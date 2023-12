[株式会社THINKR]





KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・理芽の声をベースとした入力文字読み上げソフトウェア「音楽的同位体 裏命 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」が発売決定。本日より予約開始となりました。



「音楽的同位体 裏命」は最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。



また、本品を使用して作成した合成音声は、ガイドライン(※1)に添った範囲であれば自由に発表や商用利用することが可能。クリエイターの皆様の表現の幅を広げるためのツールとしてお役立ていただくことができます。

加えて、Windows、macOS、Linuxに対応で(※2)、幅広いユーザーにご使用いただけることも本作の特徴です。



パッケージ販売やダウンロード販売の詳細については音楽的同位体ポータルサイトをご覧ください。なお、ソフトウェアは各種ECサイト・店頭販売にてご購入いただけます。



「音楽的同位体プロジェクト」ポータルサイト:https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/



※1:「音楽的同位体 裏命」利用規約 https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/terms/

※2:対応OS等の詳細につきましては、商品ページの説明欄よりご確認ください。



■音楽的同位体 裏命 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK



バーチャルシンガー理芽の音楽的同位体である裏命の入力文字読み上げソフトウェア商品です。

最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。

通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。

Windows、macOS、Linuxに対応しています。



■製品情報

【音楽的同位体 裏命】TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK/音楽的同位体 裏命 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK

内容:音楽的同位体 裏命 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK、アクリルスタンド、キーホルダー、マウスパッド



製品ページ:https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0131

※予約期間:2024年1月22日(月)まで



■音楽的同位体 裏命 関連リンク

◆音楽的同位体 公式サイト:https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/

◆音楽的同位体 公式Twitter:https://twitter.com/musicalisotope

◆音楽的同位体 公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCm_1n9F3A6pz-Ms2NP93tBA



■理芽 プロフィール



日本語の歌、英語の歌、韓国語の歌が好きな謎めいた目をした女の子。

透明感と艶やかさが同居する不思議な歌声を持つ、ジャンルと国境を横断する可能性を秘めた次世代バーチャルシンガー。



◆X(旧Twitter): https://twitter.com/RIM_virtual

◆YouTube: https://www.youtube.com/c/RIM_virtual

◆Instagram: https://www.instagram.com/rim_virtual/?hl=ja



■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト:https://kamitsubaki.jp/



