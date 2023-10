[Fastly株式会社]

2023 年 11 月 8 日(水)13:00 開始 @ BASE Q(東京ミッドタウン日比谷)



グローバルエッジクラウドプラットフォームのリーダーである Fastly, Inc. (NYSE: FSLY、https://www.fastly.com/ ) は、2023 年 11 月 8 日(水)に基幹イベント「Yamagoya 2023」を BASE Q(東京ミッドタウン日比谷 6階 https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/access/ )で開催します。本イベントは、Fastly の最新の技術動向をはじめ、お客様によるセッションやパネルディスカッションを通して、Fastly の実運用や対策についてご紹介します。







URL: https://v2.nex-pro.com/campaign/60418/apply



Yamagoya 2023 は、今年で 7 回目を迎え、リアルイベントとして開催します。イベント当日は、9 月に Fastly 株式会社のカントリー・マネージャーに就任した今野 芳弘からのご挨拶をはじめ、Fastly 創業者の Artur Bergman、CTO の Tyler McMullen、プロダクトテクノロジー VP の Sean Leach より Fastly のビジョン や セキュリティソリューションの最新アップデートについて説明します。



また PR TIMES、ぐるなび、日本経済新聞社の個別セッションをはじめ、先進的なサービスを提供する企業によるパネルディスカッションを通して、Fastly の活用事例についてご紹介します。セッション終了後はネットワーキングパーティーの実施も予定しております。



イベントの概要は下記の通りです。



開催概要

イベント名:「Yamagoya 2023」

会期: 2023 年 11 月 8 日(水)13 : 00 ~ 20 : 00 予定(開場 12 : 30 ~)

会場: BASE Q(東京ミッドタウン日比谷 6階)

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/access/

主催: Fastly 株式会社

参加費: 無料 (事前登録制)

お申し込み: https://v2.nex-pro.com/campaign/60418/apply



<主な講演・予定者一覧> 登壇順

「ご挨拶」

Fastly 株式会社 カントリー・マネージャー 今野 芳弘



「Fastly のビジョンについて」(仮)

Fastly 創業者 Artur Bergman



「Only on Fastly 」(仮)

Fastly CTO Tyler McMullen



「Seamless Security」

Fastly プロダクトテクノロジー VP Sean Leach



パネルディスカッション前編「エッジコンピューティング三者三様 」(仮)

モデレーター:Fastly Sr. Serverless Strategist 澤田 径

パネリスト: Fastly CTO Tyler McMullen

Wovn Technologies 株式会社 小川 悠介 様

日本経済新聞社 杉本 吉章 様

株式会社カウシェ 伊藤 雄貴 様

tv asahi 中村 敦 様



「HTTP3 / QUIC アップデート」(仮)

Fastly Sr. Principal Engineer 奥 一穂



「月間7500万PVのサービスのCDNをFastlyに移行してみた」

株式会社PR TIMES 櫻井 慎也 様



「フロントエンドエンジニアから見たFastly:ぐるなびの2つの導入事例」

株式会社ぐるなび 秋山 領 様



パネルディスカッション後編「Climbers Talk: 山小屋とバザール」(仮)

モデレーター:Fastly Sr. Serverless Strategist 澤田 径

パネリスト: Fastly CTO Tyler McMullen

Wovn Technologies 株式会社 小川 悠介 様

日本経済新聞社 杉本 吉章 様

株式会社カウシェ 伊藤 雄貴 様

tv asahi 中村 敦 様



「マルチクラウドCDNで高い耐障害性を持つKARTEのコンテンツ配信を」

株式会社プレイド 金築 敬晃 様



「Fastly Compute を活用したスケーラビリティ/信頼性/メンテナンス性を高める次世代リアルタイムデータ基盤への移行」

日本経済新聞社 玉越 敬典 様



イベントの詳細およびお申し込みは、下記のイベント公式サイトをご確認ください。

https://v2.nex-pro.com/campaign/60418/apply



イベント名「Yamagoya」の由来:

Fastly は、Altitude(アルティチュード)と題したイベントをサンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドンなどで開催しており、イベント内では山に関するキーワードを活用しています。日本では Fastly をすでに利用されている方(頂上をご覧になられた方)と、これから Fastly の利用を検討されている方(頂上に向かう方)が、「山の中腹にある山小屋」で情報交換をできる場としていただきたいという願いを込めて、日本における基幹イベントを「Yamagoya」としています。



備考:

報道関係の皆様は、聴講・ご取材が可能です。ご取材を希望の方は、イベント公式サイトのご登録とあわせて、ご取材予定のセッション名を下記の報道関係者問い合わせ先までご連絡ください。



ハッシュタグ #yamagoya2023 をつけて投稿をお願いいたします。



スケジュール、スピーカーは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。





Fastly について

Fastly の強力でプログラム可能なエッジクラウドプラットフォームは、世界のトップブランドが最速のオンラインエクスペリエンスを提供し、ウェブのパフォーマンス向上、セキュリティの強化、グローバルスケールでのイノベーションを支援します。年間平均において顧客満足度 95 %以上を達成する世界クラスのサポートにより、Fastly が提供するエッジコンピューティング、デリバリー、セキュリティ、可観測性は、IDC、Forrester、Gartner などの業界アナリストからリーダーとされています。レガシーなプロバイダーと比較して、Fastly のパワフルでモダンなネットワーク・アーキテクチャは世界で最速とされる1つであり、開発者は迅速な市場投入と業界トップクラスのコスト削減を実現しながら、セキュアなウェブとアプリケーションをグローバル規模で提供します。国内では日本経済新聞社、メルカリ、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Pinterest、The New York Times、GitHub など、世界的に著名な企業が多数含まれます。Fastly のミッションや製品に関する詳細は https://www.fastly.com/jp をご覧ください。 また、@FastlyJapan(https://twitter.com/FastlyJapan)および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan/) でも最新の情報を提供しています。









