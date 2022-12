[森ビル株式会社]

各界の著名人がリクエスト企画で音声ガイドに登場

本展オリジナルグッズのために作成された新たなビジュアルも初公開!

展覧会開催を記念した様々な企画も続々と決定!









東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)では、2022年12月8日(木)から2023年2月26日(日)まで、2022年にデビュー50周年の節目を迎えた松任谷由実(ユーミン)の魅力を体感する過去最大規模の展覧会、「YUMING MUSEUM」(ユーミン・ミュージアム)を開催いたします。

ユーミン自身のコレクションや、貴重な資料や映像、ステージ衣装、直筆のメモなどを、まさに「ミュージアム」として過去最大規模で展示、ユーミンが育った東京の街を見渡す海抜250mの大パノラマ空間とともに、シンガーソングライター、そしてひとりの人間としてのユーミンの魅力に出会うことができる特別な展覧会です。







音声ガイド情報



音声ガイドでユーミンと一緒に展覧会を巡る!~各界の著名人がリクエスト企画で多数登場~





本展では、ユーミン自身が展示をナビゲートする音声ガイドを無料でお楽しみいただけます。展示作品の解説のほか、ラジオパーソナリティとしての顔も持つユーミンが、裏話やなつかしい思い出話などユーモアたっぷりに語ります。ユーミンと一緒に50年の軌跡を辿るように展示をご覧いただけます。

さらにスペシャル企画として、音楽・俳優・スポーツ・芸能など様々なジャンルの著名人15人以上から、好きなユーミンソングのリクエストと思い入れたっぷりのエピソードが集まりました。東京の風景を見ながらリクエスト曲を聴いて、新たなユーミンの魅力を見つけてください!

なお、本展会場では来場者からもリクエストを募集します。集まったリクエストから、一部をニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』にてご紹介する予定です。



<リクエスト企画参加者(50音順・敬称略)>

JUJU、鈴木敏夫、玉ノ井親方(元大関・栃東)、徳永英明、羽生結弦、林原めぐみ、ビートたけし、堀江翔太、山内マリコ、YOU、YUKI、YOASOBI、リリー・フランキー…and more



※ご自身のスマートフォンを使って会場の内のQRコードを読み取り、無料でお楽しみいただけます。

※音声コンテンツご体験のために、スマートフォンとイヤホンをご持参ください。

※スマートフォンをお持ちでない方向けにガイド機の有料貸出サービスもございます(300円/最終受付19:30)。詳細は公式サイトをご確認ください。





展覧会グッズ情報



展覧会でしか手に入れることのできない、オリジナルグッズをご紹介!

特設ショップ「YUMING MUSEUM SHOP」では、展覧会限定のグッズを多数ご用意。本展ポスタービジュアルやオリジナルアルバムのデザインに加えて、ユーミンの50年が凝縮されたビジュアルが登場。SHOPでは、クリスマスや年末年始、バレンタインの頃に新しい商品もラインナップ予定。あなたの大切な一品を探してみてください!どうぞお楽しみに!

ユーミンと縁が深く、本展のポスタービジュアルや、オリジナルグッズのために新たなビジュアルを創り上げた森本千絵さん(goen°)からコメントが届きました。







【森本千絵さんからのコメント】







【グッズ展開一例】







※商品の色、仕様は変更が出る場合があります。





12/1から、「イベント割」適用チケットを販売開始!



「YUMING MUSEUM」をお得に鑑賞できるイベント割情報!





12月1日(木)12時より、イベント割適用の入館チケットをチケットぴあにて販売開始いたします。条件を満たせば、チケット料金が20%割引で購入できるお得な機会をお見逃しなく!



●対象チケット: 2022年12月8日(木)~2023年1月31日(火)入館分の前売券・通常券(プレミアムチケットは対象外)

●販売開始: 2022年12月1日(木)12時~

●販売場所: チケットぴあ( https://w.pia.jp/t/yuming-museum/ )※オンライン販売のみ

※チケットぴあ以外での販売については準備中となり決定次第販売開始予定です。

※ご来館当日、新型コロナウイルス感染症に関する証明書もしくは証明書に類するもの(接種証明書アプリなど)が必要です。対象の証明書をお持ちでない場合、ご入館できません。

購入条件等の詳細は、公式サイト、または https://wakuwari.go.jp/ でご確認ください。

●公式サイト:

【展覧会公式サイト】 https://yumingmuseum.jp

【東京シティビュー公式サイト】 https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/yuming/





「YUMING MUSEUM」を記念した様々な企画も決定!



■Spotifyオリジナルカードをプレゼント

Spotifyにて、世代を超えて愛されるユーミンの楽曲を、年代やムード別プレイリストでお届けしています。また、朝日新聞ポッドキャストとの共同企画で「ユーミン: ArtistCHRONICLE」全7話のトーク番組も配信中です。

この度、展覧会の開幕を記念し、Spotifyで展開中のムード別ユーミンプレイリストのカバーデザイン (illustration: 箕輪 麻紀子) をあしらったオリジナルカードをお一人様につき1枚プレゼントします。





※全6種(デザインは選べません)

※本展入口にて12月8日(木)~31日(土)の期間、配布予定です。

※数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。



■冬休み限定!東京タワーとYUMING MUSEUMのお得なセット券を発売

冬休み期間限定で、東京タワーとYUMING MUSEUM(東京シティビュー)のお得なセット券を販売いたします!この冬休みは、東京・港区を代表するふたつの展望台を巡って、新しい天空の回遊体験をお楽しみください。

●セット券販売期間: 2022年12月9日(金)~2023年1月13日(金)

●入館/入場可能時間: 2022年12月16日(金)~2023年1月15日(日)最終入場まで

※12月23日(金)~25日(日)については、東京シティビューには入館できません。

※東京タワーについては、元旦の初日の出鑑賞イベントを除きます。

※上記期間中、各展望台1回の利用が可能です。(同一日の必要はありません。)

●入館可能エリア: 東京タワー展望台(高さ150mメインデッキ)、YUMING MUSEUM(東京シティビュー)

●料金: 大人(一般)3,260円、大学生 2,460円、高校生 2,300円、小中学生 1,560円、幼児(4歳以上)1,400円、シニア(65歳以上)2,960円

購入方法などの詳細は、東京シティビューHP( https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2022/12/6183/ )にてご確認ください。



■JTBオリジナル旅行プランが発売決定!

YUMING MUSEUMと宿泊・交通がセットになったオリジナル旅行プランをJTBにて発売いたします。さらに当プランお申し込みの方にはJTB店舗申込限定で、入館券に加え、アフタヌーンティー(先着で数量限定非売品ポスター付き)の特別プランもご用意しております!

●発売開始: 2022年12月5日(月)

●販売場所: JTBホームページ・JTB店舗 ※本プランについては12月5日(月)に公開予定です。





開催概要



◆展覧会名: YUMING MUSEUM(ユーミン・ミュージアム)

(英語表記): 50th Anniversary Exhibition of Yumi Matsutoya “YUMING MUSEUM”

◆会期: 2022年12月8日(木)~2023年2月26日(日) ※会期中無休

◆開館時間: 10:00~22:00(最終入館21:00)

◆会場: 東京シティビュー(東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階)

◆主催: 東京シティビュー、朝日新聞社、NHKプロモーション

◆企画協力: 雲母社、ユニバーサルミュージック

◆協力: NHK

◆協賛: Spotify、JTB

◆グラフィック・デザイン: 森本千絵(goen°)

◆会場構成: 阿部真理子(aabbé)

◆入館料: 前売券(~12月7日(水)23:59まで)

一般2,300円、高校・大学生1,500円、4歳~中学生1,000円、シニア(65歳以上)2,000円

通常券(12月8日(木)~2023年2月26日(日))

一般2,500円、高校・大学生1,700円、4歳~中学生1,200円、シニア(65歳以上)2,200円

※東京シティビューの入館券ではご入場いただけないエリアがあります。

(追加料金が別途かかります。)

◆公式サイト:

【展覧会公式サイト】 https://yumingmuseum.jp

【東京シティビュー公式サイト】 https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/yuming/

◆公式SNS: https://twitter.com/yumingmuseum (@yumingmuseum)

◆問い合わせ: 東京シティビュー 03-6406-6652(受付時間 10:00~20:00)

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※その他の詳細情報は、順次公開予定です。



★本プレスリリースは下記よりダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d47885-45-993b78651ef18abb960e7f438d47077f.pdf





ユーミン デビュー50周年関連情報



●松任谷由実『ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~』

ユニバーサルミュージックから好評発売中

収録曲:50曲 + 新曲「Call me back」 計51曲

特設サイト: https://sp.universal-music.co.jp/yuming/50thbest/

初回限定盤A【CD3枚組+Blu-ray】 ¥4,800(税抜) ¥5,280(税込)

初回限定盤B【CD3枚組+ DVD】 ¥4,300(税抜) ¥4,730(税込)

通常盤【CD3枚組】 ¥3,500(税抜) ¥3,850(税込)

・ブックレット:収録曲50曲のリスナーからのエピソードを掲載した豪華ブックレット 94P

・初回限定盤仕様:三方背ケース、3面デジパック、ブックレット、折り込み大型両面ポスター(620mmx560mm)

・特典映像:荒井由実×松任谷由実 ダイアローグ/「Call me back」Music Video

【「ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」に関するお問合わせ先】

ユニバーサルミュージック/ EMI Records TEL:03-4586-5870



●「Marunouchi Bright Christmas 2022~YUMING 50th BANZAI!~」

開催期間:11 月10 日(木)~12 月25 日(日)

開催場所:丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ他

公式サイト:丸の内ドットコム

https://www.marunouchi.com/event/detail/33131/





