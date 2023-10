[株式会社SEプラス]

IT専門定額制研修「SEカレッジ」を提供する株式会社SEプラス(本社:東京都千代田区 代表取締役 村田 斉 以下、当社)は、読書週間に合わせ、SEカレッジにて『“こう読めばよかったのか”がわかる!「技術書」の読書術』を11日9日(木)に開催いたします。







開催の背景





日進月歩で進化を続けるIT業界において、エンジニアが知識を得るための技術書も次々と新しいものが発売されています。そのため、いざ技術書で学ぼうとしても、大量の書籍の中からどの書籍が自分に合っているのかで迷ってしまったり、読み始めても途中で挫折してしまったりなど、技術書について悩まれるエンジニアは少なくありません。

そこで当社では、SEカレッジにて『「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック』の著者である増井 敏克氏を招き、多くの技術書の中から自分に合った本を選び、読み込む方法を学ぶ講座を、読書週間に合わせて開催することにいたしました。



講座概要





■講座タイトル

「こう読めばよかったのか」がわかる!『技術書』の読書術



■開催日時

2023年11月9日(木)14:00~15:30



■アジェンダ

1.選び方

(自分に合った本をどうやって選ぶのか?)

2.読み方

(効率よく読み、理解するためにどんな工夫があるのか?)

3.情報発信&共有

(読んだ内容をどうやって定着させるのか?)



■講師

増井 敏克氏



増井 敏克氏





テクニカルエンジニア(ネットワーク、情報セキュリティ)、その他情報処理技術者試験にも多数合格。また、ビジネス数学検定1級に合格し、公益財団法人日本数学検定協会認定トレーナーとして活動。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピュータを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や、各種ソフトウェアの開発を行っている。



■主な著書

『IT用語図鑑 ビジネスで使える厳選キーワード256』

『図解まるわかりセキュリティのしくみ』

『プログラマを育てる脳トレパズル』

『プログラマ脳を鍛える数学パズル』(以上、翔泳社)

『シゴトで使えるデータ分析・統計のトリセツ』(ソシム)

『Excelで学び直す数学』(C&R研究所)



SEカレッジとは







SEカレッジは「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化”に対応できる人材を育てる」をミッションとしたIT専門定額制研修です。2010年のリリース後、現在では476社、約30,000名のユーザーにご利用いただいております。(※2023年9月時点)

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/



株式会社SEプラスについて







社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。



