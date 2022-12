[株式会社東京フード]

テレビシリーズ放送15周年記念!非売品トートバック、映画非売品ステッカー、映画ペアチケット(ムビチケ)、食事券などを抽選で豪華賞品をプレゼント



「ぼてぢゅう (R)」を運営する「ぼてぢゅう(R) グループ」(大阪府大阪市、代表取締役社長:栗田英人、以下「当社」)は、このたび映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』とタイアップし、映画公開に合わせ2022年12月1日(木)から2022年12月29日(木)にかけて5種のキャンペーンを開催いたします。











日本の地域に根付いた食文化の伝統を守りながら常に挑戦し成長を続けてきた当社は、77年以上にわたりカジュアルで美味しい日本食を発信し多くのお客様に支持されてまいりました。



この度、幅広い層の顧客への訴求を強化するべく、映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』とのタイアップ企画として、Twitterキャンペーンおよび、店舗でのタイアップキャンペーンを開催いたします。いずれも抽選で、テレビシリーズ放送15周年記念や映画公開を記念した非売品のオリジナルグッズ、映画ペアチケット(ムビチケ)やお食事券など豪華賞品をプレゼント。



今後も伝統や文化を店舗と共に守りながらも、SNSとの連携など新たな領域への取り組みを考えた企画を行うことで、お客様に愛され続ける100年企業を目指してまいります。





映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』タイアップキャンペーン





対象期間:2022年12月1日(木)~ 12月29日(木)

映画公開日:2022年12月16日(金)~ 12月29日(木) 2週間限定公開







■ Twitterキャンペーン1. Twitterフォロー&RTキャンペーン



ぼてぢゅう(R) グループ公式Twitter(@BOTEJYU_GroupJP)をフォロー&指定ツイートのリツイートで、映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』のムビチケが抽選で当たるチャンス!



対象期間:

●2022年12月1日(木)~12月8日(木)

賞品内容:

●映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』映画ペアチケット(ムビチケ) 5組10名様

※応募締め切りを12月8日(木)23:59とし、DMでお名前ご住所を確認の上、ご当選者に賞品を送品いたします。



■ Twitterキャンペーン2. Twitterフォロー&RTキャンペーン









ぼてぢゅう(R) グループ公式Twitter(@BOTEJYU_GroupJP)をフォロー&指定ツイートのリツイートで、映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の非売品賞品とBOTEJYU Groupのお食事券が抽選で当たるチャンス!



対象期間:

●2022年12月9日(金)~ 12月29日(木)

賞品内容:

●食事券1,000円 + 映画非売品ステッカー 5名様

●食事券1,000円 + 15周年非売品トートバック 5名様



■ Twitterキャンペーン3. 店頭ツイートキャンペーン





ご来店いただき、ぼてぢゅう(R) グループ公式Twitter(@BOTEJYU_GroupJP)をフォロー&店内でお料理と一緒に「#ぼてぢゅうフォト」「#ひつじのショーン」を付けてツイートしていただいたお客様に抽選で、賞品をプレゼント!







対象期間:

●2022年12月16日(金)~ 12月29日(木)





賞品内容:

●食事券3,000円 + 15周年非売品トートバック 5名様



●ぼてぢゅう(R) グループ公式Twitter(@BOTEJYU_GroupJP):

https://twitter.com/BOTEJYU_GroupJP



■ 店頭 キャンペーン1. 先着プレゼント



会計2,000円以上で、先着にて映画非売品ステッカーをプレゼント!

※店内飲食に限ります。

※1グループに付き1枚とさせて頂きます。

※ぼてぢゅう (R)、ぼてぢゅう食堂 (R)店舗のみ



対象期間:

●2022年12月16日(金)~ 先着順

賞品内容:

●映画非売品ステッカー 先着22名様



対象店舗:

<ぼてぢゅう (R)>

渋谷店、新宿サブナード店、横浜ランドマーク店、御徒町店、アトレ大井町店、アゼリア川崎店、調布パルコ店、ウィング上大岡店、池袋東武店、總本店/道頓堀、新大阪駅店、梅田店、神戸ハーバーランド店、かっぱ横丁店、阪急サン広場店、天王寺ミオ店、HEPナビオ店、中部国際空港店

<ぼてぢゅう食堂 (R)>

西葛西店、樟葉店



■ 店頭 キャンペーン2. 映画半券サービス



店舗でお食事をご注文の方で、映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の半券をご提示頂いた方に、ソフトドリンクを1杯サービス致します。

※対象ドリンクはスタッフにお尋ねください。



対象期間:

●2022年12月16日(金)~ 12月29日(木)

賞品内容:

●ご提示頂いた方全員に、ソフトドリンク1杯サービス!



対象店舗:

<ぼてぢゅう (R)>

渋谷店、新宿サブナード店、横浜ランドマーク店、御徒町店、アトレ大井町店、アゼリア川崎店、調布パルコ店、ウィング上大岡店、池袋東武店、總本店/道頓堀、新大阪駅店、梅田店、神戸ハーバーランド店、かっぱ横丁店、阪急サン広場店、天王寺ミオ店、天保山店、HEPナビオ店、中部国際空港店

<ぼてぢゅう食堂 (R)>

西葛西店、樟葉店

<ぼてぢゅう屋台 (R)>

三井アウトレットパーク入間店、酒々井アウトレット店、Pasar守谷店、イオンモール伊丹店、イオンモール大阪ドームシティ店

<てっぱん屋台 (R)>

ららぽーと富士見店、ダイバーシティ東京プラザ店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーと湘南平塚店、三井アウトレットパーク横浜ベイサイド店

<ぼてや (R)>

アクアシティ店、セブンパークアリオ柏店

<全国ご当地グルメ屋台 (R)>

セブンパークアリオ柏店、越谷レイクタウンKAZE店、阪急西宮ガーデンズ店

<静岡ご当地グルメ屋台 (R)>

御殿場プレミアムアウトレット店

<武蔵上州ご当地グルメ屋台 (R)>

ふかや花園プレミアムアウトレット店

<全国ご当地丼ぶり屋台 (R)>

神戸三田アウトレット店、ららぽーとEXPOCITY店、ジ・アウトレット広島店









映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』について







◆STORY◆





モッシーボトム牧場のクリスマスイブ。仲間とクリスマスの準備をしていたショーンは大きな靴下を手に入れるために忍び込んだ牧場主の家で大暴れ。そのうちにサンタを追ってティミーがクリスマス・マーケットで迷子になってしまった!ティミーを探しに町へと出かけたショーンたち。だけどティミーが隠れていたギフトボックスはなんと地元のセレブ、牧場主のベンの車に乗せられて消えてしまう。はたしてショーンたちはティミーを無事に助け出すことができるのか・・・?



最新作『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~ 劇場公開版』に加え、懐かしのシリーズ2から『だんろの前で』、『ある雪の日』、『メリークリスマス!』のクリスマス・セレクション3編が同時上映!ショーンたちが巻き超こす、楽しくて、でもなんだかあったかいクリスマスの大騒動をぜひお楽しみに!



公開期間:2022年12月16日(金)~ 12月29日(木) 2週間限定公開

ムビチケ絶賛発売中!

一般:1300 円 、小人(中学生以下):800 円 (税込)

*数量限定 *一部劇場を除く

(C) Aardman Animations Ltd 2021



映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』公式サイト:

https://www.aardman-jp.com/shaun/shaun-christmas/





BOTEJYU Groupについて





~未来に続く、日本料理を。~

TASTE OF PASSION







1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で119店舗(2022年12月現在)を展開する「BOTEJYU (R)」。当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る”粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。



本社:大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号(BOTEJYU Groupビル 2F / 3F)

代表:代表取締役 栗田 英人

HP:https://www.botejyu.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/botejyu_groupjp



