育成に特化した戦略的人材リスキリングSaaS「Techpit for Enterprise」を提供。



個人向けサービスページ: https://www.techpit.jp/

執筆者サービスページ:https://author.techpit.jp/

企業向けサービスページ:https://enterprise.techpit.jp/



