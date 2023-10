[株式会社LAND]

ソロとしてはキャリア初となる EP!!! 客演には SUMMIT から C.O.S.A.が参加し、日本発のグローバルレーベル LAND MUSIC よりリリース!



ANARCHY が 10 月 20 日に約2年振りの新作をリリースされる。

『Light up』『Reach (feat. C.O.S.A.)』『Brooklyn』『Pass the mic』が収録された EP は STATIK SELEKTAH による全曲プロデュースの元、ニューヨークにて制作されたソロとしてはキャ リア初となる EP になる。

客演には SUMMIT から C.O.S.A.が参加し、LAND MUSIC よりリリース! ジャケットはイラストレーター上岡拓也による描き下ろしである。

同日 20:00 には ANARCHY の作品の多くを作り上げてきたディレクターJonah Schwartz に よる『Reach (feat. C.O.S.A.)』のミュージックビデオも公開 東京・ロサンゼルス・ジャカルタを拠点に展開する LAND MUSIC との邂逅によるグロー バルな展開を見逃すな!







ANARCHY が 10 月 20 日に約2年振りの新作をリリースされる。

『Light up』『Reach (feat. C.O.S.A.)』『Brooklyn』『Pass the mic』が収録された EP は STATIK SELEKTAH による全曲プロデュースの元、ニューヨークにて制作されたソロとしてはキャ リア初となる EP になる。

客演には SUMMIT から C.O.S.A.が参加し、LAND MUSIC よりリリース! ジャケットはイラストレーター上岡拓也による描き下ろしである。

同日 20:00 には ANARCHY の作品の多くを作り上げてきたディレクターJonah Schwartz に よる『Reach (feat. C.O.S.A.)』のミュージックビデオも公開 東京・ロサンゼルス・ジャカルタを拠点に展開する LAND MUSIC との邂逅によるグロー バルな展開を見逃すな!



ANARCHY 1stEP『My Mind』(LAND MUSIC)

M1:Light up

M2:Reach (feat. C.O.S.A.)

M3:Brooklyn

M4:Pass the mic

2023 年 10 月 20 日(金)0:00(JST)より各 DSP にて配信開始

https://ANARCHY-land.lnk.to/MyMind



ANARCHYプロフィール



京都・向島団地出身。1995年ラッパーとして活動をスタートさせる。

2000年JC, NAUGHTY, YOUNG BERY, DJ AKIOと共にRUFF NECKを結成。

2006年1stアルバム「Rob The World」をリリースし、「ミュージック・マガジン」「Riddim」誌などで年間ベスト・アルバムに選出される。ヒップホップ誌「Blast」最終号企画“The Future 10 Of Japanese HipHop”において将来を期待できる5人に選出され、表紙を飾る。

2008年には2ndアルバム「Dream and Drama」をリリースし、リード曲「Fate」はMVはスペースシャワーTV MVA2008のベストヒップホップビデオを受賞。

同年、ラッパーとしては異例の自伝「痛みの作文(ポプラ社)」を出版。

2014年、avexからのメジャーデビューを発表。

メジャー・デビューシングル「Right Here」を発表。史上初めてユネスコ世界遺産・清水寺でミュージックビデオ撮影を行い話題となった。

2019年、野村周平が主演をし、ANARCHYが初監督を務める映画「WOLKING MAN」が公開される。

2021年、8枚目となるアルバム「NOISE CANCEL」、またANARCHYプロデュースのコンピレーションアルバム「THE NEVER SURRENDERS」をリリース。THE NEVER SURRENDERS主宰。

2023年10月にソロ作品としては初となるEPはネオ・ブームバップ・シーンを牽引するスーパー・プロデューサーSTATIK SELEKTAHによる全曲プロデュースとなっており、フィーチャリングにはC.O.S.A.が参加している。

https://theneversurrenders.jp/



LANDプロフィール



東京・ロサンジェルス・ジャカルタを拠点に活動するクリエィティブハウス。

WARNER MUSIC JAPANと戦略的パートナーシップを結び設立されたレーベル「LAND MUSIC」、LAND代表が益若つばさと共に代表を務めるファッションカルチャー誌「TOKYODOT」、ロサンゼルスにて不定期に開催されるクラブイベント「LANDCON」などZ世代を中心に圧倒的な支持を受ける。



[公式サイト]

https://land.inc

[YouTube]

https://www.youtube.com/@weareland_/

[Instagram]

https://www.instagram.com/weareland_/

[TikTok]

https://www.tiktok.com/@weareland_

[X]

https://twitter.com/weareland_



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-18:16)