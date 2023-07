[公益社団法人企業メセナ協議会]

メセナ活動認定制度《This is MECENAT 2023》



公益社団法人企業メセナ協議会(東京都港区芝5-3-2、理事長:夏坂真澄)は、企業・企業財団が実施するメセナ(芸術文化を通じた豊かな社会創造)活動の認定制度「This is MECENAT 2023」において、有識者の審査により175件(116社・団体)を認定しました。





コロナを経て日常が戻りつつある中、メセナ活動も全国各地で開催され、またリアルとオンラインの良さを取り入れながらさらなる活性化を目指す企業・団体が多くみられました。若手クリエイターへの中長期的な支援や、劇場やホール、絵画展などを通して地域の文化振興を目指す取り組み、無形文化財や歴史的建造物の保存・活用事例など、新たに49件の活動も認定され、当制度の輪が拡がっています。

活動の詳細については、ウェブサイト(https://mecenat-mark.org/)で順次公開します。



▼プレスリリース(PDF)

※さまざまな業界・業種の企業・団体が全国各地で実施するメセナ認定活動の一覧表付

https://www.mecenat.or.jp/ja/wp-content/uploads/2023-No.05.pdf



【「This is MECENAT 2023」認定活動】









◆審査委員(2023年度)

萩原なつ子|独立行政法人国立女性教育会館理事長/(認特)日本NPOセンター代表理事 ※審査委員長

新井鷗子|横浜みなとみらいホール館長/東京藝術大学客員教授

佐倉 統|東京大学大学院情報学環教授/理化学研究所 革新知能統合研究センターチームリーダー

中島信也|(株)東北新社エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター/CM演出家

仲町啓子|実践女子大学名誉教授/秋田県立近代美術館 特任館長

山口 周|独立研究者、著作家、パブリックスピーカー

(以上、敬称略・五十音順)

夏坂真澄|企業メセナ協議会理事長



◆審査ポイント

[1]プロジェクトの企画・運営に主体的に関与しているか

[2]企業として芸術文化振興活動をどのように位置づけているか

[3]活動の幅広い展開や継続の意欲、可能性があるか

などを軸に総合的に審査。



◆This is MECENAT とは

「This is MECENAT」は、全国各地で行われる多様な企業メセナを顕在化し、その社会的意義を示すことを目的に2014年に創設。「これぞメセナ」と認定された活動にはシンボルである「メセナマーク」を発行し、広報発信のサポートをするとともに、専用ウェブサイト内「メセナアーカイブ」にて活動内容を公開しています。



▼メセナアーカイブはこちら

https://mecenat-mark.org/archives_top.php







公益社団法人企業メセナ協議会

芸術文化振興による社会創造を目的として、企業をはじめ文化にかかわる団体が参加、協働する民間の公益法人。創造的で活力にあふれた社会、多様性を尊重する豊かな社会の実現に寄与すべく、企業メセナの推進を中心に、芸術文化振興に関する調査研究、認定・顕彰、助成、交流、発信等の事業を行う。

会長:二宮雅也(SOMPOホールディングス[株] 特別顧問)、理事長:夏坂真澄(花王[株] 顧問)、正会員・準会員:139社・団体(2023年7月1日現在)



【本件に関するお問い合せ先】公益社団法人企業メセナ協議会 広報:佐藤/認定・顕彰:齊藤・藤本

Tel:03-5439-4520 Fax: 03-5439-4521 E-mail: press@mecenat.or.jp

〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA 8階 https://www.mecenat.or.jp/









