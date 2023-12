[株式会社 アウト・ジャパン]

1月12日(金)14時~ 説明会を実施(オンラインで実施)





LGBTに関する、研修、コンサルティング及びマーケティングを行う株式会社アウト・ジャパン(代表取締役社長:屋成和昭)は、LGBT-Allyプロジェクト(2024年度)の参加企業の募集を開始します。



◆LGBT-Allyプロジェクトとは

「We are Here!! We are Ally!!」をテーマにひとりでも多くのアライを増やすことを目指すアウト・ジャパンとアライ企業との共同プロジェクトです。

各地のPRIDEイベントなどに参加し、ブースにてアライ企業の取組を紹介しています。

また協賛企業の方々とパレードへの参加やオンラインイベントを行なっております。

(2023年は過去最高の42社に参加頂きました。)



◆LGBT-Allyプロジェクト特設ぺージ

https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/



2024年は昨年同様にLGBT-Allyプロジェクト特設ページへの掲載と2回のオンラインイベントへ参加ができる基本プランと各地プライドイベントへのパネル展示のオプション企画があります。

詳細は support@outjapan.co.jp までメールでお問い合わせいただくか、説明会にご参加ください。



◯LGBT-Allyプロジェクト2024 説明会&映画「僕らのホームパーティ」上映会

日程:2024年1月12日 14:00~17:00

場所:WEBセミナー(オンライン)

対象:LGBTに関するイベント、イベント協賛にご興味のある企業のご担当者

内容

■LGBT-Allyプロジェクト2024説明会

■映画「僕らのホームパーティ」上映

■川野辺監督とのトークセッション

〈申し込み受付中↓〉

https://www.outjapan.co.jp/event/2024/2128.html



◆「KANE and KOTFE(カネアンドコッフェ)」プロジェクトメンバーに参加します

2023年に引き続き、元消防士と元警察官のゲイカップル「KANE and KOTFE(カネアンドコッフェ)」もプロジェクトメンバーとして活動します。

KANE and KOTFE YouTube

https://www.youtube.com/@KANE_and_KOTFE/featured





○各地のプライドイベントに参加した様子をご覧ください





◆2023年の取組み紹介

1.LGBT-Allyプロジェクト特設ページ(各社のLGBTに関する取組みの紹介)

https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/



2.オンラインイベントを3回実施

・4月16日:オープニングイベント





・9月8日:オンラインイベント with さっぽろレインボープライド



・10月27日:オンラインイベント with 九州レインボープライド



3.LGBTQ+の若者のための居場所「名古屋あおぞら部」とのコラボイベント実施

LGBTQ+の若者と企業の意見交換などを実施(11月18日)



4.東京、札幌、名古屋、大阪、福岡など全国11ヶ所のプライドイベントに協賛や参加





参加・協賛したイベント(太字は参加イベント)

京都レインボープライドパレードフェス(4月15日)



東京レインボープライド(4月22・23日)



名古屋レインボープライド(6月3日)



さっぽろレインボープライド(9月16・17日)



関西レインボーフェスタ(10月7・8日)



金沢レインボーウィーク(10月7日~9日)



岡山レインボーフェスタ(10月22日)



奈良レインボーフェスタ(10月29日)



九州レインボープライド(11月4・5日)



レインボーフェスタ那智勝浦(11月12日)



レインボーフェスタ和歌山(12月2・3日)







5.企業交流会

大阪会場(12月5日)



東京会場(12月11日)





参加企業・団体(敬称略)

味の素



家や不動産



出光興産



ANAホールディングス



AGC



SGホールディングス



小野薬品



オリンパス



京セラ



グラクソ・スミスクライン



ゲオホールディングス



クラボウ



三洋化成工業



JFEエンジニアリング



JVCケンウッド



SUBARU



住友ゴム工業



住友林業



セプテーニ・ホールディングス



ソニーグループ



ソフトバンク



ダイナム



武田薬品工業



東芝



TOTO



トレセンテ



日清食品ホールディングス



日本イーライリリー



日本航空



日本生命



ノバルティス ファーマ



BIPROGY



ファミリーマート



堀田丸正



マイクロンジャパン



三菱電機



明治



明電舎



遊楽



Ridgelinez



ローソン



LOTTE







文京SOGIにじいろ講座に登壇

また、1月30日には文京区主催の

【セミナー+情報交換】性の多様性と社内体制の整え方 ~

LGBT理解増進法施行!誰もが働きやすい職場環境とは~

に代表の屋成が登壇します。



日時:2024年1月30日(火曜日)午後2時から午後4時まで

場所:オンライン(Zoomを使用します)



下記の項目にあてはまる方はぜひ受講ください。

・上司からSOGIハラとアウティングの防止策を講じてほしいと言われたが、何から手を付けてよいか分からない。

・LGBT理解増進法施行により企業が対応すべきことを知りたい。

・当事者が就業中にどういった場面で困ったり、働きづらいと感じたりするのか教えてほしい。

・取組内容や課題を他社と共有し、職場環境の整備を進めたい。



お申込み方法など詳細はこちらを確認ください。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jinken/danjo/sogi/sogiseminar.html



