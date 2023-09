[JAFCO]

―10/1(日)に国内VC5社が学生向けの合同説明会を開催―



ジャフコ グループ株式会社(本社:東京都港区、取締役社長:三好啓介、以下ジャフコ)は、独立系ベンチャーキャピタルANRI(本社:東京都港区、代表パートナー:佐俣アンリ、以下ANRI)、Beyond Next Ventures株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:伊藤毅、以下Beyond)、イーストベンチャーズ株式会社(本社:東京都六本木、以下EV)、スカイランドベンチャーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、General Partner ・CEO:木下慶彦、以下SV)とともに、ベンチャーキャピタル(以下VC)への就職に関心のある学生の方向けに、合同説明会を開催することをお知らせいたします。



応募ページURL:https://lu.ma/ke39tn1r







■背景

ジャフコは今年設立50年を迎え、40年にわたり一貫して新卒採用活動を継続しています。「新事業の創造にコミットし、ともに未来を切り開く」というミッションを掲げ、高い志を持った起業家とともに、次の時代のデファクトとなるような事業の創造に真摯に向き合っています。日本や世界の未来を起業家とともに創っていくベンチャーキャピタルの仕事をより多くの学生の方に知って頂きたく、本イベントを主催しました。



■イベントのご紹介

この度、ベンチャーキャピタルへの就職に関心をお持ちの学生の方向けに、国内VC5社合同で説明会を開催します。各社パートナーによるパネルディスカッションや、若手の新卒入社者との交流会に加え、イベント中は常時、選考説明等を聞いて頂ける特別ブースを設置しております。



本イベントでは、下記のような疑問を解消いただける場をご用意しております。

☑ そもそもVCとはどういった仕事なのか

☑ 新卒でVCに入社した後は、どのようなキャリアパスがあるのか

☑ 就職対象としてVCを選ぶ際には、どのような比較軸があるのか



少しでも、VCへの就職にご関心がある方は、是非応募ページからお申し込みください。



■イベントの概要

日時:2023年10月1日(日) 13:00~18:00(受付開始12:30~)

開催場所:LIFULL TABLE(半蔵門駅徒歩3分)https://table.lifull.com/

参加対象:学生

募集人数:100名程度(応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます)

募集期間:2023年9月8日(金)~9月30日(土)

参加費:無料

応募ページURL:https://lu.ma/ke39tn1r



■タイムテーブル

12:30 受付開始

13:00 開会

13:10 各社紹介、VCの概要説明

14:00 パネルディスカッション「VCという仕事の魅力」(登壇者:各社パートナー)

15:00 パネルディスカッション「新卒VCのリアル」(登壇者:各社若手)

16:00 パネルディスカッション(下記2セッション同時並行)

「理系出身VCのすゝめ」(登壇者:ANRI 佐俣、Beyond 橋爪)

「投資対象ステージによるVCの違い」(登壇者:Skyland 木下、JAFCO 坂)

17:00 交流会

18:00 閉会

(イベント中は常時、選考説明等を行う特別ブースを設置しております)



■登壇者紹介



ANRI 佐俣 アンリ

1984年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、EastVenturesを経て2012年ANRIを設立。

シードステージの投資に特化した独立系ベンチャーキャピタルとしてインターネット及びディープテック領域250社に投資実行。現在、5つのフラッグシップファンドと気候変動・環境問題に特化したANRI GREENファンドにて累計約700億円のファンドを運用中。

主な投資支援先としてLayerX、NOT A HOTEL、STORES、Mirrativ、Rentio、ARCHがある。

著書に「僕は君の「熱」に投資しよう」(ダイヤモンド社)





Beyond Next Ventures 橋爪 克弥

2010年ジャフコ(現ジャフコ グループ)入社。産学連携投資グループリーダー、JST START代表事業プロモーターを歴任し、約10年間一貫して大学発ベンチャーへの出資に従事。マイクロ波化学、リバーフィールド、Biomedical Solutions(大塚HD傘下へ売却)、Bolt Medical(メディキットへ売却)などを担当。2020年にBeyond Next Venturesに参画し、国内の投資部門を統括。医療機器・デジタルヘルス領域のスタートアップへの出資を主に手掛ける。また、投資先企業のコミュニティ運営を統括。サーフィンが趣味、湘南在住。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了





East Ventures 金子 剛士

学生時代よりSkyland Venturesでのインターンを経験し、新卒でジャフコ グループ株式会社に入社。その後、シード特化の独立系VCであるEast Venturesにジョインしパートナーを務める。East Venturesでは、業種、業態問わず若手起業家の創業したITスタートアップを中心に年間数十社のシード新規投資を実行。











Skyland Ventures 木下 慶彦

1985年生まれ横浜市出身。若手起業家によるシードスタートアップへの投資をメインに行うVC(ベンチャーキャピタル)ファンドを運営するSkyland Ventures CEO・パートナー。2022年よりWeb3に特化した総額50億円のVCファンドを組成し、投資活動を行っている。早稲田大学理工学部卒業。Skyland Venturesをスタートする以前は大和企業投資・インキュベイトファンドに所属し、VCとしての経験を積む。また、Twitter(4万フォロワー)・Youtube・Podcastなど各種SNSに注力し、2022年以降は日本のWeb3スタートアップのことを中心に発信している。





ジャフコ グループ 坂 祐太郎

2012年入社。主な投資実績はマネーフォワード、Chatwork、WACUL等。

Forbes Japanが選ぶ日本で最も影響力のあるベンチャー投資家 BEST10

2017年 2位 2021年9位。

投資業務以外にも、投資先にCFOとしての出向経験や、投資先支援チームに従事し、現在のセールス・マーケ支援、HR支援、バックオフィス支援それぞれの基盤を構築した経験を持つ。

2022年6月よりパートナー。





■共催企業

<ANRIについて>

ANRIは2012年のANRI1号ファンド設立より、一貫して創業初期(シード期)に特化したスタートアップへの投資を実行してきました。現在5つのフラッグシップファンドと脱炭素に特化したANRI GREENファンドを運営し、累計約700億円を運用しております。

「未来を創ろう、圧倒的な未来を」というビジョンのもと、創業当時からの強みであるインターネット領域と共に、ディープテックやライフサイエンスなど幅広いテクノロジー領域への大学発研究開発型スタートアップへの支援も行っております。シード期の企業への投資を中心に、その後の投資ラウンドも追加投資を行うことで、起業家の事業実現を一貫した姿勢で手厚く支援をしております。

また、2023年2月よりひとつの 空間に起業家とANRIの投資家を一同に集めたスタートアップの集積地「CIRCLE by ANRI」を六本木ヒルズ森タワーに開設。より起業家と近い環境で、起業の準備段階からサポートできる体制を整え、さらに起業家同士の交流を活性化させるコミュニティ作りのサポートをしております。



会社名 :ANRI株式会社

代表 : 佐俣アンリ

所在地 : 東京都港区六本木6丁目10−1六本木ヒルズ森タワー15F

URL : https://anri.vc/

ANRI Vision & Way:https://anri.vc/vision





<Beyond Next Venturesについて>

世界に通ずるサイエンス/テクノロジーにより、マクロからミクロの人類課題を解決することを目指し、研究者や起業家と共に、大学や企業に眠る革新的な技術の社会実装に挑む独立系ベンチャーキャピタルです。累計220億円のファンドを運用し、リード投資家としてシード期から大学発ベンチャーやディープテックスタートアップを中心に出資を実行。さらに、研究成果の実用化を加速するインキュベーション活動や経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など、VCの域を超えてディープテックエコシステムの構築に取り組んでいます。



会社名 :Beyond Next Ventures株式会社

本社 :東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル3階

代表者 :代表取締役 伊藤 毅

設立日 :2014年8月

事業内容:日本・インドの技術系スタートアップへの出資および成長支援、研究シーズの事業化支援、研究開発型スタートアップにおける経営人材の育成、都心シェア型ウェットラボの運営など

URL :https://beyondnextventures.com/jp/





<East Venturesについて>

会社名:East Ventures

所在地:東京都港区六本木

URL :https://east.vc/





<Skyland Venturesについて>

Skyland Ventures (SV) は、シードVC(ベンチャーキャピタル)としてスタートアップへの投資を行っています。 SVは“The Seed Maker.”をミッションに掲げ、若手起業家×インターネット領域のスタートアップにシードマネーの提供を行っています。2022年以降はWeb3領域への投資を開始し、エクイティ投資に加え、トークン投資を行っています。同じく2022年より生成AI領域のスタートアップへの投資を強化しています。



会社名 :Skyland Ventures (代表者:木下 慶彦)

本社 :東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII CryptoBase 5F

URL :https://skyland.vc

Twitter :https://twitter.com/skylandvc

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCpQ0_31ALEoIDGkDIBRuwUQ

Press Kit :https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe





<ジャフコ グループについて>

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、世界中で革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、資金を提供するだけではなく、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。



社名 :ジャフコ グループ株式会社/英文:JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 :三好 啓介

本社所在地 :東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

URL :https://www.jafco.co.jp/

設立年月日 :1973年4月5日

資本金 :33,251百万円

株式上場市場:東証プライム市場

従業員数 :147名(連結)(2023年3月末現在)





※タイトル「国内初ベンチャーキャピタル5社による合同説明会を開催」の表記に関しまして

・本件、2023年9月時点、当社調べ。

・日本国内における「ベンチャーキャピタルが新卒採用のために5社共同で合同説明会開催する」として



