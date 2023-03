[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、『もう一度見たい!「期間限定」で復活してほしいK-POPアイドルといえば?』をテーマに、アンケート調査を実施。12組の候補者の中から、どのアイドルが1位を手にしたのでしょうか?







昨年(2022年)、グループ活動を休止していた少女時代(SNSD)やKARA(カラ)が数年ぶりにカムバックしました。韓国をはじめ日本国内でも大きな注目を集め“根強い人気”を証明しました。



そこで今回は、惜しくも解散をしてしまった12組のK-POPアイドルの中から、“期間限定で復活してほしいグループ”を調査してみました。



一体どのグループが最も票を集めたのでしょうか?



●調査期間:2023年3月1日~3月8日●調査機関(調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査) ●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女 ●有効回答数:217件●調査方法(集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート ●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-revival-rank/2/※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★1位 IZ*ONE





1位

となったのは、韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』から誕生した女性グループ、IZ*ONE

(アイズワン)でした!



投票では、全体の51.15%、111票





を獲得しています。



IZ*ONEは、2018年10月29日にデビュー。多くのファンに惜しまれながら、2021年4月29日に、2年6カ月の活動期間を終えました。メンバーそれぞれが新境地で精力的な活動を行っており、今後もし再結成することがあれば、大きな話題となりそうです!



★2位 Wanna One





2位

には、Wanna One

がランクイン!

投票では、全体の20.74%、45票



を獲得しました。

『PRODUCE 101 シーズン2』の合格者11人で結成され、2017年8月にデビュー。2019年1月に活動を終了しました。一昨年開催した『2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)』では、グァンリンを除く10人で3年ぶりの復活ステージを披露し話題に!今後の再集結に期待の声が上がっています。



★3位 X1





3位

には、X1

が選ばれました。

投票では、全体の9.68%、21票



を獲得しています。

『PRODUCE X 101』を経て、11人でデビューしたボーイズグループ。2019年8月に発売したデビューミニアルバム『비상(飛翔):QUANTUM LEAP』は、ハーフミリオンを記録するなど華々しいデビューを飾りましたが、順位操作事件の影響により、わずか4カ月で解散が発表されました。



<最終結果>





1位 IZ*ONE



2位 Wanna One



3位 X1



4位 GFRIEND



5位 I.O.I



6位 B.A.P



7位 MOMOLAND



8位 JBJ



同率9位 SISTAR



同率9位 4minute



同率9位 miss A



12位 Wonder Girls





あなたが選んだグループは、何位にランクインしていましたか?

Danmeeでは、今後もユニークなアンケート調査を行っていきたいと思います!



