越境ECワンストップ支援を行うジェイグラブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山田彰彦、以下「ジェイグラブ」)が運営する越境ECモール「j-Grab Mall」が、国内で最大の販売部数を誇る明治創刊の老舗英字新聞「The Japan Times」に掲載されました。

世界200か国の購入者とメディアに向け、「j-Grab Mall」からプレスリリース配信を展開します。







海外の購入者(バイヤー)に向けてプロモート!



ジェイグラブは、越境ECショップ構築・海外ECモールへの開店・出店サポートや、弊社運営の越境ECモール「j-Grab Mall」での委託販売、越境ECコンサルティングなどの各種サービスを駆使し、日本国内の様々な選りすぐりの商品やブランドを支援しています。



越境ECはショップを開店しただけで成功するわけではありません。



開店後に集客施策を行い、来店者数を増やすことが重要な課題の1つでもあります。



創業以来14年以上運営を続ける日本好きの外国人が集うFacebook公式チャンネル『JAPAN CRAZE』をはじめ、インスタグラム、Wechat、Redなど総勢170万人を超えるフォロワーを持つSNSを活用して、KOLとマーケティングチーム、インフルエンサーにより集客・広告支援しています。





その一環として、ジェイグラブでは海外の購入者とメディアに向けた『海外版プレスリリース』の配信を開始いたしました。



記念すべき第一報として、日本国内でも最高部数を発行する英字新聞「The Japan Times」にて、「j-Grab Mall」の最も強みとする現在海外3カ国での常設ショールーム展開をはじめ、Japan Qualityを極めた選りすぐりの商品、「j-Grab Mall」が連携する海外主要ECプラットフォームやSNSショップのご案内、またクーポンなど、「j-Grab Mall」について詳細に紹介いただきました。





■「j-Grab Mall is a cross-border EC marketplace where you can experience the best of Japanese products!」/The Japan Times

https://www.japantimes.co.jp/comfacts/73/







「j-Grab Mall」ではさらに、サイト内「News」ページにて、日本の文化や習慣と共に商品を紹介するマガジン「Japan Craze Magazine」の他、海外での活動やサービスなどをご案内する「Press Release」も配信しています。



■「News」/j-Grab Mall

https://www.j-grab.com/blogs/news











日本ブランドを「オンライン」x「ショールームストア」で世界に販売する越境ECプラットフォーム「j-Grab Mall」



「j-Grab Mall」は中小事業者が手軽に海外向け販売を始められる越境EC販売代行サービスです。



大手海外主要ECマーケットプレイス eBay、Amazon、Walmart、Shopee、Ruten、AEON MALL PLUSをはじめ、Facebook Shop、Instagram Shopping、Google Shopping、Shopアプリなどと連携しており、j-Grab Mallに出店するだけで世界中のECプラットフォームで海外販売できます。



海外PL保険付きで、日本企業による運営のため、安心して海外販売に専念していただけ、イオンモールカンボジアやシンガポール高島屋の常設ショールームストアで販売したい事業者向けに国内倉庫で商品をお預かりして、全世界向けに越境EC販売が可能となりました。



経済産業省主幹のIT導入補助金を利用した場合、月額2.5万円程度で越境EC販売+ショールームストア展示販売も可能です。



j-Grab Mall 事業説明会をオンライン形式で行っておりますので、下記URLよりお申し込みください。

https://www.j-grab.co.jp/seminar/



■会社概要

ジェイグラブ株式会社 https://www.j-grab.co.jp/

日本の優れた商品やサービスを、越境ECを通じて世界中のお客様に届けることが使命です。j-Grab Mall 越境ECモールの運営をはじめ、Shopify(ショッピファイ)、Magento(マジェント)によるECサイト制作、eBay、Amazon、Shopee、Ruten、天猫国際 (Tmall Global)など海外ECモール出店支援をワンストップ・伴走型で支援して売上アップと海外販路拡大を実現します。



■お申し込み・お問合せ先

https://www.j-grab.co.jp/service/mall/contact/

j-Grab Mall概要説明 : https://www.j-grab.co.jp/service/mall/

eMail : info@j-grab.co.jp

TEL : 03-5728-2095 (10:00~19:00 / 土日祝休業)



■報道関係の方からのお問合せ先

ジェイグラブ 広報担当

eMail : info@j-grab.co.jp TEL:03-5728-2095

JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部

eMail : j-grabmall@jtb.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-12:46)