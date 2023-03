[株式会社EduLab]

~採点精度が大幅に向上した、汎用性の高い新採点システム~



株式会社EduLab(エデュラボ 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:廣實 学、以下「当社」)グループは、この度、OpenAI社の「GPT-3.5」を活用した、新たなAI自動採点エンジンの提供を開始することをお知らせいたします。







英語学習サービスにおいて、260万件を超える実解答のAI採点実績



当社グループでは、教育業界のDXの一貫として、これまで人が行っていたテストの採点業務の自動化を推進するため、2019年より、AIを活用した自動採点技術の研究・開発に取り組んでまいりました。



開発当初より、自社で運営するラーニングツールや、他社が提供する英語学習サービス上で自動採点エンジンを提供しており、これまで260万件以上の解答データに対する自動採点処理を行ってきました。



これまでの自動採点技術では、問題と答案のデータをAIに学習させることで、採点結果をAIが出力することを可能としましたが、一方で、「採点の根拠が不明瞭」「問題ごとに学習させ直す必要がある」等といった課題が残っておりました。



こうした課題を解決するため、当社グループはさらなる研究開発に取り組んでおり、この度、「ChatGPT」にも搭載されているOpenAI社による自然言語処理の人工知能モデル「GPT-3.5」を活用した、新たなAI自動採点エンジンの開発に成功いたしました。





95%の採点精度を実現、汎用性の高いAI自動採点エンジン



当社グループの提供する新たなAI自動採点エンジンでは、英語のライティング問題の採点において、文法やスペルミスだけではなく、前後の文脈から適切な表現が使われているか等、人が採点する際と同じようにAIが判断します。



これにより、精度の高い自動採点を実現とするとともに、より適切な表現をAIが提案するなど、今後の学習にも役立てていただくことが可能となります。



また、人が採点する際に使用する採点基準をAIの要素に当てはめることにより、例えば「問題文に対して回答のロジックが合っているか」等の加点・減点要素を明確に提示します。



これにより、問題の内容が変わっても高品質な採点結果を導き出す、汎用性の高い自動採点サービスを提供することが可能となりました。



新たなAI自動採点エンジンは、自社で提供する語学ラーニングツールに導入し、約95%という高い精度での自動採点を実現しております。



また、今後は「GPT-4」を活用したサービスも継続的に開発してまいります。





自動採点で使われる一部の英文チェック機能を無料公開



当社グループはこの度、新たなAI自動採点エンジンを活用した、英文の校正サービス「UGUIS(ウグイス)」を無料公開いたしました。



このサービスでは、英文を打ち込んでいただくと、文法やスペルミスを訂正するともに、AIが前後の文脈から判断し、より適切な表現方法を提案します。なお、スタンダード・ビジネス・ロマンティック等のシーンに合った英文を提案することも可能です。



どなたでも無料でお使いいただけますので、日々の英作文にぜひお役立てください。



UGUIS

https://uguis.ai/



英文の校正サービス「UGUIS(ウグイス)」の使用例



任意の文章を入れると、それぞれのモードで、以下のように校正結果が表示されます。



(例)ユーザーが入れた元の文章:



Hello. We are going to have lunch tomorrow, but I have to go to hospital at the same time. I am busy and I can’t have lunch with you tomorrow. I am very sorry. Can we meet next week?



「Standard」モードで校正した場合





「Business」モードで校正した場合





「Romantic」モードで校正した場合







詳細については、こちらのお問合せフォームよりお問合せください:

https://share.hsforms.com/1Vqr_MUIuQcW3W71xHgQpmQ8mxiv?__hstc=71740812.e9e733fbf3de14%5b%E2%80%A6%5d65914227.6&__hssc=71740812.1.1677565914227&__hsfp=1356430619



当社のAI事業について

https://www.edulab-inc.com/business/ai/



当社が提供する関連AIサービス-手書き文字のデジタル化サービス「DEEPREAD」

https://doubleyard.com/deepread/jp/



当社グループは今後も、長年の採点業務で培ったノウハウとデータベースを活用し、AIの技術をかけ合わせることで、教育業界のDXに貢献してまいります。





株式会社EduLabについて



EdTech(教育×テクノロジー)分野における新事業の開発・投資、教育ITソリューション・プラットフォームの提供、次世代教育の支援、スクールマネジメントなど、最新のラーニングサイエンスをベースに次世代の教育ソリューションを実現します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-08:45)