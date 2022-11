[株式会社TRUNK]

シナモンのアップルパイ、特製辛味噌タレの串焼き、ホットドリンクなどをご用意



渋谷区・神宮前のブティックホテルTRUNK(HOTEL)は、「SPICE UP WINTER DAYS with TRUNK」を2022年12月5日(月)- 25日(日)まで開催し、“SPICE”を利かせたさまざまなフード&ドリンクを期間限定で提供します。











今回のコンセプトには、2022年の締めくくりであるこのホリデーシーズンをSPICE UP(より面白く/ひと味加える)することで、TRUNK(HOTEL)に訪れる方の日常にSPICEを加え、より面白く、楽しくしたいという願いを込めています。



【SPICE UP WINTER DAYS with TRUNK概要】

■開催期間 2022年12月5日(月)- 12月25日(日)

■開催場所 TRUNK(HOTEL)

■入場料 無料(フード&ドリンクは別途)



※期間中最後の5日間(12月21日 - 25日)は、TRUNK(HOTEL)冬の恒例イベント「WINTER MARKET」も開催予定。TRUNK GARAGE SHOPと題した物販や、多様なワークショップ、スペシャルアーティストを迎えるLIVEなど、さまざまな企画をご用意してお待ちしています。







【TRUNK(KITCHEN)】※価格はすべて税込み/サービス料別









「SPICE香るアップルパイ ホットキャラメルソース」

提供価格: 1,200円

リンゴをシナモンやカルダモンといったSPICEとともにキャラメリゼし、サクサクのパイで包んだアップルパイ。リンゴの皮を煮出して作った特製の温かいキャラメルソースをかけてお召し上がりください。使用しているリンゴは今年8月の豪雨被害にあった青森県リンゴ農家の規格外となったものを採用し、フードロスを減らす取り組みにも繋がっています。



【TRUNK(KUSHI)】※価格はすべて税込み/サービス料別







・「よだれ鶏風辛味噌鍋」提供価格: 2,500円(2人前)

少し酸味のあるスープに辛味としびれを効かせたKUSHI特製ラー油と薬膳(クコの実、ナツメ、八角)を合わせました。香味野菜と鶏肉を味わう、身体が温まる鍋です。



・「KUSHI特製辛味噌タレ」提供価格: 無料

お好きな串焼きで辛味噌タレが期間中無料でお選びいただけるようになります。KUSHI特製のラー油、コチュジャン、味噌を合わせた辛味噌タレで、辛いだけでなくコクと旨みが詰まった味わいです。



【TRUNK(LOUNGE)】※価格はすべて税込み







・「JOURNEY OF FIVE SENSES」提供価格: 830円

タンザニアのザンジバル諸島のSPICEを効かせた、五感で楽しむホットコーヒー。SPICEが効いたクリームにブラックペッパーの豆腐チップスをディップして食べるのもおすすめ。



・「SPICED FRAGRANT CHOCOLATE」

提供価格: 1,800円

香り高いチョコレートマティーニ。クローブを中心にシナモンやカルダモン、ナツメグなど複数のSPICEとハーブを自家製ガナッシュと組み合わせました。



【TRUNK(STORE)】※価格はすべて税込み ※テイクアウトも可能







・「HOT GINGER ROOIBOS TEA」提供価格: 500円

シロップで煮詰めた生姜を、ルイボスティーに合わせました。トンカ豆のバニラのような優しい甘い香りと、生姜の風味もじんわりと感じられます。



・「HOT SPICED COCOA」提供価格: 500円

カカオの風味と濃厚な甘さにSPICEを利かせたホットココア。冷え性にも効果があると言われているココアとSPICEの組み合わせは、身体を温め、ほっと一息つくのにもぴったりです。





・「TRUNK SPICE UP - SWEAT」提供価格: 各5,500円

SPICEの中でもポピュラーな“スターアニス(八角)”をモチーフに、SPICE UP のロゴを配置したデザインです。肌寒くなるシーズンに裏起毛で温かく、オーバーサイズの着こなしをお楽しみいただけます。TRUNK(STORE)にて数量限定販売。

カラー: Sand Beg / Black

サイズ: M / L / XL

素材: 綿 52% ポリエステル 48% 裏起毛

※店頭のみの販売になります。





※「SPICE香るアップルパイ ホットキャラメルソース」のみ12/22(木)で提供終了予定です。

※期間中、開催内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。





◆ TRUNK(HOTEL)とは?

2017年5月、渋谷区神宮前にオープンしたブティックホテル。館内には客室、レストラン、ショップ、ラウンジが揃い、あらゆる人を受け入れるオープンな空間が広がる。TRUNK(HOTEL)は、「ENVIRONMENT(環境)」「LOCAL FIRST(ローカル優先主義)」「DIVERSITY(多様性)」「HEALTH(健康)」「CULTURE(文化)」という5つのカテゴリーに注力しながら、「一人一人が日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げる。

HP: https://trunk-hotel.com Instagram: @trunkhotel



