11月20日、株式会社THE COACH 創業4周年をむかえます



株式会社THE COACH(本社:東京都渋谷区)は、「#冬のコーチング学習応援」企画を2023年11月20日(月)~12月29日(金)まで実施いたします。







THE COACH Academyとは





プロレベルのコーチを目指せるオンラインのコーチングスクールです。プロコーチを目指す方はもちろん、マネジメントやご自身のキャリアのためにコーチングの要素を取り入れたい方にも最適なカリキュラムを提供しています。(公式WebサイトURL:https://thecoach.jp/)



2023年11月3日にサービスリリースから3年を迎え、周年記念企画として、THE COACH Academy受講生を対象に「#THECOACHでよかったこと」SNSキャンペーンの実施及び、受講生の体験記を集めた特設サイトをオープンいたしました。

▼サービス開始3周年記念企画についてはこちらをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000069031.html



#冬のコーチング学習応援 開催背景





THE COACHは、コーチングの学びを通じて、自分と向き合い、他者と信頼関係を構築し、周囲を支援する力を育むことを目指して、オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」を運営しています。



一年の終わりを意識する冬の時期に、

・新しいスキルや知識を習得したい

・コーチング学習への第一歩を踏み出したい

・自分らしい人生を歩んでいくために、自分自身と向き合いたい



という方に向けて、THE COACHでのコーチング学習に取り組みやすくなる企画を実施したいと考えました。

また、キャンペーン開始日である11月20日は、THE COACH創業記念日でもあります。これまでの感謝の気持ちと、引き続きコーチングマインドを広げていく決意を込めて、「#冬のコーチング学習応援」を開催してまいります。



受講料最大5万円引き!#冬のコーチング学習応援 X(旧 Twitter)投稿キャンペーン





期間内に、THE COACH X(旧 Twitter)アカウント(https://twitter.com/thecoachjp )をフォローし、指定の投稿をリツイートいただくと、THE COACH Academy受講料最大5万円(税別)がお得になります。



キャンペーン期間は12月29日(金)までです。引用リツイートした投稿のリンクをお申し込みフォームに入力すると、割引適用となります。



【割引適用条件】

1.THE COACH X(旧 Twitter)アカウントをフォロー(https://twitter.com/thecoachjp)

2.受講への意気込みコメントを書き込み、「#冬のコーチング学習応援」をつけて、規定の投稿(https://x.com/thecoachjp/status/1726405996179038404?s=20)を引用リツイート

3.引用リツイートした投稿のリンクをお申し込みフォーム(https://survey.thecoach.jp/ac-application)に入力



※11月20日(月)~12月29日(金)23:59 までに申し込み完了いただいた方に割引適用

※鍵付きTwitterアカウントでの投稿は適用されません

※THE COACH Academyを初めて申し込む方のみに適用されます



【割引内容】

※12月からの価格改定に伴い、申込み日によって価格が異なります。ご注意ください。





※上記価格は銀行振込の場合の表記となっておりますので、ご注意ください。

※クレジットカード払いの場合は、正規金額より1万円(税別)割引となります。



【無料オンライン説明会】



THE COACHではプロのコーチから直接Academyの内容について話を聞くことのできる、無料オンライン説明会を開催しております。お気軽にご参加ください。

▼無料オンライン説明会

https://thecoach.jp/academy/seminar/

▼THE COACH Academy お申し込みフォーム

https://survey.thecoach.jp/ac-application



株式会社THE COACH





THE COACH(TM)は、人や組織の内的な成長と向き合うコーチングカンパニーです。オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングサービス「THE COACH Meet」、法人向け「THE COACH for Business」、教育領域「THE COACH for Education」を提供しています。



【各サービスサイト】

THE COACH Academy:https://thecoach.jp/

THE COACH Meet:https://thecoach.jp/meet/

THE COACH for Business:https://biz.thecoach.jp/



【会社概要】

会社名:株式会社 THE COACH

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-19-1渋谷オミビル4F

設立:令和1年(2019年)11月20日

Mail:support@thecoach.co.jp



公式note:https://journey.thecoach.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/thecoachjp

公式Instagram:https://www.instagram.com/thecoachinc/







