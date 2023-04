[Allbirds合同会社]



「Allbirds(オールバーズ)」は、初のゴルフシューズ「Golf Dasher(ゴルフダッシャー)」を2023年5月9日(火)発売いたします。オンラインストア、Allbirds丸の内・大阪店にて限定200足の販売です。ランニングシューズ「Tree Dasher(ツリーダッシャー)」をベースに、世界中のお客様から最もリクエストの多かったゴルフシューズとしてアップデートいたしました。Golf Dasherはコースで最高の快適さと、環境に配慮したプレーの幅を拡げます。



「Golf Dasher」は、カーボンフットプリントを抑えた天然素材をベースにした、よりサステナブルなゴルフシューズです。ランニングシューズの持つ快適性、歩行性、フィット感を保ちつつ、プレーの質を高める要素を加えています。様々なコンディションで快適にプレーをするために、撥水性のあるアッパーを施し、グリップ力と安定性が考慮されたアウトソールを配備しました。



サステナビリティと機能性を両立させた「Golf Dasher」は、自然とともにプレーを楽しむゴルファーへの贈り物にも最適です。父の日や母の日のプレゼントにいかがでしょうか?



Tim Brown - Allbirds co-Founder and co-CEO.

「Allbirdsのゴルフシューズを作って欲しいと、たくさんの要望を世界中のお客様からいただいておりました。あるとき、Allbirdsにゴルフスパイクを装着している方の写真を見たとき、Golf Dashersをデビューさせる時が来たと実感し、製品化に着手しました。」



New! Golf Dasher 2023年5月9日(火)発売







【製品概要】

発売日:2023年5月9日(火)

販売店:Allbirds 丸の内、Allbirds大阪、オンラインストア ※限定200足

サイズ展開:22~30cm

カラー:Natural Black, Natural White

重さ: 309g (27cm)

カーボンフットプリント: 9.12kg CO2e

価 格:20,000円(税込)



【製品特長】

▼ アッパーはZQメリノウールとリサイクル・ポリエステルのリップストップで、さまざまな天候条件やプレーシーンでの耐久性を高めます。

▼ 「Tree Dasher2」に搭載されているクッション性に優れたSweetFoamミッドソールユニットを搭載し、長距離の歩行でも快適性を高めます。

▼アウトソールのグリップ力をゴルファー用に改良し、スイング中の安定性、不整地(ドライとウェットの両方)歩行の際のグリップをもたらします。

▼ アッパー周囲にBio-TPUマッドガードを追加し、水滴や土砂の侵入を防ぎます。

▼シューレースと一体化したマイクロスエードが、クラシックなゴルフシューズの美学を取り入れながら、中足部とかかとをホールドしています。



カーボンフットプリントとは?

カーボンフットプリントとは、製品を作るために排出されたkg CO2eのこと。

あらゆる温室効果ガスの排出量を、CO2の排出量に換算したものです。

「Allbirds」では2020年4月より、全製品においてカーボンフットプリントを表示。製造過程における排出量ゼロを目指すと共に、食品のカロリー表示のように、「地球のためにCO2e排出量を知る」が当たり前の世の中をつくります。

▼詳細はこちら https://allbirds.jp/pages/sustainability



ストア情報





Harajuku Storeストア名:Allbirds 原宿(オールバーズ原宿)住 所 :東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森ビル1階営業時間:11:00 ~ 19:00 不定休Marunouchi Storeストア名:Allbirds 丸の内(オールバーズ丸の内)住 所 :東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1階 105区営業時間:11:00 ~ 20:00 不定休※ 日・祝日は10:00 ~ 19:00Osaka Store ※~2024年1月まで延長予定ストア名:Allbirds 大阪(オールバーズ大阪)住 所 :大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館5F営業時間:11:00 ~ 21:00 不定休Online StoreURL :allbirds.jp送 料 :無料(日本国内のみ)返品交換 :30日以内であれば無料



お客様お問い合わせ先





Allbirds(オールバーズ):(TEL) 0800 080 4054 / (E-Mail) help@allbirds.jp



Our Story





サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds(オールバーズ)」です。大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。代表作である「Wool Runners(ウールランナー)」は最高級メリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、防臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree(ツリー)」シリーズ、100%植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。



