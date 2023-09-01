［集中出版株式会社］

～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～



集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。









▲医療情報誌 月刊『集中』9月号



巻頭インタビュー

・中島 淳 日本赤十字社医療センター 院長

コロナ2類体制からの復旧始まる ～「コロナ病床」を解放し、早期復帰を目指す～

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2309_KantoInterview.pdf



Art in Hospital

・四国こどもとおとなの医療センター 人の痛みを癒やす願いと祈りの結晶



日本の医療の未来を考える会

・竹元 正美 一般社団法人国際文化教育協会 理事長

長きに亘る国民の安寧を願う祈り 皇室を支える医療体制と健康管理



集中OPINION

・浅川 智恵子 日本科学未来館 館長／IBMフェロー

AIが視覚を補う未来の実現に向け 日本の国際的地位を高める契機に

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2309_ShuchuOPINION.pdf



CONTENTS





学術

・供給過多の薬剤師、求められる「育薬」業務



政治

・世襲政治家と官僚が主導する「ディープステート」

・医師の働き方改革、医療の質確保と両立図れるか

・新しい資本主義実現へ初の最低賃金平均1000円

・厚労省ウォッチング 少子化対策財源に入院時食事療養費がターゲットに

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2309_kw185.pdf

・厚労省人事ウォッチング 次官級候補の大西元総務官、退職の背景事情とは

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2309_kjw71.pdf

・政界サーチ 内閣支持率急落の陰に高齢者らの反発？



社会

・政府が進める野心的な第６次エネルギー政策とは

・「手術嫌い」の精神科医が何故？

・コミュニティノートはエセ医学の救世主になれるか

・未確認情報

今度は「熱中症」で露呈した大阪府の科学

薬不足を助長するのは「ダイエット薬」?



連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・医師が患者になって見えた事

松下 豊顯 医療法人いつき会 いつきクリニック一宮 内科医師／下 塚崎 朝子 ジャーナリスト

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表

・Our recommendation Le Musee／中国料理 礼華 四君子草

・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録 塚本 眞 医療法人直源会相模原南病院 相模原南病院介護医療院 院長

・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト







医療情報誌 月刊『集中』とは





病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス：

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企業プレスリリース詳細へ （2023/09/01-20:40）