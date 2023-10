[E.OCT株式会社]

特別な年の、特別なデザインrabbits play, birds rest-forest エル・デコデザインウォーク 10/20(金)~11/3(金) 開催@KLIPPAN本店(エコンフォートハウス)





スウェーデンのホームテキスタイルブランド KLIPPAN(クリッパン)の総輸入販売元、イーオクト株式会社はKLIPPAN (クリッパン)とmina perhonen (ミナ ペルホネン)のコラボレーション10周年記念デザイン ”rabbits play,birds rest -forest“ブランケットとアートポスター を、2023年10月11日に発売します。



また10月20日(金)からのエル・デコデザインウォーク(11/3(金)まで)期間中、直営店(KLIPPAN本店/渋谷区神宮前)エコンフォートハウスにて、10周年記念「森に還る」展を開催、2社のコラボレーション10年間の歩みとともに新作を紹介します。サステナブルショップ「エコンフォートハウス」は、この15日間は終日営業、実際の商品を見て触れて購入できる機会です。

エル・デコデザインウォーク









「森に還る」展で紹介されるKLIPPAN × mina perhonenデザインの背景にある物語とは?



■始まりは2012年。皆川 明氏とイーオクト代表、高橋 百合子との偶然の出会い

2017年7月、西麻布のギャラリー「ル・ベイン」でイーオクト代表・高橋 百合子が初対面の皆川 明さんにその場でKLIPPANブランケットのデザインをお願いしました。皆川さんはKLIPPANブランケットを既に愛用しておいでだったのは、嬉しかったと高橋 百合子は振り返っています。



KLIPPAN初のスウェーデン人以外のデザイナー、AKIRA MINAGAWAとのコラボレーションはKLIPPAN総輸入元・販売元であるイーオクトが主導しスタートしました。



■イ―オクト代表 高橋 百合子よりメッセージ

2012年、皆川 明さんに出会って以来、私たち、そしてKLIPPANのサステナビリティは

MINAGAWAデザインの力で世界に道を広げ続けています。

デザインのちから、かくやの思いです。



HOUSE IN THE FORESTの世界累計販売枚数は、

2013年~2022年10月までで33,000枚を超えました。



そもそもデザイン、ファンクションはサステナビリティに包括されるべきと私たちは考えます。



その意味でKLIPPAN初のスウェーデン人以外のデザイナーMINAGAWAを

KLIPPANに提案した私たちイーオクトは、

世界に日本のMINAGAWAデザインを広げたことも併せて誇りに思います。



そして今や世界中で人気を高め続けるHITF、静謐な森から始まり、10年という年月を経て、

再びMINAGAWAデザインは生命が溢れる森に帰りました。

あらためてこの幸運とみなさまの強い支持に支えられてきたことに感謝申し上げます。



高橋 百合子

---------------------------------

■2013 HOUSE IN THE FOREST 日本発:KLIPPANxmina perhonen アートになったブランケット





2013年秋、AKIRA MINAGAWAによる”HOUSE IN THE FOREST”誕生、寝具以上のものではなかったブランケットの概念を根底から変えたアートブランケットが誕生しました。全面に描かれた森の原風景に魅了されない人がいるでしょうか?北欧はもちろん、ロシア、中国、カナダ、アメリカ、多くの国の人たちから「ふるさとの森がこころに甦り、まるで森のなかにいるかのよう、、、、」の声が届きました。



「HOUSE IN THE FOREST」はその年、世界で最も多く販売されたKLIPPANブランケットでした。

一枚の絵画のように美しいブランケットを「アートブランケット」と名付け、以来、途絶えることなく世界中に届けられてきたアートブランケットが2023年10周年を迎えました。



スウェーデンの森から始まって、再びMINAGAWAデザインは生命溢れる森に還りました。

10周年記念デザイン“rabbits play, birds rest -forest”が誕生しました。



■rabbits play, birds rest-forest-2023 森に始まり森に還るアートブランケット





rabbits play, birds rest ₋forest

『輝く森に遊ぶウサギたち、羽を休める鳥たち』深く輝く森の中を

楽しそうにはしゃいでいるウサギたちと木々にとまり羽を休める鳥たち。

温もりの中で安堵する気持ちと日々の喜びを謳歌する気持ちの共存する世界を描いています。

心は、安心と高揚の気持ちを携える時に幸福感を感じるのではないかと思い、この景色を空想しました。

皆川 明

-----------------------------------------------------------------------------------------

10周年記念デザイン“rabbits play, birds rest -forest”を2023年10月11日発売します。

皆川 明さんとの記念すべき10周年デザインを依頼したのは、2021年10月。約6ケ月後の2022年5月、皆川さんからデザイン画が届き、私たちは思わず息をのみました。



あまりに丁寧に、精緻に、キャンバスいっぱいに、森、大きく枝を伸ばした樹々、跳ね遊ぶウサギ、羽を休める鳥、森の中に迷い込み、吸い込まれてしまうようでした。皆川さんの思いが絵を通して伝わってきました。



HOUSE IN THE FORESTが月と星が輝く漆黒の森なら、こちらはぬくもりの森。

生き物たちが、森のふところに包まれ、大きな安心感のなか、くつろぎ、はしゃぎ、やすみ、、。



森に始まり、10年ののち、ふたたび森にかえってきた、幸福のブランケットです。

“rabbits play, birds rest -forest” 1mmも手を抜くことなく丁寧な筆致のMINAGWA WORLDは皆川ファンならずとも魅了されること間違いありません。ブランケットに再現したKLIPPANの技にも注目してください。





クリッパン x ミナ ペルホネン コラボ商品詳細





■KLIPPAN × mina perhonen 10年記念に寄せて ーミナ ペルホネン(皆川明)

KLIPPANのブランケットのデザインをはじめて10年が経つという。

イーオクトの高橋さんからご依頼された時、スウェーデンらしさ、mina perhonenらしさ、

そして私らしさを繋げられたらと思いました。

思い浮かんだのは、森の中にある小さな家。

この風景は、昔訪れたガラスブランドのOrreforsへ向かう道の風景でした。



静かな森の道を抜けていくと小さな家がありますが、これは想像の風景です。

ブランケットは森の中の小さな家のような安堵感ではないかと、当時思ったのかもしれません。

一頭の鹿も見つけることができます。



このブランケットが、スウェーデンや日本及び世界の皆さまに愛され作り続けられていることは

mina perhonenや私にとってとてもうれしい出来事です。

こうして長くKLIPPANのクリエーションに関われることを、深く感謝申し上げます。



■10周年記念展「森に還る」をエコンフォートハウスSHOPにて開催

エルデコデザインウォーク 10/20(金)~11/3(金)

KLIPPAN総輸入元、イーオクト(株)の直営店、エコンフォートハウス(渋谷区神宮前5-38-15/TEL:03-6805-1282)は、初めてエル・デコデザインウォ―クに参加、 KLIPPAN × mina perhonen 10周年記念「森に還る」展を開催します。開催中の15日間は 11時 ~19時まで営業します(通常は、毎週水曜日のみオープン)







エル・デコデザインウォークとは





■商品概要(ブランケットとともに記念デザインにアートポスターを発売)

10周年記念デザインが皆川明さんから届いた時、私たちは思わず息をのみました。あまりに丁寧に、精緻にキャンバスいっぱいに大きく枝を伸ばした樹々、跳ね遊ぶウサギ、羽を休める鳥、、、森の中に吸い込まれるような気持ちがしました。「今回は、ポスターにすることを考えて描きました」と皆川さんは語っています。





1.A3サイズ:横386mm × 縦506mm / ¥44,500(税込)

1.A3サイズ:横386mm × 縦506mm / ¥44,500(税込)



2.A2サイズ:横536mm × 縦696mm / ¥71,500(税込)

2.A2サイズ:横536mm × 縦696mm / ¥71,500(税込)



■KLIPPAN:スウェーデン南部、クリッパンの町で1879年に創業したホームテキスタイルブランド

■KLIPPAN:スウェーデン南部、クリッパンの町で1879年に創業したホームテキスタイルブランド



SUSTAINABILITY IS IN OUR DNA ~ サステナビリティは私たちのDNAの中にある。

KLIPPANは他のどんなブランドとも違います。1879年創業以来、天然繊維にこだわり、ウールのブランケット、スロー、ストールは希少なオーガニックウールやゴットランドウールを採用。コットンはもちろん100%オーガニック。時間を超えるタイムレスな価値を追求しながらトレンドを牽引し、30ヵ国以上で愛されています。現在は創業者ファミリーの5代目(ペッテル・マグヌッソン社長、パニラ・ルース副社長)により品質・デザイン・サステナビリティを追求したモノつくりを推進しています。



■イーオクト株式会社 概要

「ひとりひとりの暮らしから、快適なサステナブル社会をつくる」

会社名:イーオクト株式会社(e.oct)

所在地:〒150‐0001東京都渋谷区神宮前5-38-15(アクセス)

TEL:03-3406-6369 FAX:03-3406-5968



代表取締役:高橋 百合子

設立:2011年1月1日※株式会社オフィスオクト(1987年)、株式会社エンヴァイロテック(1990年)が1つになり設立

事業内容:サステナブル・デザイン・ファンクションの3つの基軸に商品開発・輸入・総輸入元:KLIPPAN(スウェーデン)、Dr.Beckmann(ドイツ)、MQ・Duotex(スウェーデン)ほか

直営店:eomfortHouse (エコンフォートハウス)

所在地:〒150‐0001東京都渋谷区神宮前5-38-15

オンラインショップ















企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-19:40)