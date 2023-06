[株式会社銀の森コーポレーション]

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県恵那市 代表取締役社長:渡邉好作)が運営いたします、食と自然のテーマパーク「恵那銀の森」内にある焼き菓子のお店「パティスリーGIN NO MORI」の公式Instagramアカウント(@pati.ginnomori)にて【第一回ブランドアンバサダー】の募集を開始いたしましたことをお知らせいたします。

募集期間は2023年6月13日(火)~6月30日(金)の19日間。アンバサダーに就任された方には、1年の期間、パティスリーGIN NO MORIの魅力や商品について発信を行っていっていただきます。







第一回ブランドアンバサダー募集概要





■募集期間

2023年6月13日(火)~6月30日(金)

■募集人数

3名

■任期

2023年7月~2024年6月末日まで

■応募方法

1.パティスリーGIN NO MORI公式Instagramアカウント(@pati.ginnomori)をフォロー。

2.ブランドアンバサダー募集の投稿に「いいね!」を押す。

3.上記の投稿に、アンバサダーへの意気込みやブランドの好きなところについてコメントをする。



銀の森・パティスリーGIN NO MORI: https://www.instagram.com/pati.ginnomori/



■活動内容

1.7月16日(日)にアンバサダーを招いて行う森のティーパーティーへの参加。

2.2ヶ月に1回、提供した商品をご自身のInstagramフィードにて投稿。

3.ストーリーズにて、パティスリーに関しての情報を1か月に1回以上発信。

4.ご自身のアカウントのハイライトにてパティスリーに関してのコンテンツを設置。

※任期中に1度は実店舗への来店の様子をフィード投稿+ストーリーズにて発信をお願いいたします。

・投稿の詳細や注意事項は就任後ご連絡いたします。

・ご投稿いただいた画像や文章、アカウントはSNSやwebサイト等でご紹介させていただく場合がありますので予めご了承ください。



■応募条件

・パティスリー GIN NO MORIが好きな方

・洋菓子や可愛いものが好きな方

・アンバサダーとして積極的に活動していただける方

・2ヶ月に1度の提供商品の店頭受け取りが可能な方 ※恵那本店・名古屋店・銀座店

・7月16日(日)開催の【森のティーパーティー(※1)】に参加可能な方



■アンバサダー特典

・2ヶ月に1度の商品提供(各2~4000円程度)

・森のティーパーティー(※1)ご招待

…お土産としてNoritakeコラボのカップ&ソーサーと森の恵みクッキー「プティボワ150サイズ」をご用意



■(※1)森のティーパーティーについて



アンバサダー活動の皮切りとして、パティスリー GIN NO MORIを運営する株式会社銀の森コーポレーションが所有する森にたたずむコテージにて、森の風景を眺めながらNoritakeコラボのティーセットと、パティシエが用意したお菓子と一緒にアフタヌーンティーをお楽しみ頂きます。

森のティーパーティーでは、パティスリー GIN NO MORIのお菓子作りへの想いや、リスのパティシエのチェスとナッツのバックホーンについての紹介の時間を設け、レクリエーションとして森の素材を使ったワークショップを2種類ご用意いたします。

ちょうど開催日の時期はコテージから蓮の花が満開の池が一望できる予定です。

豊かな自然と、森の恵みで作る洋菓子と一緒に楽しむ癒しのひと時をお約束いたします。





開催日時:2023年7月16日(月) 13時~15時(2時間程度を予定)

開催場所:銀の森キャンパス内コテージ(恵那銀の森集合)

お土産:Noritakeコラボレーションカップ&ソーサー(¥30,800 税込) ×1セット ※当日ご利用いただいたもの

森の恵みクッキー「プティボワ150サイズ」(¥3,888 税込) ×1個







※ティーパーティー内での飲食及びワークショップの費用は無償です。

※恵那銀の森までの交通費は実費にてお願いいたします。

※恵那駅からの送迎可能。就任後別途ご相談ください。





■注意事項

・本件はアンバサダー募集のため就任された方は必ずご投稿をお願いいたします。

・非公開アカウントは選考の対象外となりますのでご注意ください。

・結果通知の DM に指定の日付までにご返信いただけない場合、就任は無効となります。

・提供商品の引き取り日については就任後、担当と打ち合わせののち決定とさせていただきます。

・応募完了や当落に関するお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

※当キャンペーンは、Facebook/Instagram とは一切関係がございません。

※偽アカウントにご注意ください。アカウントを非公開にしたり、フォローリクエストを送 ることはございません。不審なアカウントから DM が届いた場合は、削除・ブロックをお 願いいたします。





ブランドアンバサダー募集の背景







パティスリー GIN NO MORIは「森からのおすそわけ」をコンセプトに、森の持っている身も心も癒してくれる不思議なチカラを洋菓子を通じて多くの人に届けたいと2018年7月にオープンいたしました。

現在は岐阜県恵那市の本店以外にも東京・愛知県に店舗をオープンし、全国各地でPOP-UPストアを展開するなど少しずつ認知を広めていっている段階です。

さらに多くの方に森の恵みをお届けしたいという想いから、パティスリー GIN NO MORIのブランドメッセージに共感し、一緒に魅力を発信していただける方を募集することとなりました。

パティスリー GIN NO MORIが好き、洋菓子が好き、森が好き、可愛いものが好きな方など、様々な方にご応募いただければ幸いでございます。



パティスリー GIN NO MORIについて







四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追及したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。









■当店の料理長と副料理長■



『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう?あっと驚くようなお菓子を。』



森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な料理長のナッツ。



アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に、手作りしています。









■店舗案内■

【恵那本店】

住所:岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話:0800-200-5095(代表)

営業時間:4月-9月/10:00~18:00

10月-3月 /10:00~17:00

定休日:水曜日(祝日は営業)



【銀座本店】

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話:080-2396-6870

営業時間:10:30~20:30



【名古屋店】

住所:愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話:052-526-7860

営業時間:11:00~20:00



パティスリー GIN NO MORI公式ホームページ:http://ginnomori.info/patisserie/

恵那銀の森公式ホームページ:http://ginnomori.info/

恵那銀の森公式オンラインショップ:https://ginnomori.jp/

Instagram:@pati.ginnomori(https://www.instagram.com/pati.ginnomori/)

Twitter:@pati_ginnomori(https://twitter.com/pati_ginnomori)



運営会社 株式会社銀の森コーポレーション









◆本社・銀の森キャンパス工場所在地

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel:0573-64-2501

Fax:0573-64-2505

事業内容:業務用冷凍食品、冷凍おせちの製造販売、和洋菓子製造販売、総合公園施設「銀の森」 運営









◆恵那 銀の森 施設所在地◆

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2711-2

Tel:0573-59-8880 Fax:0573-59-8488

運営時間10:00~17:00 (10月~3月)

10:00~18:00 (4月~9月)

●12/31.1/1休業 ●毎週水曜休業(祝日は営業)

施設HP:https://ginnomori.info/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-15:16)