全世界1,000本の限定商品として進撃の巨人とコラボしたピュアモルトウイスキー「継志(けいし)」を発売します。発売日は、2023年3月10日(金)日本時間 正午12:00となります。







(C)︎諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会



株式会社トーキョー・ダブ・エージェント(英:TOKYO DUB AGENT COMPANY, LTD. 代表取締役:高木 一芳、以下TDA)はAKIHABARAオタクカルチャーと、日本人のモノづくりへの情熱を一点に集約させた究極の作品シリーズを展開するECプラットフォーム『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』と進撃の巨人とのコラボシリーズとして、浮世絵に続き、株式会社東亜酒造(埼玉県羽生市 代表取締役:仲田恭久)の製造協力のもと全世界限定1,000本の限定商品としてピュアモルトウイスキー「継志(けいし)」を発売します。

発売日は、2023年3月10日(金)日本時間 正午12:00となります。





「日本の真髄を、あなたに。」





<企画背景について>







東亜酒造の400年受け継がれるモノづくりの意志は蒸留所の復活により新たな物語をスタートさせました。

進撃の巨人も作中に登場する「受け継がれる巨人の力」、そして主人公エレンがその受け継いだ力により戦場で巨人として「復活」したところから、物語が本格的にスタートしていきます。



進撃の巨人 The Final Seasonでは、作中で2,000年以上受け継がれてきた物語が完結しますが、東亜酒造は新たな蒸留所の復活により、これから新たな物語が始まっていく。互いに共通した「受け継がれる意志」をテーマに、商品名にもその意味をこめ「継志(けいし)」となりました。













「物語の完結を迎える『進撃の巨人』」と「東亜酒造」の新たな物語の始まりという双方の節目に相応しい、ピュアモルトウイスキーが誕生しました。





<ウイスキーについて>









【香り】

甘みを思わせる要素:メープル、ミルクチョコレート様の香り

植物系を思わせる要素:木、いぐさ様の香り

華やかさを思わせる要素:柑橘類、フローラル様の香り



【味わい】

甘みから来るキャラメル様の味わい、クリーミーさやオイリーさから来るナッツや穀類様の味わい、焼きリンゴ様の味わいなど複雑に絡みながらも滑らかな舌触りが特徴です。









ブレンダー:生産本部 蒸溜課 マネジャー 島崎秀人



今回のプロジェクトのためだけに、8年、10年、12年のスコットランド産原酒を絶妙なバランスでブレンドを行い、他では手に入らないウイスキーを作り出しました。





<デザインについて>







化粧箱は城壁のような重厚なグレーをベースに、金箔で商品名と調査兵団のエンブレムを刻印し、中にはマントを彷彿とさせるグリーンの布貼りが施されています。ウイスキーの黄金色のボトルと相まって、兵団服に身を包むキャラクターの色合いを表現しています。ボトルラベルの「継志」の文字の中には、エレンとリヴァイの姿が刻まれています。









【製品情報】

商品名 :進撃の巨人 ウイスキー『継志』

容量 :700ml

原材料 :モルト

アルコール:43%

ボトリング本数:1,000本

希望小売価格:19,000円+税



※20歳未満のお客様へは販売できません。

※お届けは2023年6月以降を予定しています。

※海外からの購入の場合、国によってはアルコール飲料の輸入制限があることがございます。

※個人輸入が制限されている国と地域には販売できませんのでご了承ください。



■企 画/発売元:株式会社トーキョー・ダブ・エージェント

■製造・販売元:株式会社東亜酒造

■海外販売元:株式会社FROM JAPAN



■商品撮影協力:BAR & UNDER(https://bar-andunder.tokyo/)



