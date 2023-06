[EAGLYS]

EAGLYS(イーグリス)株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:今林広樹、以下EAGLYS)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下Plug and Play Japan)が実施するアクセラレータープログラム「Summer/Fall 2023 Batch(以下、SF2023 Program)」Mobility部門に採択されましたことをお知らせします。







■Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。

EAGLYSは、秘密計算によるPrivate AIプラットフォームにて企業間マテリアルズインフォマティクスを実現する『EAGLYS ALCHEMISTA』を開発・提供しています。この度EAGLYSは、SF2023 ProgramにおいてMobility部門に採択されました。 SF2023 Program期間中に、電池や接着剤などMobility分野における材料開発企業との協業連携を模索してまいります。



■EAGLYS ALCHEMISTA(アルケミスタ)について



アルケミスタは、化学品開発に関わる機微なデータを、秘密計算を利用し“秘匿化したまま計算可能な状態”で企業間でデータ連携することにより、研究開発のスピード向上、コスト削減に寄与する次世代マテリアルズ・インフォマティクスソリューションです。

アルケミスタHP: https://www.eaglys.co.jp/product/alchemista/



■Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。Plug and Play Japanはグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/



■EAGLYS株式会社について

設 立: 2016年12月

本 社: 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-3 やまとビル7F

代表者: 代表取締役社長 今林広樹

事業内容: EAGLYSは、AI・秘密計算によるインダストリーデータの活用を促進するPrivate AI プラットフォームを提供する企業です。業界各社の秘匿データ収集からAI・データ活用を支える基盤の提供と、それを実現する要素技術の応用研究が強みです。『世の中に眠るデータをつなぐハブとなり、集合知で社会をアップデートする』というビジョンの下、様々なお客様のAIならびにデータのコラボレーション促進を支援しております。

EAGLYS HP:https://www.eaglys.co.jp



