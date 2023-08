[プランティオ株式会社]

農園にあるハーブを摘んでその場でカクテルにしたり、農園の野菜をその場でフリットに、夏の旬をEat & Drink on the FARM しながら大都会大手町でチルアウトなひとときを。



「持続可能な食と農をアグリテインメントな世界へ」をビジョンに、一般の方の農と食の営みをSX (サスティナビリティトランスフォーメーション) した次世代型アグリテインメントプラットフォーム「grow」を展開するプランティオ株式会社 (本社:東京都渋谷区 代表取締役 共同創業者 CEO 芹澤 孝悦、 以下「プランティオ」) は、9月1日(金)18:30より大手町の都内最大級のシェアリングIoT農園「The Edible Park OTEMACHI」にて『Night Farm』を開催します。









Night Farm







夏の旬を味わうルーフトップカクテルイベント『Night Farm』を今年も開催します。昨年大盛況だったコンテンツに加え「古来種」と呼ばれる野菜のマルシェも登場。都内最大級の屋上農園にあるハーブを摘んでその場でカクテルにしたり、園内の野菜をその場でフリットに、夏の旬を Eat & Drink on the FARM しながら大都会大手町でチルアウトなひとときをお楽しみください。



■イベントのお申し込みはこちら

https://nightfarm2023.peatix.com/view







当日のコンテンツ







<01. 大手町で育てた野菜・ハーブの収穫体験&カクテル・フィンガーフード作り>

※参加費用には以下のものが含まれます。



◎新鮮なハーブ類を使用して、4~5種類の季節のカクテルを作ることができます。ノンアルコールも提供予定です。当日はフードコーディネーターのアドバイスの基、参加者さんの方で本格的なカクテルづくりがお楽しみいただけます。



◎フィンガーフードは、採りたての野菜をそのままフリットにして素材そのままの味を楽しむことができます。数量限定 (先着順) で大手町で育てた野菜を素揚げにして食べていただけます。



◎チルスポットでは、DJもお呼びし、心地良いBGMの中、お過ごしいただけます。今年は昨年登場したDJ HIROに加え、オープニングアクトとしてDJ mihossyi_のダブルDJでお送りします。





DJ HIRO (monads records)

15歳で家を出て上京、東京でレコードジャンキーになり、87年に単身渡米。NY でヒップホップ、ソウル、ハウスミュージックを身近に体験後、ロンドンでアシッドジャズ、レアグルーブ、Drum&Bassなどのクラブジャズシーンに衝撃を受け、DJを始める。95年頃からDJ前に必ず1時間瞑想してからプレイするなど、5ヶ月間のインドへの瞑想の旅を含めた豊富な経験から生み出されるマインドフルで素晴らしい時間には定評がある。その後は約12年間、クラブでのDJをベースに、ヒップなラウンジや有名レストラン、キース・マクナリーのBGMを約7年間担当、MoMA PS1での「Warm UP」イベントにDJとして招待されるなど多様な場所でプレイ。2005年に帰国後は「monads records」を主宰し、都内のクラブでもNo Alcoholで活躍中。家では酵素玄米などスーパーヘルシーフードで生活しながら、小さな庭には無農薬のトマトが育ち、キャンプなど自然と戯れるのが大好きな自由人。





DJ mihossyi_

「歌ったりMCする何でも屋さん」

2017年、たまたま聴いていた歌がきっかけで歌う事に興味を持つ。歌手を目指す為にSNSや配信アプリなどの 活動がスタート。現在、都内中心にライブ活動やライブ配信をしており、配信アプリ「ミクチャ」をきっかけに公式アンバサダーや店舗の1日店長、競輪業界やイベントMCとして活動している。歌手活動の一環として、競輪をテーマにしたオリジナル曲の作成等も行っている。現在はさらに活動の場を広げ、街中ウォーキングDJ 「Playing The World」の一員としても活動している。総量約25kgある機材を首から下げて元気に跳ね回り、観客に笑顔で話しかける姿がとても反響を呼んでいる。



<02. その他のコンテンツ>

※参加費用とは別途費用が発生しますのでご注意ください。



大人気タイ料理店「JUMPEE」のケータリング



神田にあるタイ料理の名店「JUMEPEE」さんが出店します!手作りカクテルとタイ料理とのマリアージュをぜひお楽しみください。また、農園にあるパクチーやバジルなどを添えてお楽しみいただいてもOKです!ぜひプチ Farm to Table を体感ください。



warmerwarmerの古来種野菜出店



今年は「古来種野菜」と呼ばれる野菜を取り扱うwarmerwarmerさんの出店も決定いたしました。ご購入いただいたお野菜は、素揚げコーナーでご自分で素揚げをしてお楽しみいただくことも可能です。

※「古来種野菜」とは:「伝統野菜」「在来種」「固定種」などと呼ばれる野菜を総称してwarmerwarmerが名付けた呼称です。野菜の販売開始時間は18:30以降となりますのでご了承ください





高橋一也 (warmerwarmer代表)

1970年生まれ。(株)キハチアンドエスで調理師として勤務後、自然食品小売業(株)ナチュラルハウスに入社。無添加食品事業からオーガニック食品への切りかえに取り組み、商品部青果バイヤー等の業務に携わる。2011年3月の東日本大震災をきっかけに、古来種野菜の販売事業の構築、有機農業者支援、次世代のオーガニック市場の開拓を目的とするwarmerwarmerとして独立。日本全国の有機農業生産者、有機農業関連団体と連携しながら、固定種・在来種野菜の普及事業、有機農産物のプロモーションのプロデュース、オーガニック市場を構築するために邁進中。著書として晶文社「古来種野菜を食べてください」、アノニマスタジオ「八百屋とかんがえるオーガニック」がある。http://warmerwarmer.net/



■開催日時

2023年9月1日(金)18:30-20:30

※雨天の場合は9月15日(金)に延期します。雨天の中止判断は9月1日(当日)の12時にさせていただきます。お知らせは公式SNSでご連絡をしますので、フォローをお願いします。

https://www.instagram.com/theediblepark_0526/



■開催場所

The Edible Park OTEMACHI by grow

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル屋上SkyLAB内

千代田線「大手町駅」大手町ビル直結

1.大手町ビルの中央エレベーターで9階へ

2.B階段で屋上へ登る



■定員

100名 (先着順)



■費用

3,000円(税込)



■持ち物

・マイボトル

・マイカップ

・マイ皿

・マイ箸



■注意事項

・ぜひスーツではなく、明るく夏らしいカジュアルな服装でお越しください

・フードの持ち込みは可能ですが、お酒類の持ち込みはできません。ゴミの持ち帰りにもご協力をお願いします

・ごみの削減のためにマイボトル・マイカップ、マイ皿、マイ箸をお持ちください

・事故・混乱防止のため、スタッフの指示には必ず従っていただきますようお願いいたします。指示及び注意事項に従っていただけない場合、ご退場いただくことや、イベント自体を中止させていただく場合がございます

・会場内は禁煙となっております

・会場内に酒類、危険物等を持ち込むことはできません。また、酒気帯び状態でのご入場はお断りいたします

・ご入場の際に持ち込み禁止物確認のため、お手荷物のチェックをさせていただく場合がございます

・クロークでは貴重品のお預かりはお断りさせて頂きます。貴重品の管理は各自でお願いいたします

・会場内・外におけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者・会場は一切の責任を負いかねます

・イベントの模様は撮影される場合がございます。その場合、お客様が写り込む場合もございますので、あらかじめご了承ください

・運営の都合上、上記ルールは予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください



The Edible Park OTEMACHIとは







「都会に新しいコモンズを。」をコンセプトに掲げる、都内で初めて本格的な地産地消 (Farm to Table) ができる、シェアリング型IoT農園です。所有や占有という旧来の価値観ではなく、フィールド全体をみんなでシェアし、農的活動の楽しさもやりがいもみんなでシェアをします。そんな新しいコモンズが、大都会・大手町から初まっています。



代表者コメント







プランティオ株式会社 CEO 芹澤孝悦

この度は、昨年に引き続き、Night Farmを開催させて頂く運びとなりました。基本的には普段こちらのフィールドをご利用いただいているみなさまの為の収穫祭なのですが、どうせならみんなで盛り上がろう!ということでオープンイベントとさせて頂きました。今年は、”古来種”を扱うwarmerwarmerの高橋さんをお迎えし、出店もパワーアップ、さらにDJについてはmihossyi_さんも加え大手町の夜を彩ります。収穫した野菜をその場で食べる、というなかなかない体験を、大手町という都会のど真ん中で体験できるので、ぜひお越しいただけましたらうれしいです。





会社概要







会社名 :プランティオ株式会社

事業所所在地:東京都渋谷区神泉町11-7 SELON Bld 2F

設立 :2015年6月16日

資本金 :2億5,532万円

代表者 :芹澤孝悦 (せりざわたかよし)

事業内容 :ご家庭のベランダや、ビルの屋上、マンションなどの屋内でたのしくアーバンファーミング (都市農) を行う為の、一般の方の持続可能な農と食の営みをSXした次世代型アグリテインメントプラットフォーム「grow」を展開する経済産業省のスタートアップ支援プログラム『J-Startup』選抜スタートアップ

URL:https://plantio.co.jp/



