名古屋市栄駅前のSAKAE HIROBAs内にオープンするシェアリングIoT農園「SAKAE Urban Farming by SOKEN」の第1期となるファーマーの募集を開始 (100名) します。



「持続可能な食と農をアグリテインメントな世界へ」をビジョンに、一般の方の農と食の営みをSX (サスティナビリティトランスフォーメーション) した次世代型アグリテインメントプラットフォーム「grow」を展開するプランティオ株式会社 (本社:東京都渋谷区 代表取締役 共同創業者 CEO 芹澤 孝悦、 以下「プランティオ」) は、株式会社相建 (本社:愛知県名古屋市 代表取締役社長 荒賀剛志、以下「相建」) 、株式会社忠重 (本社:愛知県名古屋市 代表取締役社長 多田純二、以下「忠重」)並びに「ヒロバス運営委員会」と連携し、IoT/ICTで野菜栽培をガイドする「grow」のシステムを導入したシェアリングIoT農園「SAKAE Urban Farming by SOKEN」を2023年9月9日よりSAKAE HIROBAs内にプレオープンし、その第1期となるアーバンファーマーの募集を開始 (100名) します。







SAKAE Urban Farming by SOKEN ファーマー100名募集





愛知県名古屋市の中心、栄駅前のコミュニケーションスペース「SAKAE HIROBAs」に中部エリアとして初めて、IoT/ICTで野菜栽培をガイドする「grow」のシステムを導入したシェアリングIoT農園「SAKAE Urban Farming by SOKEN」が2023年9月9日よりプレオープンします。そして、第1期となるアーバンファーマーの募集を開始 (100名※アーバンファーマーは抽選となります) します。





■SAKAE Urban Farming by SOKEN の詳細・応募はこちら【締切:2023年9月19日(火)23:59】

https://sakae-urbanfarming.com/





<選べる2つの参加方法>

メンバーには「アンバサダー」と「アーバンファーマー」の2つのタイプがあり、どちらも無料です。ご自身の希望やライフスタイルに合わせてチョイスいただけます。入会費・月額会費などは発生いたしません (イベント・ワークショップ参加は別途料金発生の場合あり) 。※ご利用にはアプリのインストールと会員登録が必要です





アンバサダー~農園 (以下フィールド) をともに盛り上げてくれる方~

・フィールドへのアクセス

・イベント参加





アーバンファーマー~農的活動に携わってくださる方~

・フィールドへのアクセス

・イベント参加

・野菜のお手入れ

・野菜の収穫



シェアリングIoT農園で体験できること







01.たのしく育てて、たのしく食べる。

水やりや野菜のお手入れなど、みんなで支え合いながらお世話をしていくので、野菜を育てるのが初めての方でも、ライフスタイルに合わせて無理なく参加できます。





02. 専用のセンサーとアプリで野菜栽培。

SAKAE Urban Farming by SOKENは、野菜栽培のナビゲーションシステム「grow」が導入されている「シェアリングIoT農園」です。専用のIoTセンサーがスマホアプリと連携し、野菜のお手入れ状況を通知。発芽から収穫、種取りまで、野菜栽培をしっかりとガイド&リマインドをします。





03. アプリを通じてコミュニケーション。

専用アプリ「grow GO」には、仲間とつながるコミュニティ機能も。採った野菜で料理をした写真を載せて共有したり、お手入れ報告をしたり。オンラインでも気軽に繋がれる機能があります。





04. フィールドから食卓へ。イベントも様々。

みんなで育てた野菜をその場で収穫して食べたり、近隣のレストランに持ち寄ってFarm to Tableを楽しんだり。季節に合わせたイベントやワークショップの開催も予定しています。あなたもSAKAE Urban Farming by SOKENのメンバーになってみませんか?



代表者コメント







プランティオ株式会社 CEO 芹澤孝悦

この度、いよいよ関東エリアを飛び出して、中部エリアで初となるgrowテクノロジーを搭載したフィールドを展開させて頂きます。名古屋の栄のど真ん中!近隣にはとっても素敵な飲食店も多く、個人的にもとてもたのしみにしております。オープニングイベントにはわたしも伺いますので、名古屋でもアーバンファーミングを広められたらと思っております。



会社概要





会社名 :プランティオ株式会社

事業所所在地:東京都渋谷区神泉町11-7 SELON Bld 2F

設立 :2015年6月16日

資本金 :2億5,532万円

代表者 :芹澤孝悦 (せりざわたかよし)

事業内容 :ご家庭のベランダや、ビルの屋上、マンションなどの屋内でたのしくアーバンファーミング (都市農) を行う為の、一般の方の持続可能な農と食の営みをSXした次世代型アグリテインメントプラットフォーム「grow」を展開する経済産業省のスタートアップ支援プログラム『J-Startup』選抜スタートアップ

URL:https://plantio.co.jp/





お問い合わせ





プランティオ株式会社「grow」コミュニティチーム

Mail info@plantio.com



