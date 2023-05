[株式会社 J HARMONY]

いつもキム・ソンホを応援いただき誠にありがとうございます。



キム・ソンホ初の日本単独ファンミーティング

2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN TOKYO <ONE, TWO, THREE, SMILE>が3日後まで迫ってきました!



先日お誕生日を迎えたキム・ソンホ。

ファンの皆さまと5/12(金)のファンミーティングで改めてお誕生日お祝いも出来たらいいですね!



また、一般販売チケット残りわずかとなっております。

お早めにご参加ください!



チケット購入がまだの方は下記に改めて詳細を載せておきますので、ご確認ください。









--------------------------------------------------------------------------------





【公演スケジュール】



■東京



東京/LINE CUBE SHIBUYA



2023年5月12日(金)



1部:開場13:00/開演14:00



2部:開場17:00/開演18:00





【チケット料金】



¥11,000 (税込)



※未就学児入場不可



※別途プレイガイド手数料がかかります。



※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。



※公演内容、開場・開演時間は急遽変更になる場合がございます。



※当日はご入場時に、チケットのお申込者様にランダムでご本人様確認を行う可能性もございます。



※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。





【枚数制限】



1会員様1公演につき4枚まで





----------------------------------------



【体の不自由な方々へ】





車椅子座席希望の方、通訳者との入場をご希望の方、入場時スタッフの案内等



各サポート利用希望者の方はチケット購入前に事務局へ必ずご連絡をお願いいたします。



*保護者、通訳者の方はお1人様につき1名でお願いいたします。



(サポート専用のお問合せ口)



tel:03-6721-1280



----------------------------------------





【チケット販売スケジュール】



一般販売(先着順)



受付期間:2023年5月04日(木)10:00~2023年5月11日(木)23:59





※先着順となっております。

※お申込みページは受付開始のタイミングで公開となります。

*一般チケットはSOLD OUT次第販売を締め切らせて頂きますので予めご了承ください。





--------------------------------------------------------------------------------





キム・ソンホオフィシャルツイッターアカウント



https://twitter.com/kimseonho_jP



