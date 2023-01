[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 S/S @京セラドーム大阪



2023年3月4日(土)に開催されるKANSAI COLLECTION 2023 S/Sの主催となる株式会社KANSAI COLLECTION(大阪府大阪市、代表者:中川 康之)は、企業のマーケティングDXを支援するアライドアーキテクツ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:中村壮秀、証券コード:6081)で中国進出支援事業を展開するクロスボーダーカンパニー(カンパニープレジデント:番匠達也)と中国向けビジネス展開における総合支援パートナー契約を締結しましたのでお知らせいたします。









初開催から12年、色々なことに挑戦し続け『日本最大コレクションイベント』と言われるまでに成長してきたKANSAI COLLECTIONは、2018年から他のイベントに先駆け、若者へ絶大な人気を誇るインフルエンサーやユーチューバーなどのクリエイターを積極的にステージに登場させるなどSNS運用に力を入れています。



なお、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年には全訪日客の3割、インバウンド消費額全体の4割という最も大きな割合を占めていた(※1)中国人訪日客のインバウンド消費に寄せる期待は見逃せない状況下で、KANSAI COLLECTIONも中国人訪日客の来場者数増加に力を入れており、そのためにはまず中国本土における認知向上が重要と考えております。そこで、中国での認知向上・話題化に繋がりやすいSNSを活用したマーケティング施策を得意とする株式会社アライドアーキテクツが中国向けビジネス展開における総合支援パートナーとなり、KANSAI COLLECTIONの中国展開におけるあらゆるサポートを行うことになりました。

※1 引用:観光庁「2019年観光庁訪日外国人消費動向調査」



■KANSAI COLLECTION中国公式SNSアカウント一覧

・Weibo

https://weibo.com/7808697881



・RED(小紅書)

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/630ef554000000000f005c2e



・ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/3493087349312117



・Douyin (中国版TikTok )

近日開設予定



■KANSAI COLLECTION中国公式SNSホームページ

http://cn.kansai-collection.net/



今後、アライドアーキテクツ・グループのパートナー企業である中国最大級のKOLマーケティング会社であるIMS社(本社:北京市)を通じた中国本土との連携や、アライドアーキテクツ株式会社の連結子会社でWeibo、RED(小紅書)のMCN(※2)に認定されている、動画クリエイターやタレントの中国進出を支援する株式会社オセロ(東京都渋谷区、代表取締役:番匠達也)を通じた中国SNSプラットフォームとの連携など、自社が持つ強みを活かした総合支援で成果最大化を目指し、KANSAI COLLECTIONの中国での認知向上、中国から日本への渡航制限緩和後の中国人訪日客のイベント参加者数の増加、中国・日本企業とのタイアップ案件の獲得等、中国向けビジネス展開を目的としたあらゆるサポートを総合的に行います。

※2 MCN(マルチチャンネルネットワーク):複数のインフルエンサーと提携し、コンテンツ制作・マネジメント・収益化など総合的なサポートをする組織)



■アライドアーキテクツ・グループとは

アライドアーキテクツ・グループは、日本、アジア、欧米に7つの拠点を持つマーケティングDX(※3)支援企業です。2005年の創業以来累計6,000社以上への支援を経て得られた豊富な実績・知見を活用し、自社で開発・提供するSaaSやSNS活用、デジタル人材(※4)などによって企業のマーケティングDXを支援しています。

※3 マーケティング領域におけるデジタルトランスフォーメーションのこと。当社では「デジタル技術・デジタル人材によって業務プロセスや手法を変革し、人と企業の関係性を高めること」と定義しています。

※4 主にSaaSやSNSなどのデジタル技術・手法に詳しく、それらを生かした施策やサービスを実行できる人材(SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、WEBデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等)を指します。



■KANSAI COLLECTIONとは

2011年2月から年に2回、京セラドーム大阪にて開催されている日本最大級のファッションエンターテイメントイベント。イベント当日は人気アーティストのライブ、有名タレント・モデルによるファッションショーやトークショーの他にも、会場内の特設ブースではヘアメイクやネイル、エステなどの「美」にまつわる無料体験や商品サンプルの配布が行われます。過去23回の累計動員数は621,000人を突破、そして24回目を迎える今回は、より良い世界へ、より良い自分をめざし、前を向いて明るく「ポジティブさ」と「楽観」「自由」をコンセプトとして、2023年3月4日(土)に「KANSAI COLLECTION 2023 SPRING&SUMMER」 を開催いたします。





■開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER

開催日程 2023年3月4日(土)

開催時間 12:30開場 14:00開演(全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援(前回実績)

文化庁・環境省

大阪府 ・大阪市 ・大阪観光局 ・大阪商工会議所 ・兵庫県 ・京都府 ・京都市 ・京都商工会議所 ・奈良県 ・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



■出演者一覧

※50音順・2023年1月26日現在

<ARTIST>

KARA、BUDDiiS、FUNKY MONKEY BΛBY‘S and more



<MODEL>

アンジェラ芽衣、伊藤桃々、稲垣莉生、かす、さくら、白間美瑠、新澤菜央(NMB48)、上西星来、平祐奈、chay、なえなの、NANAMI、南部桃伽、新田さちか、野咲美優、長谷川美月、華、ハ・ヨンス、HIMEKA、古川優香、前田希美、松村キサラ、美月、南りほ、三原羽衣、村田倫子、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀、渡辺梨加 and more



<GUEST>

明日花キララ、石川翔鈴、井手上漠、上ノ堀結愛、大倉士門、岡田紗佳、岡田蓮、KATY、金子みゆ、熊田曜子、佐藤ノア、重川茉弥、白波瀬海来、せいせい、戦慄かなの、高梨優佳、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、頓知気さきな、仲本愛美、ハンチ、ひかりんちょ、PyunA.、本田望結、まえだしゅん、Matt、三上悠亜、みとゆな、もーりーしゅーと、門りょう、ゆうこす、ゆりにゃ、らん、りょうりょま and more



<CREATOR>

Rちゃん、えみ姉、かの/カノックスター、きりたんぽ、きりまる、こばしり。、しなこ、ジュキヤ、そわんわん、タケヤキ翔、チャンネルがーどまん、Next Stage、ヒカル、ふくれな、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、夜のひと笑い and more



<FUTURE>

あみち。、黒嵜菜々子、斉藤らな、山崎心、山本杏



