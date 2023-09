[株式会社ビービーラボラトリーズ]

毎日しっかりケアをしているのに、深まるばかりのエイジングサイン。そんな年齢肌*2に着目。シワを改善し、シミも予防*3する、シワ改善美容液が誕生しました。







「ナイアシンアミド」と「グリチルリチン酸ジカリウム」W の有効成分をはじめ、厳選した年齢肌*2サポート成分を贅沢に配合。さらに、美容成分がスムーズに浸透*4する、「ラメラ液晶乳化法」を採用しました。

ミルク状セラムで、みずみずしい使用感。

この1本で、シワ改善、美白*3、肌あれ防止、保湿と多くの肌悩みをカバーします。



商品特徴





さまざまなエイジングサインにアプローチ

年齢肌*2サポート成分





有効成分1:ナイアシンアミド

「シワ改善」と「美白*3」、2つの効果。





■シワ改善







シワやハリ不足の主な原因は、紫外線などの外的ダメージや加齢による影響によって引き起こされるコラーゲンの変性。「ナイアシンアミド」は、肌の真皮層にあるコラーゲンの産生を促すことで、シワ改善効果をもたらします。











■美白







メラノソームがメラノサイトからケラチノサイトへと移動するプロセスを抑えることで、メラニン生成を抑制。シミ・ソバカスを防ぎます。



2.有効成分2:グリチルリチン酸ジカリウム

肌を健やかに整える、「抗炎症作用*5」。







角質層とバリア機能を守り、美容成分が角質層まで浸透しやすい肌に導きます。肌悩みの悪循環を止める働きをサポートすることによって、うるおったコンディションの良い肌へ。



ラメラ液晶乳化法

浸透*4力でうるおいの持続力を可能に。







多重層ラメラ液晶構造を形成。美容成分をスムーズに届ける浸透*4力で、肌水分蒸発を防ぎ、角質層の細胞間脂質によくなじみ、うるおいが持続します。



主な配合成分





年齢肌*2を考えた、多彩な保湿・整肌成分を厳選して配合。



プラセンタエキス メリッサエキス レモングラス抽出液

スターフルーツ葉エキス カンゾウ葉エキス メマツヨイグサ抽出液

プルーン酵素分解物 油溶性甘草エキス(2) キウイエキス ヒメフウロエキス



How to use





化粧水のあと2~3プッシュを手のひらにとり、顔全体にやさしくなじませます。













商品概要







発 売 日:2023年9月1日(金)

商 品 名:プラセンリンクルブライトセラム【医薬部外品】

(販売名:薬用BbLリンクルセラム)

内 容 量:34mL

価 格 :7,700 円(税込)

主な販売先:公式EC(近隣の販売先はhttps://ec.bb-lab.com/shop.htmlからご覧ください)





* 保湿成分 *1 自社製品比較 *2 年齢を重ねた肌のこと *3 メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ *4 角質層まで *5 肌あれを防ぐ



ビービーラボラトリーズ公式ページ





ブランドサイト https://www.bb-lab.com/bblab.brand/

公式EC https://ec.bb-lab.com/

Instagram https://www.instagram.com/bblaboratories

X(Twitter) https://twitter.com/_Bblaboratories

Facebook https://www.facebook.com/anatanikikukoto/



会社概要





会社名:株式会社ビービーラボラトリーズ(株式会社総医研ホールディングスの連結子会社)

代表取締役:松崎まゆみ

所在地:東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山3F

設立:1997年11月



