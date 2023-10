[株式会社文明堂東京]

株式会社文明堂東京(代表取締役社長 宮崎進司)は、東京駅限定ブランド「nuevo(ヌエヴォ) by BUNMEIDO」にて、11月1日(水)より「シューアズキ」を販売いたします。



販売日時:2023年11月1日(水)から販売

販売店舗:グランスタ東京店 nuevo by BUNMEIDO





コロンとかわいいシューお菓子









「シューアズキ」は、コロンとかわいいシュー生地に、北海道産小豆で作った自家製の粒あんをたっぷり詰めました。やさしい甘さの小豆を存分に楽しめるプチサイズのお菓子です。





見た目は洋菓子、食べると和菓子。ちょこっと不思議な洋と和の組み合わせをお楽しみください。

小さめサイズで食べやすく、個包装で配りやすい、東京駅グランスタ東京限定商品なので東京旅行のお土産におすすめです。



「nuevo by BUNMEIDO」とは





nuevo by BUNMEIDOはカステラ専門店として、100年つづく文明堂東京から生まれました。

おいしいお菓子を贈って、大切な人を笑顔にするために生まれた小さくてかわいいお土産やさんブランドです。

2020年にグランスタ東京に出店し、2023年に3周年を迎えました。



商品情報







【シューアズキ】

5個入 820円(税込885円)

10個入 1,550円(税込1,674円)





【カスティーラ&シュー アソート】

18個入 3,080円(税込3,326円)

(メープルカスティーラ8個・シューアズキ10個)





販売日 2023年11月1日(水)~

※おひとり様のご購入数量を限定させていただく場合がございます。



店舗情報





「nuevo by BUNMEIDO」 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅1階 グランスタ東京内

【営業時間】

営業時間:8:00~22:00(日・祝日8:00~21:00)

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

【商品に関するお問合せ】

お客様相談室 フリーダイヤル 0120‐400‐002

受付時間 土・日・祝日を除く 10:00~17:00





会社情報





株式会社 文明堂東京

株式会社 文明堂東京 カステラ・三笠山をはじめとする菓子製造販売業。

1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。

1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が東京の上野黒門町に出店し、 電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。

WEBサイト&オンラインショップ https://www.bunmeido.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)