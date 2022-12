[Hyundai Mobility Japan 株式会社]



Hyundai Mobility Japan 株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、代表取締役社長:趙源祥)は、

2022年12月5日(月)よりAmazon Digital Showroom( https://www.amazon.co.jp/stores/page/531C4144-025F-4170-A8EC-F9B1FE58FB91 )にて、今年5月よりオンライン販売を開始した EV「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」とFCEV「NEXO(ネッソ)」の展示を開始します。

これらの製品はこれまで自社HP内のみで展開しておりましたが、この度Amazon Digital Showroom内のHyundai Showroomと自社HP( https://www.hyundai.com/jp/ )が連結し、Amazon Digital Showroom内からも自社HPへアクセスでき、購入相談、試乗予約を行うことができます。



米国では既に2021年10月よりHyundai Motor AmericaがAmazon Digital Showroom内で新車在庫の販売を開始しており、お客様より大きな反響を得ております。

Hyundai Mobility Japanは、従来の店頭販売方式とは異なる全く新しい、オンライン完結の車両購入経験をより多くのお客様に提供することを目指します。この度のAmazon Digital Showroomとのコラボレーションを通じて、同社が持つビックデータとAI技術を駆使し、EVや先進的な商品等に関心を持つお客様へさらなるアプローチができます。Amazon Digital Showroomを通じてHyundaiの製品に興味を持ってくださったお客様は、該当ページより詳細な情報や相談を申し込むことが可能となります。

このように、日頃お使いいただくプラットフォームでの接点を設けることで、より多くのお客様がZEV※1を身近に感じていただくことを期待しています。

※1:ZEV(Zero Emission Vehicle)走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCEV)の総称



Hyundai × Amazon Digital Showroom各サイトは以下をご覧ください

Hyundai × Amazon Digital Showroom

https://www.amazon.co.jp/stores/page/531C4144-025F-4170-A8EC-F9B1FE58FB91

IONIQ 5

https://www.amazon.co.jp/stores/page/49A82637-C54D-4F14-87D0-0E6CE89CA2EE

NEXO

https://www.amazon.co.jp/stores/page/22BFAA08-E9EA-4C44-BA7D-F0D8356B6E5F



Amazon Digitals Showroomを経由してHyundai車両の購入相談をした方にAmazon ギフトカード ¥5,000分をプレゼントするキャンペーンを開始

この度のAmazon Digital Showroom展開を記念にプレゼントキャンペーンを実施します。

オンラインとオフライン、両方でHyundaiのZEVをぜひご体験ください。

■キャンペーン期間:2022年12月5日(月)~ 2022年12月31日(土)

■プレゼント内容:Amazonギフトカード5000円分(先着100名様)



■対象拠点:

・Hyundai Customer Experience Center 横浜(神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目2-1)

・Hyundai Mobility Lounge 丸の内(東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング内)

・Hyundai Citystore 福岡(福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡ノースモール1階)

・Hyundai Citystore 名古屋(愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷29-1 オートプラネット名古屋内)



■参加方法:

1. Amazon Digital Showroom内のHyundai Showroomにアクセス

2.購入相談を申し込む。

3.対象拠点を訪問し、購入相談を行う。



■注意事項

・購入相談のお申込 (個人/法人) ページ内の「お問い合わせ内容」に、「Amazonギフトカードを申し込む」とご入力ください。

・購入相談を実施した際に対象拠点の担当者に、「Amazonギフトカードを申し込む」とお伝えください。

※先着100名様に達した時点でキャンペーンは終了とさせていただきます。



※AmazonおよびAmazon.co.jpはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



EV 「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」

「IONIQ 5」は、ジョルジェット・ジウジアーロ (Giorgetto Giugiaro) による1974年型ポニーコンセプトをオマージュしたモデルです。Hyundaiの過去と現在、そして未来を繋ぐ「Timeless value、時間を超えた価値」というコンセプトから生まれました。さらに、サステナブルかつ革新的な機能の搭載や広い空間性を実現したことで、新しいEVエクスペリエンスを提供します。また、既に販売されている海外では高く評価されており、様々な賞※を受賞しております。

※2022 German Car of the Year、UK Car of the Year 2022、2022 World Car of the Year、2022 World Electric Vehicle of the Year、2022 World Car Design of the Year

https://www.hyundai.com/jp/ioniq5



FCEV 「NEXO(ネッソ)」

独自の技術で開発した「FCEV専用システム」を使用した水素電気自動車のNEXOは、2018年発売以来FCEVのトップセラーとなっております。2019年のアメリカの「WardsAuto 10ベストエンジン」に選定され、またFCEVとしては唯一4年連続で米国IIHS最高ランクを獲得しており、クリーンであるのみならず、その安全性と耐久性も評価されました。

https://www.hyundai.com/jp/nexo



Hyundai(ヒョンデ)について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200カ国以上でトップクラスの自動車とモビリティサービスを提供し全世界で12万人以上の従業員を雇用しています。また、より持続可能な未来の到来を見据えた製品ラインアップを強化するとともに、現実のモビリティ課題に対する革新的なソリューションを展開しています。Hyundaiは、このプロセスを通じて人と人とのつながりを活性化し「Progress for Humanity(プログレスフォーヒューマニティ)」を掲げ、人類のための進歩に貢献することにより、お客様に質の高い時間を提供するスマートモビリティソリューションプロバイダーを目指しています。



日本法人名 :Hyundai Mobility Japan株式会社

設立 :2000年1月7日

本社 :神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル16階

代表者名 :代表取締役社長 趙 源祥



