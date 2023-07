[キャセイパシフィック航空日本支社]

~貨物事業のリブランドとハブ空港・香港国際空港の利便性の高さを訴求~



キャセイパシフィック航空(本社:香港、最高経営責任者:ロナルド・ラム)は、6月21日、キャセイカーゴとして初のブランド・キャンペーン「We Know How」を開始しました。同キャンペーンのスタートに際し、香港国際空港(HKIA)にある香港航空機技術有限公司(HAECO)の格納庫で特別セレモニーを開催し、キャセイカーゴの正式なブランド名の発表と新ロゴが塗装されたキャセイカーゴ初の貨物機ボーイング747-8Fを公開しました。当日は、来賓として香港・運輸物流長官ラム・サイホン氏、民間航空局(CAD)の民間航空総局長ビクター・リウ・チーユン氏、香港空港管理局最高経営責任者フレッド・ラム・ティンフク氏が参加しました。







「We Know How」キャンペーンはキャセイカーゴが本拠地の延長とするグレーター・ベイ・エリア(GBA)との結びつきを強める中で、2024年後半に予定されている香港国際空港の第3滑走路の運用開始に先立ち行うものです。本年2月のリブランドに続き、キャセイカーゴの核となるイノベーション、人材、ソリューション、サービスに焦点を当て、貨物事業としては初めての動画広告を制作、またポスターを香港MTRの香港駅で展開することで、専門的な取り扱いが必要な様々な分野の貨物に対応していることを訴求しています。

キャセイカーゴのPR動画:https://www.youtube.com/watch?v=JLXVtH86oOk



キャセイカーゴは、顧客のあらゆる貨物のニーズに応えるため、そして香港を比類なき航空貨物のハブ空港にするため、様々な分野に投資を続けています。例として、次世代貨物動態追跡ツール「ウルトラ・トラック」、料金・スペース状況の確認を容易にした予約プラットフォーム「クリック・アンド・シップ」、特殊貨物ハンドリングを含む各ソリューションの見直し、キャセイカーゴ・ターミナルのファーマ・ハンドリング・センターを含むインフラ設備のアップグレード、プロセスのデジタル化やデータを活用したパフォーマンス測定などが挙げられます。



「キャセイカーゴと香港空港管理局は共同で、HKIAロジスティック・パークを中国東莞市に新たに建設しました。ここで保安検査を済ませパレット等に積み付けされた貨物がハブ空港である香港国際空港に向け直接船で輸送されます。このプロジェクトにおけるキャセイのゆるぎない支援に感謝します。キャセイカーゴとキャセイカーゴ・ターミナルは、同施設での貨物取り扱いを行う初の航空会社ならびに上屋オペレーターとなります。これにより、キャセイカーゴと当空港の双方にとって、GBAという巨大市場でのさらなる市場獲得の機会がもたらされ、航空貨物および物流の主要ハブとしての当空港の実力がさらに増強されることを確信しています。」(運輸・物流長官ラム・サイホン氏のコメント)



「貨物事業は当社にとって重要な事業であり、キャセイ・グループの伝統そして世界貿易の主要拠点である香港に欠かせない存在です。近年では当社の収益においても、またワクチンや生鮮食品など生活に不可欠な貨物の輸送においても、生命線としての役割を果たしました。私たちはハブ空港を通して物流を止めることがないよう尽力してきました。キャセイの重要な一部として、キャセイカーゴが香港の成長と発展に大きく貢献することを期待しています。」(キャセイ・グループ最高経営責任者ロナルド・ラムのコメント)



「当社のブランドはイノベーション、人材、ソリューション、サービスを統合し象徴しています。当社は、保有する貨物機、再構築中の旅客便貨物輸送ネットワーク、香港の物流処理能力を総合し、あらゆる市況で成功するためのクオリティと専門知識を有しています。さらに、香港が航空貨物ハブとしての地位を確立し成長を続けるために、ブランドに投資しています。私たちのブランドは実績に対する誇りだけではなく、前進するという野心や航空貨物と香港の将来に対する楽観的な見方を表しています。また、世界で最も顧客中心の航空貨物サービス・ブランドになるためには、革新を続け変化するニーズに迅速に対応する必要があります。キャセイカーゴの中核となる専門性、競争優位性と従業員に自信を持ち、その実現に向けて全力を尽くします。『We Know How』、私たちにはノウハウがあり、やるべきことも分かっています。」

(キャセイカーゴ・ディレクター トム・オーエンのコメント)



「キャセイカーゴの航空機に搭載する貨物はどれも重要です。とにかく速く送りたい、各分野専用のハンドリングで安全に運んでほしいなどの理由から航空便を選ぶのです。私たちが運ぶ貨物が受け取る人々にとっていかに重要か、その背景にはストーリーがあるのです。『We Know How』キャンペーンは普段目にすることのない貨物機内部や、貨物を迅速かつ完璧な状態で届けるための従業員の専門性やテクノロジーに触れることのできるまたとない機会です。」

(キャセイ・ブランド・インサイト・マーケティング・コミュニケーション・ゼネラル・マネジャー エドワード・ベルのコメント)





