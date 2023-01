[1SEC]

米国はロサンゼルスと日本は東京に本拠を持ち、web3クリエイティブスタジオ【1BLOCK STUDIO】が運営するNFTコレクション「MetaSamurai」が世界最大のNFTマーケットプレイスOpenSeaにて世界のNFT取引高1位(*1)を記録、累計取引高(*2)は約5億円を突破しました。







*1 :世界最大規模のNFTマーケットプレイスOpenSeaのコレクション部門(イーサリアム)においての一時的な取扱高

*2 :1BLOCKが開発,運営する全NFTコレクションの累計取引高(一次流通,二次流通含む)



「MetaSamurai」は、3,333体のコレクティブな1/1の3D アバターコレクション。これまで、ハイブランド”COACH”、人気スニーカーショップ”atmos”、人気セレクトショップ”BEAMS”、人気アニメの”ルパン三世”など次々コラボを実現。今年に入り、”攻殻機動隊”とのコラボも発表しております。



また、MetaSamuraiに先駆けて発表したバーチャルスニーカー”AirSmokeZero”は、【1BLOCK STUDIO】の展開するプロジェクトの鍵として、100足の無料配布からスタートしたコレクションで、現在最低購入価格が6ETH、日本円で約120万円(*3)となっており、人気漫画の “範馬刃牙” や有名アーティストの “BABYMETAL” や有名ラッパー “JP THE WAVY”、ストリートで話題沸騰の”backsideworks”などと次々にコラボレーションを実現し、アニメ業界、音楽業界、アート業界などでも話題のコレクションを展開。



これらのプロジェクト支えるコミュニティの規模は現在では10,000人を超え、当日は #MetaSamurai がトレンド入りを果たすなど、販売開始から現在まで約5万件以上の1BLOCKに関する投稿がされ、世界最大級のエンゲージ率を誇るプロジェクトに成長しております。





*3 :1BLOCKが展開する主なコレクションのフロアプライス(2023.1.26付)



MetaSamurai 1.34

COACH N/A

LUPIN THE III RD 1.78

atmos x SPACE BRO 1.7

Beams Cultuart 1.7

The12 Zodiac 3.939

------------------------

AirSmokeZero 6

JP THE WAVY N/A

LUPIN THE III RD N/A

Baki Hanma N/A

atmos x SPACE BRO N/A











1SECでは、これら"1BLOCK"が培ったブロックチェーン関連サービス、ARサービス(METADRIP)、メタバースの企画、開発、コンサルティングの知識経験を用い、「NFT」を活用したweb3.0サービス関連ビジネスを検討されている企業やIPホルダー、新規事業担当者に向けたサービス「1BLOCK LAB」も展開。企画 ~ オリジナルコントラクトによるNFT作成~配布/販売をパッケージとしたNFTビジネス構築支援サービスを提供しております。

今後も、1SECは世界のNFT取引高で1位の実績も元に、企業やIPホルダーを一層エンパワーメントし、web3.0サービスのマーケティング支援にも注力してまいります。



■「1BLOCK」について









1BLOCKはロサンゼルスと東京を拠点にweb3プロジェクトを開発運営するクリエイティブチームです。1BLOCKが開発、運営する全NFTコレクションの累計取引高は約5億円を突破。(一次、二次流通含む)

Twitter : https://twitter.com/1block_official

Instagram : https://www.instagram.com/1block.official/

Discord:https://discord.com/invite/1block





■「MetaSamurai」について





無限の可能性を秘めた1BLOCKのNFTプロジェクト。 MetaSamuraiは、ロサンゼルスと東京を拠点にクリエイターのエンパワーメントと、web3プロジェクトを開発運営するクリエイティブ集団【1BLOCK】が運営する3,333体のコレクティブな1/1の3D NFTコレクションです。世界最大規模のNFTマーケットプレイスにて、一時、世界ランキング1位にランクイン。

LP: https://www.metasamurai.world/





■「1BLOCK LAB」について





これまでに"1BLOCK"が培ったブロックチェーン関連サービス、ARサービス(METADRIP)、メタバースの企画、開発、コンサルティングの知識経験を用い、「NFT」を活用したweb3.0サービス関連ビジネスを検討されている企業やIPホルダー、新規事業担当者に向けたサービスです。具体的には、企画 ~ オリジナルコントラクトによるNFT作成~配布/販売をパッケージとしたNFTビジネス構築支援サービスを提供します。

実際に"1BLOCK LAB"を通して展開されるプロジェクトとは、"1BLOCK"が展開する各種アセットとの中長期でのシナジーも視野に入れており、「NFT」の保有者に対して、インセンティブの付与も期待されます。



■「METADRIP」について





METADRIP は、3DCG で生成されたNFTをはじめとしたデジタル資産をスマートフォンのカメラを通じて、AR( 拡張現実 ) で着用/体験できる App Store向けスマートフォンアプリ。

今後の展開としては、順次、ラインナップを追加し、NFT として発行されていれば、着用/体験できるようになる計画です。「METADRIP」はデジタル資産に新たな実用性のレイヤーを加え、ARテクノロジーを通じて着用を可能にすることで、あらゆるブランドやクリエイターと接続し、マスアダプションを促進します。

■App Store(iOS):https://apps.apple.com/jp/app/metadrip/id1602192184 ※iPhone-xs以降に対応

■METADRIPサイト:https://www.metadrip.world/





■会社概要

社名:株式会社1SEC

代表者:宮地 洋州

所在地:【米国】1541 Ocean Avenue , Santa monica CA, US 【日本】東京都目黒区大橋1-6-13 6F

設立:2019年1月

資本金:2億7,746万円

URL:https://www.1sec.world

Mail:info@1sec.world



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/26-19:46)