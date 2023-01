[株式会社フォンス]

大阪、東京、福岡、京都、名古屋の地域限定商品9種が全国各店に登場



2023年4月、NY発祥の「THE CITY BAKERY」日本上陸から10年。その節目の年を記念して、THE CITY BAKERYの地域限定パン”LOCAL FAVORITES”が全国から集結し、全店に並びます!

2013年に日本一号店を大阪に開業して以来、創業者モーリー・ルービンの考える「地元に根付いたベーカリーでありたい」という理想は、パンや料理、サービスを通じて今もなお各店に受け継がれています。その土地に赴かなければ味わえないLOCAL FAVORITESとともに、全身でTHE CITY BAKERYの世界を体感してください!

『LOCAL FAVORITES』地域限定パン





大阪、東京、福岡、京都、名古屋の地域限定商品9種が期間中、全国各店に登場。地元の食材や習慣からインスパイアされ生まれたユニークなラインナップを、お近くの店舗でお楽しみいただけます。

※ 各日各店舗、数量限定販売となります。※ 一部取り扱いのない店舗があります



---------------------------------------------

【大阪】

多くのお客さまに親しまれる日本上陸の地







メープルベーコーンブレッド(写真商品)

NY本店でも人気商品のコーンブレッドに、メープルシロップとベーコンを混ぜ込みました。甘じょっぱい味わいが後を引くアメリカンなパン。



クロワッサンサンド バジルチキン

柔らかな蒸し鶏をオリジナルのバジルソースで和え、グリーンリーフ、スライストマトと一緒にプレッツェルクロワッサンでサンド!ボリュームたっぷりでランチにオススメ!



---------------------------------------------

【京都】

和の食材を生かして生まれた、抹茶シリーズは京の都の銘品





抹茶マカダミアクッキー(写真商品)

抹茶の風味とマカダミアナッツの香ばしさは相性抜群。ホワイトチョコレートの優しい甘みが心地よい和洋折衷なアメリカンクッキーです。



抹茶黒豆チャバタ

もっちりとした食感のチャバタ生地に香り高い抹茶と、上質な黒豆がベストマッチ。そのままはもちろん、バターを塗っても◎



---------------------------------------------

【福岡】

パンチの効いた食材を使った、独創的な商品をぜひ!





明太ガーリックバゲット(写真商品)

バゲット生地にガーリックの効いた特製明太子バターをたっぷり挟み、香ばしく焼き上げました。ビールが進む一品です!





スラッピージョー

柔らかなパン生地に、スパイシーな特製ミートフィリングをのせて焼き上げ、仕上げにチーズソースをかけたボリューム満点な惣菜パン。スパイスの香りが食欲をそそります。





---------------------------------------------

【名古屋】

「名古屋グルメ」を取り入れたユニークなパンも注目!







ミルクスティック 小倉(商品写真)

しっとりもちっとした生地に、上品な甘さの粒あんと塩味がアクセントのミルククリームをサンド。バランスの取れた味わいはやみつきになる美味しさです。



しらすチェダー

たっぷりの釜揚げしらすと青ねぎにチェダーチーズを合わせて香ばしく焼きあげました。仕上げのごま油がアクセント!





---------------------------------------------

【東京】

多様なライフスタイルに合わせたバリエーションが魅力





モーニングバンズ

サクッとした食感のクロワッサン生地を使用し、シナモン、カルダモン、オレンジゼストの豊かな香りが楽しめるペイストリー。CBのオリジナルブレンドコーヒーとの組み合わせがオススメ!







10 YEARS AND BEYOND







日本上陸10年を記念し、2023年4月4日(火)より5月31日(水)までの期間中、全国のTHE CITY BAKERYでは

【10 YEARS AND BEYOND ~ 日本上陸10年とこれから ~】を開催いたします。 10周年を記念したデザイングッズが当たるスクラッチキャンペーンやドリップコーヒーバッグプレゼントなど、お楽しみいただけるイベントの開催を予定しています。





