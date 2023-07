[スパイラル]

作家や画家、映画監督、演出家など、さまざまな分野で活躍する大宮エリーが描く“海”が、スパイラルガーデン(スパイラル1F)に出現!





スパイラルでは本日より、作家や画家、映画監督、演出家など、さまざまな分野で活躍する大宮エリーの展覧会「『海はたのしい気持ちをくれる』展 Love from the Sea」がスタートしました。



《珊瑚礁を横から見る》(2023)



本展のテーマとなる“海”は、大宮エリーがスキューバダイビングのインストラクターの経験などで、心と体で深く交流してきた存在です。言葉が話せない海の中での、魚や生き物たちとの交流は、「感覚の世界」と語る大宮エリー。海で感じた「言葉にならない感覚」を描きます。

本展では、スパイラルガーデンのアトリウム空間をダイナミックに彩る、海の中を描いた《珊瑚礁を横から見る》(2023)をはじめ、海の中の生き物や海辺の情景などを描いた新作約50点を中心に紹介します。全身で海を感じられる夏らしい空間をぜひお愉しみください。





スパイラルの気持ちいい空間に、

たのしいきもちが、くるくると回転していきます。

そんな楽しいうずにとびこんで、

絵をみたり、体験したり、発見したりしてみてください。

さまざまなキャラクターの”海”が、この夏、お休みをとったとして

さて、どんな景色をみているのかどんな話を知っているのか、垣間見れることでしょう。

”海”と、あなたとの、こころの交流が、あなたのなかの絵になり、ことばになります。

鑑賞というより、旅をする気持ちで来ていただけたら。

日常からちょっぴり離れて自分と対話する。この展覧会がそのきっかけになればうれしいです。



大宮エリー





体験型の展覧会

展覧会場のQRコードを読み取ると、オリジナルの音声ガイド(ArtSticker)に繋がります。音声ガイドには作品解説に加えて、絵とリンクする詩の朗読も収録されており、展覧会をより一層楽しんで頂けるコンテンツとなっています。

音声ガイド : 秀島史香(ラジオDJ、ナレーター)



■出展作品(一部)







■関連イベント

カンパニーデラシネラ × 大宮エリー

音楽とマイムとアートの織りなすパフォーマンスも同時開催いたします。

たった2日限りの、うごめくアートを目撃してください。

記念公演《青い気配》

日時 : 2023年7月21日(金)、22日(土)20:00開演(開場19:30、約70分予定)

会場 : スパイラルガーデン アトリウム(スパイラル1F)

着席:4,500円、立見:3,000円

出演:梶原暁子、渡邊絵理、中馬瑠香、村井友映、崎山莉奈、藤田桃子、小野寺修二、大宮エリー

音楽・生演奏:おおはた雄一

詳細・チケット予約 : https://aoikehai-lovefromthesea.peatix.com/



エントランス関連グッズ販売

大宮エリー展開催にあたり、エントランス(スパイラル1F)にて新作を含む関連グッズを販売いたします。

会期:2023年7月11日(火)- 31日(月)11:00 - 19:00

*7月21日(金)、7月22日(土)は20:00まで営業

会場:エントランス(スパイラル 1F)



Spiral Nail Salon Art 大宮エリー展

スパイラル6Fにある「スパイラルネイルサロン」では、大宮エリーの“花”にまつわる作品を展示します。

会期:2023年7月12日(水)- 9月中旬 11:00 - 20:00 火曜定休

会場 : スパイラルネイルサロン(スパイラル6F)

*作品のご鑑賞は、サロンでの施術ご予約者さまのみとなります。あらかじめご了承ください。



■プロフィール





大宮エリー | Ellie Omiya

1975年大阪生まれ、東京大学薬学部卒業。2012年に東京国立博物館の法隆寺宝物館にてモンブラン国際賞受賞の福武總一郎氏へのお祝いとして、急遽ライブペインティングを依頼されて制作した作品「お祝いの調べ:直島」がきっかけで絵画制作を始める。2016年には美術館での始めての個展「シンシアリー・ユアーズー親愛なるあなたの大宮エリーより」を十和田市現代美術館で開催し、同時に街の商店街にも作品「虹のアーケード」や「商店街美術館」などを展開する。2019年には、海外ギャラリーでの初個展「A Wonderful Forest」(TICOLAT TAMURA、香港)を開催するとともにアートバーゼルへの出展、パリではグループ展「Parcours Saint-Germain 2019」への参加など制作活動の初期から大きな飛躍を遂げた。2022年には、ロンドンのGalerie Boulakia(ギャラリー・ブラキア)で個展「LOUNGING AROUND」瀬戸内国際芸術祭にも出展作家として参加し、犬島にて常設の立体作品「フラワーフェアリーダンサーズ」「光と内省のフラワーベンチ」を発表する。



■開催概要

大宮エリー「『海はたのしい気持ちをくれる』展 Love from the Sea」

会期:2023年7月11日(火)− 31日(月)11:00 − 20:00

*7月11日(火)は19:00閉場

会場:スパイラルガーデン(スパイラル 1F)東京都港区南青山5-6-23

入場無料

お問い合わせ:info@ellie-office.com(大宮エリー事務所)

展覧会URL : https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-garden/ellie_omiya



主催:大宮エリー展実行委員会

企画制作:大宮エリー事務所

協賛:ユーハイム、salt group

協力:アマン東京

企画協力:小山登美夫ギャラリー、スパイラル

会場協力:株式会社ワコールアートセンター



