[Dahua Technology Japan 合同会社]

危険な場所でも簡単に検針可能



Dahua Technology Japan 合同会社(所在地:東京都中央区、 職務執行者:リー・ビン)は、検針用ネットワークカメラを発売します。社会インフラを支えるガス、電気、水道などの各種メーター類は様々な施設に設置されています。それぞれのメーターを定期的に記録する為に多くのヒューマンリソースが必要とされており、パイプ類の奥や高い位置などアクセスが難しく危険な場所に設置されているメータも多くあります。検針用ネットワークカメラは、種々の問題を解決する画期的な解決策となります。様々なメーター、インジケーターなどを一定時間ごとに撮影し、リアルタイムの映像を確認できます。本製品は2022年12月7日より提供いたします。





【製品概要】

超小型 検針用ネットワークカメラは、5メガピクセルカメラと接写用マクロレンズを搭載し計測対象から3cm~50cmの距離において、鮮明に画像化することが可能です。内蔵の暖色LEDライトと偏光フィルターにより、カバーガラスの反射を低減し明るい映像を提供することが可能です。また、コンパクトなサイズに加え、計測器取り付け用ブラケットを付属しているため、より多くの環境でカメラを簡単に設置することができます。さらに、ガラスヒーターとIP67の規格により、厳しい環境にも対応します。









【特長】

高解像度: 5-MP 1/2.7“ CMOS イメージセンサー。

接写による検針:3cm~50cmの短焦点に対応。

簡単な設置: 計測器取付ブラケットの付属。

内蔵暖色LEDライト: n 光量が不足している場合、カメラ内蔵の暖色光LEDが点灯し、計測器の色を復元しカメラがより鮮明な映像をキャプチャすることを可能にします。







ライトフィルタリングシステム: 偏光板を使用した光フィルターシステムにより、ガラス面の反射を効果的に低減し鮮明な映像をキャプチャ可能。







レンズヒーター: n レンズに付着した水滴/氷雪/霧を素早く除去し鮮明な映像を維持します。







IP67 保護性能: 過酷な環境に対応.





【適用シーン】





-利用シーン









-読取対応メーター







-使用例 – 変電所

変電所内の計測器は点在しており、数も多く存在します。設置位置によっては監視や検針がし辛かったり、危険度の高い場所もあります。

多くの企業は、従来の手作業による読取/記録と、手作業による監視方法を使用しています。悪天候下でも実施する必要があり危険が伴い高い負荷のかかる作業です。IoT技術の発展に伴い手動監視に代わる計測用オンライン監視システムが市場に登場しています。





-導入利点

・安全性:

各計測器は、オフィスから読み取ることができ、担当者は危険な場所で作業する必要がありません。

・費用対効果:

計測器の画像はシステム/人により、手書きの記録よりも素早く読み取ることができ、低コストと正確な記録を両立できます。

・リアルタイム:

各計測器を遠隔からリアルタイムで読み取り可能です。



【今後の展望】

2024末まで代理店経由で10,000セットを販売することを目指しています。



【お問い合わせ先】

Dahua Technology Japan 合同会社

Tel:03-6661-6818

Eメール:Dahua_Japan@dahuatech.com



【Dahua Technology Japan 合同会社について】

代表者: リー・ビン

住所:〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町一町目9番地2号第一稲村ビル9F

Tel:03-6661-6818

Fax:03-6661-6857

URL:https://www.dahuasecurity.com/Japan

事業内容:当社は中国Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.の日本法人であり、都市運営、企業経営、消費者の価値を創造するため、 「より安全な社会とスマートな生活を実現させる」という目標を目指すことで、End-to-End のセキュリティソリューション、システム、サービスを提供しています。

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.について:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)は世界をリードするビデオ中心のスマートIoTソリューションとサービスのプロバイダーです。Dahua Technology は技術革新をベースに、エンドツーエンドのセキュリティソリューション、システム、サービスを提供し、都市運営、企業管理、そして消費者に向けて価値を創造しています。

Dahua Technology は、18,000 名以上の社員を擁し、その内、50%以上が研究開発に従事しています。Dahua Technology は2002 年、世界初の自社開発8 チャンネルリアルタイム組込型DVR を発売して以来、技術革新に専念し、研究開発への投資を継続的に高めており、現在、年間売上高の約10%を研究開発に投資しています。Dahua Technology は、ビデオIoT 技術に基づく新たな機会を継続的に模索し、マシンビジョン、ビデオ会議システム、業務用ドローン、スマートファイヤーセーフティ、自動車技術、スマートストレージ、ロボ

ティクスなどの分野でビジネスを展開しています。

グローバルなマーケティング・サービスネットワークを擁するDahua Technology は、中国に200 以上のオフィスを設立し、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、アフリカなどに58 の海外子会社・代表オフィスを立ち上げ、お

客様に迅速に高品質なサービスを提供しています。Dahua Technology は、「より安全な社会と、よりスマートな生活を可能にする」という使命を掲げ、180の国と地域に、製品、ソリューション、サービスを展開しており、スマートシティ、交通、小売、銀行・金融、エネルギーなどの主要産業を網羅しています。











企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-10:46)