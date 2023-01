[株式会社Fast Beauty]

全国100店舗以上のヘアカラー専門店fufu。続々新店オープン中!



オープンを記念して、fufuを初めてご利用いただく方限定のキャンペーン価格や、3カ月の染め放題パスポート「STARTER PASS(スターターパス)」の販売を実施。更には予約してご来店された先着300名さまにfufuオリジナルシャンプー&トリートメント THE SHAMPOO / REPAIR(rich or natural)のサシェをプレゼント致します。















ヘアカラー専門店fufu









ヘアカラー専門店fufuは、全国100店舗以上(全店直営)を展開。累計約250万人のお客さまにご利用頂いております。

価格のみならず予約なしでも来店可能でシャンプー完了まで60分という手軽さはもちろん、「キレイな髪で、毎日をにこやかに。」というコンセプトのもと「プロによるクオリティの高い施術」「発色が良くダメージの少ない高品質なカラー剤」「ヘアケアに特化したオリジナル高品質シャンプー・トリートメント」など、リーズナブルな価格を実現しながらも妥協のないサービスを提供しております。







▶カラーバリエーション豊富

熟練のスタッフが、お客様一人一人の髪質に合わせてカラー剤をお選びします。トップサロンでも使用する高品質オイルグロスカラーも、他に見ないお手頃な価格でご利用いただけます。



▶待っている間も心地よく

コーヒーを飲みながら雑誌をめくって。カラーが浸透するのを待つ時も、ゆったりお過ごしいただけます。



▶プロによるハンドシャンプー

fufuの自慢は、経験を積んだスタッフの手。ハンドシャンプーで至福のひと時を。



▶オリジナルのシャンプーとトリートメント

「ほんとうにいいもの」を体感して欲しい。こだわって作った圧倒的高品質のシャンプー・トリートメントで洗 い上げます。



▶あれもこれも、気になるアイテムをお試し

自慢のオリジナルヘアオイルや、こだわって選んだドライヤー。最新の美容アイテムを、自由にご利用いただけます。







fufuを初めてご利用いただく方限定価格特典











【初回限定 キャンペーン価格は1,800円(税込1,980円)~】

fufuを初めてご利用いただく方全員に、根元染め(リタッチ)税込2,640円&全体染め(ショート)税込3,740円を、税込1,980円でご提供いたします。



●シャンプー・トリートメント込みの料金になります。

●頭頂から35cmまでをショート、

35~45cmまでをミディアム(+550円)、

45~60cmまでをロング(+1,100円)、

それ以上をスーパーロング(+1,650円)とさせていただいております。



[通常料金]

根元染め(リタッチカラー)2,640円(税込)

頭皮から2~3cm(前回染めた時から2か月以内)とさせていただきます。

上記よりも染める部分が長い場合は、追加のカラー剤として+¥385(税込)いただきます。



全体染め(フルカラー) 3,740円(税込)





【fufuを初めてご利用いただく方限定でSTARTER PASS(スターターパス)を販売】

fufuを初めてご利用いただく方限定で、お得な3か月染め放題パスポート「STARTER PASS(スターターパス)」を販売致します。



●6,500円(税込7,150円)

●fufuを初めてご利用いただく方限定

●ご購入から3か月間、 根元染め(通常2,640円税込)・部分染め(1,815円税込)が染め放題

●加えて、 ご購入者は期間中に下記2つの特典があります。

1、各種トリートメント&頭皮ケアが期間中20%OFF

2、全体染めが1回のみ無料







さらに、予約してご来店された方先着300名様に、嬉しいプレゼントも!











さらに、予約してご来店された方先着300名様に、fufuオリジナルシャンプー&トリートメント「THE SHAMPOO / REPAIR(rich or natural)」のサシェをプレゼントさせていただいております。





店舗情報









店舗名 ヘアカラー専門店fufu イオン八事店

グランドオープン 2023年1月19日(木)

所在地 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂2-1 イオン八事店 1F

営業時間 10:00~18:30(フルカラー最終受付は18:00)

TEL 052-893-6886

定休日 無し





【株式会社Fast Beauty 会社概要】



所在地:〒107-0062 東京都港区南青山4丁目14-7

設立:2014(平成26)年7月25日

代表者:代表取締役社長 高橋 賢(Ken Takahashi)

事業内容:ヘアカラー専門店の運営、美容商材の企画販売

従業員数:557名(2022年11月末時点)



高橋 賢(Ken Takahashi)/株式会社Fast Beauty 代表取締役社長

1982年、群馬県生まれ。一橋大学を卒業後、2006年株式会社リクルートに入社後、2014年6月に退社し、7月に株式会社Fast Beautyを設立。同年10月、東京・中野に1号店をオープンした「ヘアカラー専門店fufu」は全国に店舗を展開。2020年9月、東京・吉祥寺に「リタッチカラー専門店fufuR」をオープン、国際文化美容専門学校 卒業。2021年3月、美容師国家試験合格・美容師免許取得。



ひとりでも多くの方に『キレイな髪で、毎日をにこやかに』過ごして頂くことをミッションに、ヘアカラー専門店だけでなくシャンプー・トリートメント等の商品開発も手がけています。



●ヘアカラー専門店fufu HP;https://fufucolor.com/

●ヘアカラー専門店fufuR HP;https://fufucolor.com/fufur



