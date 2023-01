[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 S/S @京セラドーム大阪



関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年3月4日(土)京セラドーム大阪にて『第24回 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』を開催いたします。この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。







ARTIST2組を発表!韓国のレジェンドガールズグループKARA、若い世代を中心に人気を集めるダンス&ボーカルグループ BUDDiiSが出演決定!



日本で7年ぶり“完全復活” 韓国のガールズグループKARA!

日本におけるK-POPムーヴメントの先駆けとして、2010年8月にシングル「ミスター」で日本デビューし、初登場でオリコンウィークリーチャート5位を記録!14週連続TOP10入り、オリコン新人セールス部門で1位、レコチョク年間ランキング新人アーティスト・着うたフル部門1位など数々の記録を残した韓国のガールズ・グループKARA(カラ)が関コレに降臨!2022年でデビュー15周年を迎え、7年ぶりに日本カムバックにいたったKARA(カラ)が圧巻のステージを披露いたします。





若い世代を中心に人気を集めるダンス&ボーカルグループ BUDDiiS!

初CDとなる6th Single『SM:)LE』をリリース、オリコンウィークリー7位を獲得!令和に誕生した10人組ダンス&ボーカルグループ BUDDiiS(バディーズ)が出演決定!







今年18歳!成人を迎えたフィギュアスケート兼女優の本田望結、櫻坂46の元メンバー渡辺梨加が出演決定!



本田三姉妹次女、フィギュアスケーターと芸能活動の二刀流として活躍している本田望結、日本のZ世代女子の心を掴み、TikTokを中心に大きな影響力を持った韓国人インフルエンサーらん、音楽を通じて独自の世界観を発信する女性アイドルグループ・femme fataleのメンバー戦慄かなの、頓知気さきながゲストとして出演決定!











モデルとしては、女性アイドルグループ・櫻坂46の元メンバー、『LARME』のレギュラーとしてファッションモデルで活躍している渡辺梨加、メイクやヘアセットなど女性YouTuberらしい動画からダンスやふざけたネタの動画などジャンルに捉われない美人すぎるYouTuberかすが追加で出演決定!













『成人式の文化を、振袖などの伝統衣装と共に国内外へ』 NEW COMING OF AGE CEREMONY ステージ



最新のトレンドやファッションをイベントを通じて発信するKANSAI COLLECTIONではありますが、古き良き日本の伝統衣装である、「着物・振袖」などの文化や技術を後世に、そして世界に発信していくのもKANSAI COLLECTIONの役目と考えております。

そのKANSAI COLLECTIONの想いに、「日本博」の後援名義を今回もいただくこととなりました。

2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることをきっかけに振袖などの素晴らしい日本独自の文化や技術を後世に向けて関コレらしい「成人式」として世界に向けて発信いたします。









ステイパートナー新たに決定!『OMO(おも)by 星野リゾート』



テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO(おも) by 星野リゾート」がKANSAI COLLECTION初となる公式ステイパートナーとなりました。



OMOは、星野リゾートが手がける新しい宿泊体験を提供するホテル。それぞれの街にあるステキな魅力で旅のテンションを盛り上げる「OMO(おも) by 星野リゾート」と共にKANSAI COLLECTIONが良い世界へ、より良い自分をめざす若者に「ポジティブさ」と「楽観」「自由」を発信いたします。









豪華出演者と共にステージを飾るファッションブランドに注目!



KANSAI COLLECTIONが誇る豪華出演者と共にステージを飾るもう一つの主役であるファッションブランドに注目!Casper John(キャスパージョン)やDarich(ダーリッチ)、ROYAL PARTY(ロイヤルパーティー)など愛され続けている有名ブランドや今大人気のmoment+(モーメントプラス)、話題の韓国ファッションブランドSELCA(セルカ)、人気クリエイターが手かけたオリジナルブランドNASTY DOG(ナスティードッグ)、mammal(マーマル)、個性豊かなスタイルを提案するDAVID LAYER(デビッドレイヤー)、manolba(マノルバ)など若い世代に注目を集めるファッションブランドが勢揃い!また、イベントを盛り上げるスペシャルステージも関西コレクション公式ホームページに一部発表いたしました。



今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者やブランド、ステージ情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/



【 全出演者情報 】

2023年1月18日現在 ※50音順

〈 ARTIST 〉

KARA、BUDDiiS、FUNKY MONKEY BΛBY‘S and more



〈MODEL〉

アンジェラ芽衣、伊藤桃々、稲垣莉生、かす、さくら、白間美瑠、新澤菜央(NMB48)、上西星来、平祐奈、chay、なえなの、NANAMI、南部桃伽、新田さちか、野咲美優、長谷川美月、華、ハ・ヨンス、HIMEKA、古川優香、前田希美、松村キサラ、美月、南りほ、三原羽衣、村田倫子、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀、渡辺梨加 and more



〈GUEST〉

明日花キララ、石川翔鈴、井手上漠、上ノ堀結愛、大倉士門、岡田紗佳、岡田蓮、KATY、金子みゆ、熊田曜子、佐藤ノア、重川茉弥、白波瀬海来、せいせい、戦慄かなの、高梨優佳、高橋愛、田久保夏鈴、ちせ、頓知気さきな、仲本愛美、ハンチ、ひかりんちょ、PyunA.、本田望結、まえだしゅん、Matt、三上悠亜、みとゆな、もーりーしゅーと、門りょう、ゆうこす、ゆりにゃ、らん、りょうりょま and more



〈CREATOR〉

Rちゃん、えみ姉、かの/カノックスター、きりたんぽ、きりまる、こばしり。、しなこ、ジュキヤ、そわんわん、タケヤキ翔、チャンネルがーどまん、Next Stage、ヒカル、ふくれな、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、夜のひと笑い and more



〈FUTURE〉

あみち。、黒嵜菜々子、斉藤らな、山崎心、山本杏



〈OPENING ATC〉

KROWNBaby.







<開催概要>

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER

開催日程 2023年3月4日(土)

開催時間 12:30開場 14:00開演 (全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援(前回実績)

文化庁・環境省

大阪府 ・大阪市 ・大阪観光局 ・大阪商工会議所 ・兵庫県 ・

京都府 ・京都市 ・京都商工会議所 ・奈良県 ・滋賀県

コンテンツ

ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

チケット

チケット絶賛発売中!

VIP席:100,000円

プラチナ席:30,000円

SS席:10,000円 完売御礼

S席:7,000円 完売御礼

スタンド自由席:3,000円



<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888

(平日・土曜 11:00~16:00)

※全て税込価格となります。

※チケットは売切次第販売終了となります。

※当日券の発売は未定となります。

※小学生以上はチケットが必要です。



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会

info@kansai-collection.net







関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や 出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



