2023年9月7日(木)~ 9月20日(水)「渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)」で期間限定オープン



株式会社クイーポ(所在地:東京都新宿区、代表:岡田 敏)は2022年に日本上陸した韓国発の人気ブランド「JOSEPH AND STACEY」(ジョセフ アンド ステイシー)の期間限定POPUP STOREを開催いたします。







<ラッキープリーツニット(S)>¥9,900(税込)

<ラッキープリーツニット(M)>¥12,100(税込)

<ラッキープリーツニット(L)>¥14,300(税込)

<ラッキープリーツニットスターリー(S)>¥12,100(税込)

<ラッキープリーツニットスターリー(M)>¥14,300(税込)

<ラッキープリーツニットスターリー(L)>¥16,500(税込)





今年8月にRAYARD MIYASHITA PARK(東京都渋谷区)で実施したPOPUP STOREが大変好評につき、この度渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)での開催が実現。

普段はECサイトのみで購入可能な人気アイテムは、50色以上の豊富なカラーバリエーションが魅力。

秋の新作のニットバッグほか、レザーを使用した使い勝手の良いトートバッグなど、ご来場いただいたお客さまにとって特別な体験をお届けできる商品を多数ご用意しております。



また大人気の「BESPOKE刺繍サービス」も実施。

6色の刺繍糸から、お好きなアルファベットを最大3文字まで刺繍することができます。

※期間中渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)POPUPでご購入の商品に限ります。

※刺繡サービスは有料になります。







そして渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)のLINE公式アカウントをフォローしていただいた方で先着20名様に、刺繡サービスを無料プレゼント!

ご自身のお名前やイニシャルに加えて、大切な方へ送るギフトにも。



イベント概要







【期間】 2023年9月7日(木)~ 9月20日(水)

【営業時間】11:00 ~ 21:00

【刺繡サービス】2023年9月15日(金)14:00~19:00

2023年9月16日(土)14:00~19:00

【開催場所】 渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)2Fイベントスペース

〒150-8509 東京都渋谷区渋谷2-21-1



「JOSEPH AND STACEY」(ジョセフアンドステイシー)日本公式ショップの概要





ブランド名:JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)

ショップ所在地:オンライン

ショップURL:https://josephandstacey.jp

Instagram:https://www.instagram.com/josephandstacey_jp/



【JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)について】





ホ・ジスク氏/株式会社March International

『JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)創業者』

大学時代に、経営学とファッションについて学ぶ。韓国の大手Eコマースサイトの創設に立ち合い、バイヤーとして海外を周り、商品買い付けや企画などを担当。2009年に社内で「JOSEPH AND STACEY」のブランドを立ち上げる。2013年に独立し、株式会社March Internationalを設立。現在代表を務める。

「JOSEPH AND STACEY(ジョセフアンドステイシー)」は持続可能な経営のために、原料から工程まで細心の注意を払っています。プラスチックボトルをリサイクルした環境にやさしい繊維で製作され、ニットバッグを使えば使うほど地球のプラスチックがなくなります。開発の際には素材の追求を徹底的に行い、様々なファブリックにて施策を重ね、現在の『ラッキープリーツニット』という素材が誕生いたしました。

ブランドを代表する特徴的なデザインは韓国の建築物と伝統的な衣装からインスピレーションをうけた「しわ」をニット、レザー、キャンバスに落とし込むことで誕生いたしました。

特にレザーとキャンバスについては「しわ」を加工する技術が当時の韓国には存在しておらず、ブランド独自でその製法を研究。約半年の研究期間を経て、均一に折りたたみ高温の熱で成形するという手法を確立し、現在のなめらかで自然なプリーツを生み出しました。

カラー展開についてもこだわりが見られ、アート的な側面を意識した豊富なカラーバリエーションをブランド初期コレクションより展開。今ではそのカラバリだけでも50色以上に上ります。

ブランドコンセプトとして、"GOOD DESIGN, GOOD LIFE" を掲げ、

「暮らしとデザインの間から生まれる価値観」を大切にし、「日常から生まれる実用性と美しさの共存」を目指しています。







