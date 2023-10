[株式会社アガツマ]

2023年11月3日(金)より発売開始 先行予約も受付中



玩具メーカーの株式会社アガツマ(東京都/代表取締役社長:戸所 正信/資本金:4,000万円)は、お子さまに大人気の「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」の新色パープルを、2023年11月3日(金)より順次発売いたします。







昨年8月に発売された「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」は、シリーズ累計販売台数20万台を突破する大人気商品。これまで販売していたミントカラーに加え、お子さまに人気カラーのパープルが登場します。本体デザインには、ふくろうやおばけ、やまなど沢山のすみっコぐらしの仲間たちが新たに加わります。豊富な50以上のアプリ・290以上のメニューなどのコンテンツに加え、8インチの大型モニターで見やすく使いやすい設計となっています。Android12を搭載した本製品は、Wi-Fiに接続することで、お友達とメッセージのやりとりやアイテムの交換ができたり、学習アプリで全国ランキングを競い合ったりと、遊びはもちろん楽しく学べる充実した内容になっています。Wi-Fiに接続することで、無料でアプリの定期的な更新が可能なため、常に最新のアプリが楽しめます。昨年の発売時から新しいアプリや約500問の問題が追加されています。



小学館監修の本格的な学習問題を使った勉強が可能で、基礎科目からプログラミングまで幅広い分野を網羅した豊富なコンテンツとなっています。セキュリティ面においては、保護者の方が確認しながら友達の追加登録をするなど、コンテンツの利用状況を確認できる仕様となっており、お子さまにも保護者の方にも安心な商品となっています。



「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ パープル」は、現在先行予約を受付中。予約や商品の取り扱い先は、公式サイトでご確認いただけます。



■「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」特設サイト

https://www.agatsuma.co.jp/special/girls/sumikko-padwifi/



また、「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」の公式アンバサダーを2023年10月31日(火)まで募集しています。詳しくは特設サイトをご確認ください。



■公式アンバサダー募集特設サイト

https://narrow.jp/audition/8839



シリーズ累計販売20万台を突破した「すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ」ミントカラー





■商品説明・特徴

商品名 すみっコぐらし Wi-Fiでつながる!みんなとつながる!すみっコパッド8インチ パープル

売価:25,300円(税込)

発売日:2023年11月3日(金)

対象年齢:5歳以上

商品サイズ:W250×H175×D20(mm)

パッケージサイズ:W330×H220×D60(mm)

セット内容:本体(保護フィルム貼り付け済み)、タッチペン、ケーブル、USB-ACアダプター、取扱説明書/保証書



・かわいいすみっコぐらしのデザインでAndroid12搭載、Wi-Fi通信が可能になったタブレットのパープルデザインです。(AndroidはGoogle LLCの商標です)

・8インチの大きなカラー液晶画面は静電容量方式で、付属のタッチペンや指で操作ができます。

・ゲームやお世話遊びだけでなく、小学館監修の豊富な学習問題で勉強も楽しみながら取り組めます。

・Wi-Fiに接続すると、専用アプリの更新に加え、学習やゲームアプリのランキングが確認できたり、お友達とアイテムの交換、すみっコパッド同士でメール交換などが可能です。







・各種設定、外部接続などは保護者の方が管理して行えるので、安心してお子さまに遊んでいただけます。

・付属のケーブルとUSB-ACアダプターで充電することができます。

・アプリ、メニュー数は今後の更新により変動する可能性がございます。更新時は認証したアドレス宛に

メールが届きます。



※本体を専用サーバーに登録する必要があります。その認証設定には、Wi-Fi環境とメールの送受信が可能なメールアドレスが必要です。



(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



≪「アガツマ」の取組について≫

株式会社「アガツマ」は、“夢ミルチカラで、未来を育てる。”をテーマとした「夢育」を新たな企業理念として掲げています。遊びをとおして、「安心のために」、「みんなのために」、「地域のために」、3つの「夢育」アクションをはじめています。





販 売 元 株式会社 アガツマ

ホームページ https://www.agatsuma.co.jp/

問合せ先 株式会社 アガツマ マーケティング部 マーケティング課 03-5820-1172



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-18:16)