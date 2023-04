[忠孝酒造株式会社]

『至高の熟成を極める』忠孝酒造株式会社(本社:沖縄県豊見城市、代表取締役社長:大城 勤)は2023年 春季限定泡盛「夢奏」を数量限定で4/23(日)より発売します。







(忠孝酒造オンラインショップ)マーマレードのような爽やかな甘い香り、熟したフルーツを思わせるふくよかなコクとボディ。

春季限定泡盛「夢奏(ゆめかなで)」を400本の数量限定で、4/23(日)より発売します。



『くぅーすの杜 忠孝蔵』と『忠孝酒造オンラインショップ』限定の特別商品。

(※売切れ次第販売終了となりますので、ご希望の方はお早めに)



様々な料理とのペアリングにもぴったりの、心も華やぐフルーティーでコクのある味わいをこの機会にぜひお楽しみください。







味わい







マーマレードのような柑橘系の甘い香りがフワッと広がる。

熟したフルーツを思わせる華やかなコクとふくよかなボディ。

個性的でありながら、多様な飲み方やペアリングを楽しめる心華やぐ味わい。

・第一アロマ:甘くやさしいおかゆの香り・第二アロマ:オレンジマーマレードの爽やかフルーティーな香り

・第三アロマ:甘酸っぱいパイナップルや林檎、熟した島バナナの香り







おすすめの飲み方やペアリング





芳醇な香りを楽しむなら「水割り」や「炭酸割り」。

コクやしっかりしたボディ感を楽しむなら「オンザロック」。

心地よい夜をゆったり楽しむ、優雅な晩酌のお供にオススメです。



【「水割り」「炭酸割り」におすすめペアリング料理 】華やかでフルーティーな香りと、軽やかな味わいをお楽しみください。



・白身魚のカルパッチョ・帆立の和風カルパッチョ

・ソーメンチャンプルー

・モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ

・ジェノベーゼピザ or パスタ

・レアチーズケーキ など







【「オンザロック」におすすめペアリング料理 】口に含んだ時のフルーティーな香りとともに、しっかりとしたコク・ボディ感を楽しめます。



・帆立バターと春野菜ソテー

・ゴルゴンゾーラピザ or パスタ

・ボルチーニパスタ or リゾット

・ちらし寿司

・冬瓜漬とチーズ

・りんごのコンポート

・オレンジパウンドケーキ など















商品詳細







・商品名:2023 春季限定泡盛 夢奏 30度 720ml(「くぅーすの杜 忠孝蔵」「忠孝酒造オンラインショップ」限定商品。売切れ次第販売終了となりますので、ご希望の方はお早めに)・原材料:米こうじ・発売日:2023年4月23日(日)・限定本数:400本・内容量:720ml・アルコール度数:30度・希望小売価格:¥2,500(税込)・URL:https://chuko-online.com/shopdetail/000000000491







販売先





・忠孝酒造公式 オンラインショップ



・2023「夢奏」商品ページhttps://chuko-online.com/shopdetail/000000000491

・くぅーすの杜 忠孝蔵



〒901-0232 沖縄県豊見城市伊良波556-2電話:098-851-8813URL:https://www.chuko-awamori.com/chukogura









忠孝酒造とは







1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。■公式サイト&SNS公式サイト: https://www.chuko-awamori.com/オンラインショップ: https://chuko-online.com/Instagram: https://www.instagram.com/chukoshuzo_okinawa/Twitter: https://twitter.com/chukoshuzoFacebook: https://www.facebook.com/chukoshuzo



■ 会社概要名称 :忠孝酒造株式会社代表者:代表取締役社長 大城 勤所在地:沖縄県豊見城市字名嘉地132番地設立 :1949年(昭和24年) 【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】忠孝酒造株式会社 広報担当:宮里e-mail:call@chuko-awamori.com



