株式会社ポップティーンとKDDI株式会社は、Popteenと“UQ mobileの「UQ親子応援割」”のコラボレーションとして、Popteenのモデルが出演する恋愛ショートドラマ『キミの青春へ、恋へ、エール』を2023年2月9日(木)よりPopteen公式TikTokにて配信いたします。







出演者はPopteenのモデルで、『超無敵クラス』や『上田と女が吠える夜』などのバラエティーでも活躍する“ゆめぽて”こと川端結愛、Popteen最新号で単独表紙を飾った“ここちゃ”こと阿部ここは、SNS総フォロワー数350万人超えの“ひなちゃ”こと野々山ひなた、子役から活躍していて現在では『君と世界が終わる日に』シリーズにも出演中の“なったん”こと横溝菜帆、ティーンに絶大な人気を誇る恋愛リアリティー番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演した“はるはる~ん”こと中村榛が出演。

4名の女性キャストがハル(中村榛)に想いを寄せ、それぞれのヒロイン目線でドラマが進行。ヒナタ篇、ユメ篇、ナホ篇、ココハ篇と、それぞれ4話まで順次公開し、各ヒロインのドラマ再生回数・いいね数の合計で、どのヒロインの物語の続編を配信するかが決まる視聴者参加型ドラマとなっております。

高校を舞台とし、現役の中高生キャストが等身大の恋愛模様をお届け。胸キュン必至の内容となっております。

【出演】

ハル役・・・中村榛



ユメ役・・・川端結愛







ココハ役・・・阿部ここは





ヒナタ役・・・野々山ひなた





ナホ役・・・横溝菜帆









【『キミの青春へ、恋へ、エール』配信概要】

●2023年1月30日(月) キービジュアル公開

●2023年2月9日(木) 本編配信スタート



本編はPopteen公式TikTokで配信。



Popteen公式のTwitter・Instagram・YouTubeでもドラマ告知ティザー動画や撮影中のオフショットを配信予定ですので、ご期待ください。



【本編配信】

TikTok(@popteen_jp)https://www.tiktok.com/@popteen_jp



【公式SNSアカウント】

Twitter(@Popteen_jp)https://twitter.com/popteen_jp

Instagram(@popteen_official)https://www.instagram.com/popteen_official/

YouTubeチャンネル(@PopteenTV)https://www.youtube.com/@PopteenTV



主題歌は男女10人グループ・ONE LOVE ONE HEARTが担当!





ONE LOVE ONE HEARTが歌う本ドラマの主題歌『Yell for You』は、ドラマのヒロインたちの背中を押すようなポップな応援ソングとなっております。SNS用の振り付けをTWICEの日本人メンバー・MOMOさんの姉でもあるプロダンサー・hanaさんに担当していただきました。歌詞と連動した可愛い振り付けに注目です。

また、ONE LOVE ONE HEART の8人のメンバーは本ドラマにも出演し、物語をさらに盛り上げていただいております。



ONE LOVE ONE HEART(ワンラブワンハート)・・・これからの時代を創造していく若者の主張、想いの代弁者として、歌・ダンスのみならず、演劇、映像などあらゆる分野で活躍できる総合エンタテインメントグループを生み出すため、2021年にスターダストプロモーションとエイベックスの共同プロジェクトとして発足。

アーティスト名には、ONE LOVE ONE HEART〈1つの愛と1つの心〉、人種、性別、年齢、価値観、文化が違っても、誰かや何かを愛する心はみんな一緒で通じ合っているという意味が込められている。



ONE LOVE ONE HEART

公式TikTok(@ oneloveoneheart_official)

公式Instagram(@ oneloveoneheart_official)



【株式会社ポップティーン】

・代表者:飯田潔

・所在地:東京都中央区日本橋室町3-3-1E.T.S.室町ビル 8階

・事業内容:出版事業(単行本、文庫本、雑誌)・マルチメディア事業全般

・会社HP:https://popteen.co.jp/

・Popteen media:https://popteen.co.jp/media/



【KDDI株式会社】

・代表者:高橋誠

・所在地:東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号ガーデンエアタワー

・事業内容:電気通信事業

・会社HP:https://www.kddi.com/



