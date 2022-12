[株式会社Xcountry]

株式会社Xcountry(東京千代田区)は、ドイツ生まれのファッション腕時計ブランド ZIIIRO(ジーロ)の「スター・ウォーズ」コレクションモデル6商品をそれぞれ100本限定で販売する。2022年12月6日20時より先行予約を開始し、各モデル先着50本限定となる。

ZIIIROが今回限定発売するのは、世界的な人気を誇る「スター・ウォーズ」をデザインしたコレクションモデルの6種類。それぞれ100本だけの限定販売となる。各モデル先着50本の予約者の中から、シリアルNo.001が当たる特典もある。商品の発送と、一般への販売は2023年3月頃を予定する。







ZIIIRO【スター・ウォーズ】デザインストーリー





ZIIIROはデザイン全てのモチーフが宇宙。「スター・ウォーズ」の名シーンが描かれたデザインはまさにZIIIROの世界観にマッチする。



コレクションモデルのベースは、ZIIIROの中でも人気のCELESTEシリーズ。オーロラを思い起こす配色を再現した魅惑的なデザインが特徴的で、2枚のグラデーションディスクの色の変化によって時刻を表示する。そこに、「スター・ウォーズ」の壮大なストーリー性、ファンを魅了し続けるキャラクター達の名シーンを、2枚のグラデーションディスクを駆使し表現した。

















商品ストーリー









(商品名:ZIIIRO STARWARS EDITION - ANAKIN VADER)







「スター・ウォーズ」作品の中で描かれた、数多くの名シーンを再現したデザインのコレクションモデル。デザインの一つが、『スター・ウォーズ エピソード 3 /シスの復讐』のクライマックスシーンが描かれているモデル。



本来は正義の心を持つジェダイの騎士である、主人公の「アナキン・スカイウォーカー」が、悪の道に引き込まれダークサイドに落ちていく。「アナキン」の師匠である「オビ=ワン・ケノービ」は不肖の弟子に心を痛め、ついには、墜ちていく「アナキン」を食い止めるべく死闘を繰り広げることになる。シリーズの中でも屈指の見せ場の一つだ。



CELESTEの2枚のグラデーションディスクには、そのジェダイの騎士である「アナキン・スカイウォーカー」、そしてダークサイドに落ちた「ダース・ベイダー」(「アナキン」)を並べることによって、善と悪で揺れ動く「アナキン」の心が表現されている。そして、二人の死闘の場となった溶岩と燃え盛る炎のシーンが描いてある。



時計の背面には、『スター・ウォーズ エピソード 3 /シスの復讐』のロゴと、「THE DARK SIDE OF THE FORCE」という標語、そして死闘を繰り広げた「オビ=ワン・ケノービ」と「アナキン・スカイウォーカー」、リューズには帝国軍のアイコンが刻印されている。



ファンなら何が何でも欲しい逸品となっている。



また、「ハン・ソロ」と「プリンセス・レイア・オーガナ」のキスシーンを描いたモデルも、『スター・ウォーズ エピソード 5 /帝国の逆襲』でのシーンで、ファンにはたまらない名シーン。



ちょい悪ながらも仲間達のために戦う「ハン・ソロ」と、反乱軍を率いる「プリンセス・レイア・オーガナ」の二人は、前作(『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』)から互いに反発しつつも惹かれあっていた。しかし、帝国軍の「ダース・ベイダー」に二人が捕らえられて引き離される時、ついに「レイア」が「I Love You.(愛しているわ)」と「ハン・ソロ」に告白、「ハン・ソロ」が「I Know.(知っていたよ)」と返す。



このシンプルな言葉のやり取りに胸を打たれたファンは多い。そして、その名シーンと名セリフが刻まれているコレクションモデルは、時計を見る度に二人のやり取りを頭の中に思い起こさせるだろう。











CASE BACK: 名シーンモデルに合わせて、有名なセリフを刻印され、それぞれのキャラクターの名前が刻印されている。時計を見る度に、心が揺り動かされるシーンと言葉を目にできる。シリアルNo.1~100が刻印される。



CROWN FOR WATCH :リューズには反乱軍もしくは帝国軍のアイコンが刻印されており、細部にもこだわっている。



SPECIAL BOX : シルバーの箔プリントで刻印された「STAR WARS」「May the force be with you. 」(フォースと共にあらんことを)のロゴ入り。高級感が漂う純白のスペシャルボックス。













商品情報













▼商品名(一般販売含め各モデル計100本限定)





ZIIIRO STARWARS EDITION - ANAKIN VADER

ZIIIRO STARWARS EDITION - LEIA HAN SOLO

ZIIIRO STARWARS EDITION - LUKE VADER





ZIIIRO STARWARS EDITION - LUKE YODA





ZIIIRO STARWARS EDITION - C-3PO R2-D2



ZIIIRO STARWARS EDITION - CHEWBACCA HAN SOLO



▼ 商品詳細

価格: 28,000円(税込)

フェイスサイズ:40mm / 8mm

バンドサイズ: 13-21cm

ムーブメント: 日本製MIYOTA 1L-26 Quartz Movement

防水: 3ATM



※本商品はウォルト・ディスニー・ジャパン株式会社と株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。





先行予約販売詳細



▼先行予約販売数

各モデル先着50本(一般販売を含め各モデル計100本限定の販売)



▼先行予約販売時期

2022年12月6日~2022年12月31日

※各モデル、予約が先着50本に達し次第終了。



▼先行予約販売特設ページ

https://www.ziiiro-japan.com/starwars-edition



▼先行予約者特典

・先行予約者の中から各モデル1名限定で、シリアルNo.001 が届きます。

※当選者の事前発表などは行わないので、商品到着をお待ちください。



▼商品発送時期

・2023年3月予定



▼一般販売

・2023年3月予定





商品サンプル展示場所





予約販売期間中、「スター・ウォーズ」コレクションモデルの一部は下記店舗にて展示されます。

取扱いモデルの詳細などは各店舗へお問い合わせ下さい。

※店舗での先行予約販売受付は行っておりません。



▼Ripo trenta anni みなとみらい店





神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3





みなとみらい東急スクエア1. 2F







TEL:080-9793-4720











▼#Riche名古屋パルコ店





愛知県名古屋市中区栄3-32-1





名古屋パルコ南館6階



TEL:052-684-8898







ZIIIRO(ジーロ)とは







機能性ではなく、“時間を楽しむ”ことを重視し、 2010年にドイツで誕生した “柄の変化” から時間を読み解くデザインウォッチ。現代の多忙で時間に終われる日々、ふと手元のZIIIROを見た際に「今この瞬間を楽しんでいるか?」と語りかけ、ビジネス~タウンユースまで馴染むデザインは、日々の日常に “時間を楽しむ” という新たな選択肢を付け加え、落ち着いたひと時をもたらしてくれる存在になります。





会社概要







株式会社Xcountry 代表者:代表取締役 林孝洋 https://xcountry-jp.com/

「創意工夫により挑戦領域で一番価値ある事業をつくる」をVisionに、主にファッション・ガジェット・スポーツアイテムの海外ブランドの日本総代理店として、ライフスタイルに新たな選択肢を与え続けてきております。主力ブランドあるZIIIROでは、腕時計のスタートアップとして、日本を代表するベンチャースポーツ・ベンチャーカルチャーの方々を、“ZIIIRO FAMILY”としてスポンサード支援を積極的に行っている。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-16:46)