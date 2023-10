[ZVC JAPAN 株式会社]

・ドキュメントやプロジェクト、データ管理および表、Wiki、タスク作成が可能な、AI 搭載型モジュラー式ワークスペース製品、Zoom Docs をプラットフォームに追加

・Zoom Whiteboard に AI Companion を追加し、高等教育機関およびヘルスケア部門の Zoom ユーザー向けにミーティングおよびチームチャットサマリー機能を拡張

・強力な AI 機能に支えられた新しいプラットフォームのイノベーションと統合を通じて従業員/顧客体験向上をサポート





※本メディアアラートは、2023 年 10 月 3 日に米国で発表されたニュースリリース( https://news.zoom.us/zoomtopia-2023/ )の抄訳版です。



カリフォルニア州、サンノゼ、2023年10月3日 - Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ: ZM)は本日、年に一度の恒例イベントである Zoomtopia 2023 をスタートし、プラットフォームに最近追加されたイノベーションを発表しました。これは強力な AI 機能を駆使した効果的なコミュニケーションおよびコラボレーションツールによって業務の合理化をサポートするものです。



Zoom Docs( https://news.zoom.us/zoom-docs/ )(英語)は AI を中心に一から構築された革新的な製品であり、次世代的なコラボレーションを可能にします。柔軟でモジュラー式のワークスペースである Zoom Docs は、Zoom やサードパーティ アプリとのスムーズな連携が可能で、チームや個人ユーザーによるプロジェクトの作成、コラボレーション、管理、そしてそれらの整理が容易になります。Zoom Docs には通常のドキュメント機能に加え、Wiki、表、図、画像といったコンテンツ ブロックのドラッグ アンド ドロップ機能も含まれています。また、Zoom Docs では AI 機能を活用することで、Zoom Meeting のコンテンツをドキュメントに追加して情報共有や文書作成の迅速化を促し、Zoom AI Companion でコンテンツを生成できるほか、サマリー作成やドキュメント検索も素早く簡単に行えます。Zoom Docs は 2024 年に一般公開予定です。



Zoom の CEO、Eric S. Yuan は次のように述べています。「職場環境が常に変化し新しい課題が生まれる中、変わらないものが 1 つあります。それは、ビジネスの成功には効果的なコラボレーションやコミュニケーションのためのツールが必要不可欠だということです。弊社はお客様にとって適切で思いやりのあるソリューション提供を重視しており、ビジネスリーダーが日々新しい課題に直面していることを理解しています。その課題とは、ハイブリッド ワークの進め方、顧客と従業員の間のエンゲージメントとコラボレーションの改善、ジェネレーティブ AI の活用によるサービス向上方法の策定、IT ソリューションの複雑性軽減など、実にさまざまです。弊社は、お客様の課題の内容にかかわらず、プラットフォーム改善を通じて人々と無制限につながることを可能にし、リアルなビジネス問題を解決することにコミットしています。そのコミットメントは Zoom の新しいイノベーションにも反映されています。」





Zoom AI Companion でインパクトをインテリジェントに促進

Zoom は最近、Zoom 開発のジェネレーティブ AI デジタルアシスタントの Zoom AI Companionの 新機能としてホワイトボードを発表しました。これは法人ユーザーの新規獲得に向けて高等教育機関およびヘルスケア部門顧客向けにデビューしたもので、ミーティングとチームチャットのサマリー機能が追加されています。類似サービスでは 1 ユーザー当たりの月額使用料が 30 米ドル以上になることがありますが、有効なアカウントを所有している有料ユーザーの場合、Zoom AI Companion を追加料金なしでご利用いただけます。*



Zoom AI Companion では、進行中のミーティングで聞き逃した内容の把握、長いチャットスレッドからのサマリー生成、Zoom Mail でのメール作成などが可能です。また、AI Companion を使用することで、デジタル ホワイトボード上でアイデアを生み出したり、アイデアをカテゴリごとに整理したりすることもできるため、チーム作業の迅速化につながります。



* Zoom ユーザーアカウントに割り当てられた有料サービスを利用中のユーザー様向けです。Zoom AI Companion は、一部の地域や業種のお客様にはご利用いただけない場合があります。



Zoom AI Companion の内容、および Zoom プラットフォームのリアルタイム機能について詳細は、Zoom newsroom( https://news.zoom.us/ai-companion-zoomtopia/ )(英語) をご覧ください。



最先端のプラットフォームで柔軟なコラボレーションを実現

Zoom は、ハイブリッド、リモート、オフィスワークのすべてに配慮して構築されています。企業が成功するには、あらゆるワークスタイルの従業員をサポートするハイブリッド ワーク時代において優れた従業員体験を提供することが非常に重要です。Zoom が発表したプラットフォーム イノベーションでは次のような部分を強化できます。



●従業員エンゲージメント: Zoom が今年初めに買収した従業員エンゲージメントおよびコミュニケーション ソリューション、Workvivo を導入することで、今日のハイブリッド型ワークモデルにおける従業員への情報共有、エンゲージメント、そしてコミュニケーションが可能になります。現代のように職場が分散されている環境では、強力で常に進化する従業員エンゲージメント戦略を持っていることは大きな強みになります。そのため、Zoom では、Workvivo ユーザーの方向けに Zoom デスクトップ クライアントから Workvivo への直接アクセス機能を開発しました。この機能は今後数週間以内に利用可能になります。



●ハイブリッド ワーク:

○ Workspace Reservation では、よく共同作業を行う従業員付近の空席を示すのに加え、予約済みの席への地図を表示するウェイ ファインディング機能(来年追加予定)を搭載しています。これにより、馴染みのないオフィスでも、モバイル端末に表示されたルートを確認すれば、自分のデスクを簡単に見つけられるようになります。



○ 仮想コワーキングスペースである Zoom Huddles を通じ、オフィス内、ハイブリッド ワーク、リモートチームに分散された従業員を 1 か所にまとめることができます。Zoom ではこの度 My Office View にプレゼンス インジケータおよび位置情報確認機能を追加予定のため、共同作業を行う相手が Zoom Huddles やオフィスに出席している時間を把握できるようになります。My Office View in Huddles は 2024 年に公開予定です。



●共同作業: Zoom は Zoom Calendar、Zoom Mail、Zoom Team Chat、そして最近公開された Zoom Scheduler といった製品を通じ、ミーティング前の準備プロセスの合理化をサポートしてきました。そしてこの度追加された Zoom Scheduler の最新機能では、使い切りの予約リンクを組み込んでカレンダーを管理したり、予約ページのロゴのカスタマイズによって一貫したブランド体験を提供したりできます。さらに、複数アカウント サポートを追加することで、仕事用や個人用カレンダーなど複数のアカウントにまたがって空き時間を確認できるようになっています。また、ホストごとの空きスケジュールも別々に組み込めるため、ほかのチームや地域のカレンダーのブロックやサポート代理が不要になります。これにより、エグゼクティブ アシスタントとその他サポートメンバーによる予約代行や、Salesforce と Zoom Scheduler の連携による Zoom Scheduler ミーティング記録と Salesforce との自動同期が可能です。



Zoom Meetings、Zoom Rooms、Zoom One などその他製品についての詳細は、Zoom newsroom( https://news.zoom.us/hybrid-work-solutions-zoomtopia/ )(英語) をご覧ください。



顧客との関係を強化

Zoom の AI 型顧客体験(CX)ソリューションはカスタマー フェイシング チーム向けのソリューションです。顧客のサポートと対応に必要なツールとリソースが一元化されており、どこからでもアクセスできます。

Zoom では次のようなチームでの顧客関係強化に役立つ最新イノベーションをご用意しています。



●顧客サポート担当者および責任者向け:

○ AI Expert Assist のジェネレーティブ AI では、顧客の声を聞いて適用し、アウトプットをリアルタイムで生成できるため、サポート センターのワークフローの合理化に役立ちます。顧客サポート担当者向けには、自然で会話らしい言語によるコンテクスチュアルでリアルタイムなアクション提供、そして有用な顧客情報やナレッジベース情報の自動表示といった機能があります。また、顧客サポート責任者の方には、人力の業務のコスト削減と好機喪失の軽減に役立つ実用的なインサイトをご活用いただけます。担当者向け機能は第 4 四半期後半(年末)に、責任者向け機能は来年第 1 四半期に利用可能になります。



○ ブランドは、パーソナライズされたつながり、より迅速な解決、長期的なロイヤリティの向上を可能にするために、顧客がすでに利用しているチャネルで対応しようと努めています。Zoom ではそのサポートに当たり、Zoom Virtual Agent と Zoom Contact Center を Meta の 2 つの人気デジタル メッセージング アプリ、WhatsApp と Messenger の両方と、今後数か月以内に連携予定です。



●イベント管理者: Zoom Events のジェネレーティブ AI には AI が作成した招待メールやロビーチャット(今後数か月以内に公開予定)、セッション(来年公開予定)が搭載されており、イベントの準備と実施のためのサポートがさらに充実しています。



Zoom の顧客体験向上向けイノベーションについての詳細は、Zoom newsroom( https://news.zoom.us/customer-experience-zoomtopia/ )(英語)をご覧ください。



適切な選択を可能にするオープンなエコシステム

Zoom は、優れた統合やアプリ、そしてZoomとシームレスに連携する、ビジネス成果を促進するためのサードパーティ ソリューションという選択肢を顧客に提供するパートナーといったエコシステムに支えられた、オープン プラットフォームです。

Zoom は本日、Zoom を通じたシームレスなワークフローの開発および展開をより容易にする追加機能をほかにも公開しています。その詳細については Zoom newsroom( https://news.zoom.us/ecosystem-zoomtopia/ )(英語)をご覧ください。



ライブ中継

Zoomtopia は、Zoom Events ( https://explore.zoom.us/ja/products/event-platform/ )プラットフォームで行われる 2 日間のハイブリッドイベントとして 2 年連続で開催されており、示唆に富む講演者、ビジネスリーダーや著名人らが登場し、ネットワーク、コラボレーションおよび学びの機会が多数用意されています。ライブ中継( https://zoomtopia.com/ )**(10 月 3 日~10 月 4 日)でエキサイティングなコンテンツをお楽しみください。



**こちらでは現在、ご登録いただくとレコーディング映像(日本語字幕あり)をご覧いただけます。また、日本でのZoomtopia Virtual 2023 の様子は、こちらからご覧ください。( https://events.zoom.us/ev/AjKVHs_oxJQn8Mp78iirPbCakIJrSAnCTdVNm3kg5gbPNSfeqgh-~AggLXsr32QYFjq8BlYLZ5I06Dg )(日本語音声)



■ Zoom について

Zoom は、企業や個人のつながりをより簡単に、より没入的に、よりダイナミックにするオールインワンのインテリジェント・コラボレーションプラットフォームです。Zoom のテクノロジーは、チームチャット、電話、会議、オムニチャネルクラウドコンタクトセンター、スマートレコーディング、ホワイトボードなどのソリューションを通じ、人々を中心に据えて、有意義なつながりを可能にし、最新のコラボレーションの促進、人間のイノベーション推進を実現するもので、それらを一つの製品で提供しています。Zoom Video Communications, Inc は2011年創業、米 NASDAQ に上場している株式公開企業で(ティッカーシンボル: ZM)、本社は米国カリフォルニア州サンノゼにあります。詳細はzoom.comをご覧ください。



