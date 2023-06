[ジャパンオープンポーカーツアー株式会社]

2023 05.01 - 05.07で開催したJOPTは、7日間延べ14,000人を超えるプレイヤーが来場し、大盛況で幕を閉じ総額1億2,000万円超の選手契約がオファーされました。







Japan Open Poker Tour Grand Final 2023を2023 05.01 - 05.07に開催し、計115台ものポーカーテーブルが並べられた会場。今大会のMain Eventの参加者は1,392人、サイドイベントも含めた総参加人数は延べ14,000人を超え過去最高動員数を記録しました。

一見すると単なるカードゲームに見えるポーカー。その背後には深い戦略と高度な心理戦が隠れています。この魅力に気づいた人々が今、世界中で増え続けています。

JOPTで入賞すると、海外ポーカートーナメントの参加費や渡航費の補助が受けられる選手契約がオファーされます。今大会でオファーされた選手契約の総額は1億2,000万円超え。総参加人数、選手契約総額は共に過去最高となりました。爆発的な速度で規模を拡大し続けるポーカー業界。JOPTは、アジアNo.1のイベントという新たな目標を掲げています。



JOPTのMain Eventは、全国各地のポーカースポットで予選を見事に勝ち抜いたプレイヤーだけが参加資格を得られるトーナメントです。20,000人を超える予選参加者の中から見事チケットを獲得した約1,392人の内1人のみが手に入れる事ができる JOPT Main Event 優勝という栄誉と勲章。優勝者は一夜にしてポーカー会にその名が知り渡ります。

今回のMain Event優勝はYuta Nakamuraさん。優勝トロフィーと$28,360の選手契約のオファーを受けました。



また、本大会で選手契約を受けたJOPT契約選手たちは、獲得プライズで数々の世界大会へと挑戦しております。2023年5月30日より開催されている世界最大のポーカートーナメント、World Series of Poker(WSOP)にもJOPTの契約選手として"めっし"さん、"TOJ”さん、”れいちゃそ”さんが参戦しております。わずか数日で夢の大舞台への扉が開く、それが本大会の魅力です。



WSOPは1970年から開催されているポーカーの世界大会で、その年の世界一のポーカープレイヤーが決定されます。これはポーカーの世界では最も権威のある大会であり、世界中からプレイヤーが集結します。WSOPのメインイベントの参加費は10,000ドルと高額ですが、その分賞金の額も破格で、優勝賞金は10億円を超えることもあります。WSOP2023 では日本人のポーカープレイヤー"りゅうたろう"さんが#36 Nine Game MIXで見事優勝しました。



JOPTではMain Event以外にも様々なサイドイベントもご用意しています。世界屈指のポーカーメディアであるThe HENDON MOBとコラボし、優勝者にThe HENDON MOB限定トロフィーが与えられた「NLH THM Championship」。NFTプロジェクトのCryptoPokersとコラボし、上位入賞者には世界的なデジタルアーティストKEIGO INOUE氏が手掛けたNFTアートが贈呈された「NLH Nightstack Sponsored by CryptoPokers」。

世界的ブレイクダンスチーム”FOUND NATION”が立ち上げたストリートファッションブランドであるFORGET NEVER CLOTHINGとコラボし、優秀なプレイヤーとアパレル年間契約選を結ぶ「NLH Tag Team Sponsored by FORGET NEVER CLOTHING」など、JOPTならではのコラボトーナメントが開催され、数多くのプレイヤーが優勝を競い合いました。

また、有名なポーカープレイヤーだけでなく、各界で活躍する著名人と同じテーブルでプレイできるチャンスがあるのも、JOPTの魅力の一つです。

歌手・俳優の田口淳之介さん、お笑い芸人のアントニーさん、Youtuberのえっちゃんさん、REAL AKIBA BOYZのけいたんさん、GGPoker公式アンバサダーのななちゃらさんなど数々の著名人にも来ていただいております。



今大会は過去最高動員数&過去最高プライズと大盛況で幕を閉じました。次回大会 JOPT 2023 Tokyo #02は07.14 - 07.17に今回と同じく東京・竹芝ポートホールで開催。

ポーカーの魅力はそのロマンと面白さにあります。一手一手がドラマであり、その結果は誰にも予測できません。

あなたの知力と運が試される場所、それがJOPTです。この舞台で、あなた自身の可能性に挑戦してみませんか。



ジャパンオープンポーカーツアー株式会社 公式Webサイト

https://japanopenpoker.com



JOPT Twitter

https://twitter.com/japanopenpoker



JOPT 2023 Tokyo #02

https://japanopenpoker.com/tokyo





