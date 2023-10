[株式会社MCデータプラス]

「建設サイト・シリーズ」契約の建設会社向けに 資金繰りの支援も



株式会社MCデータプラス(東京都渋谷区、代表取締役社長:瀧田晃一)は、建設工事に使う金属部材の調達代行サービスを手掛ける株式会社BALLAS(東京都中央区、代表取締役:木村将之)(※)と、「建設サイト・シリーズ」を契約する建設会社に向けて「製作金物調達サービス Powered by BALLAS」を2023年10月25日より提供開始いたしました。本サービスを通して建設部材のサプライチェーンの課題解決を目指し、納期短縮、高品質、適正価格での部材調達をご支援いたします。



※BALLAS社は、オーダーメイドの建設部材をWebで簡易に調達できるシステムを開発し、生産性向上を阻害してきた部材の製図、製作工場の探索・交渉・確認といった調達業務を行っています。

事業内容 https://www.ballas.biz/business







提携の背景





建設部材の発注者である施工会社と受注者である製作工場において、両者の生産性向上を阻害してきた部材の製図、製作工場の探索・交渉・確認といった調達業務の取引コストは建設サプライチェーン全体の生産性に関わる課題です。また昨今の社会情勢による建設部材の価格上昇は、施工会社の経営を圧迫しており、安定的な供給網の構築は急務となっています。

MCデータプラスが提供する「建設サイト・シリーズ」を契約する建設会社にサプライチェーンの課題について調査を実施したところ(※)、全体のおよそ40%以上の企業がオーダーメイドの金属部材である製作金物を調達しており、業務効率化などを目的にBALLAS社が提供する調達サービスに関心を示したことから、この度の提携に至りました。

※2023年1月~、建設サイト・シリーズ契約顧客(n=470)に実施した電話アンケート





提携の内容





「建設サイト・シリーズ」を契約する建設会社に、建設部材調達プラットフォーム「BALLAS」を活用したサービス「製作金物調達サービス Powered by BALLAS」を提供いたします。





「製作金物調達サービス Powered by BALLAS」の特長





○ 図面をアップロードするだけで、施工・製作しやすい製作図をBALLAS社にて作成

○ 製作金物を高品質、適正価格、短納期で納品

○ 支払い方法にMCデータプラスが提供する「建設サイト早払い」の活用で、納品後の部材費用の支払期間を長めに設定可能(※審査によりご利用いただけない場合があります)



詳細はこちらからご覧ください

製作金物調達サービス Powered by BALLAS

https://www.kensetsu-site.com/lp/ironware/



本業務提携にあたってのコメント





株式会社MCデータプラス 執行役員 事業開発本部長 佐藤 悠



弊社が提供する「建設サイト・シリーズ」は、デジタル技術を活用し、建設現場の業務効率化と省人化をサポートするサービスを展開しており、スーパーゼネコンから中小の建設業各社まで幅広くご利用いただいております。

昨今の建設業界の課題である生産性向上文脈において、弊社とは異なるアプローチをとるBALLAS様とともに、顧客の皆さまに新たな価値を提供できることを誠にうれしく思います。本取組を端緒にソフトウェアの枠組みを超えた価値提供を加速し、建設事業者とそこで働く従業員の皆さまにさらなる貢献を果たして参ります。





株式会社BALLAS サプライチェーンマネジメント責任者 外川 喜裕



弊社は「建設業を最適化し、人々を幸せに。」を使命として、テクノロジーをベースに調達領域からサプライチェーンの最適化に取り組んでいます。

この度、株式会社MCデータプラス様と共に建設業界の経営課題に寄り添うことのできる新しいサービスが提供できることを大変嬉しく思います。共同マーケティングを通して、各社様の抱える経営課題の解決、ひいては建設サプライチェーン全体における生産性改善が強く求められていると実感し、引き続き業界の本質と向き合っていこうと一層身の引き締まる想いです。本取り組みにより、多くの建設事業者とその就業者の皆様の働きやすさに寄与できるよう尽力いたします。





株式会社MCデータプラスについて





株式会社MCデータプラスは、2005年1月に提供開始した労務安全書類作成サービス「グリーンサイト」を中心に、「ワークサイト」「スキルマップサイト」「cacicar for 建設」など建設業界に特化したサービスである「建設サイト・シリーズ」を展開しています。建設業における社会課題を解決すべく、パートナー企業との新たなビジネスモデルの検討を行っています。

https://www.kensetsu-site.com/



※「建設サイト」「グリーンサイト」「ワークサイト」は株式会社MCデータプラスの登録商標です。

※その他記載されている会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。

※cacicarは三菱商事株式会社と当社が共同で開発・運営するクラウドサービスです。

※cacicarは三菱商事株式会社の登録商標です。





▍請求書買取サービス「建設サイト早払い」について

協力会社の請求書を買取ることで早期資金化をご支援するサービスです。「建設サイト・シリーズ」をご契約の法人様向けに提供しており、発注元、協力会社双方の事前登録があれば、手数料は安く、簡単なお手続きでご利用いただけます。

https://kensetsu-site-hayabarai.com/





株式会社BALLASについて





建設部材調達プラットフォーム「BALLAS」を開発・運営し、品質・価格・納期の面で持続的に最適な調達を実現し続けるファブレスメーカー事業を行っています。

100社のパートナー様が参加する「BALLAS」が、最適な工場の探索、部材の製図、交渉・確認を実施、納品まで一気通貫でお引き受けすることで、施工会社様は「施工業務に」、製作工場様は「製作業務に」集中できる環境を実現しています。





会社概要





商号:株式会社MCデータプラス

代表者:代表取締役社⾧ 瀧田晃一

所在地:東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号 恵比寿ファーストスクエア7階

事業開始日:2015年7月1日

事業内容:建設クラウド事業、リテイルクラウド事業

資本金:309,706,800円

URL:https://www.mcdata.co.jp/





商号:株式会社BALLAS

代表者:代表取締役 木村将之

所在地:東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

事業開始日:2022年2月1日

事業内容:建設部材の調達サービス

資本金: 100,000,000円(資本準備金含む)

URL:https://www.ballas.biz/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-20:40)