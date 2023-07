[ReGACY Innovation Group株式会社]

脱炭素・新しい働き方・災害対策などのイノベーションに共に挑むスタートアップの募集を開始



ReGACY Innovation Group株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:成瀬 功一、以下:ReGACY)は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社と共同で、アクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」を開催し、2023年7月4日よりプログラムへの募集を開始しました。本プログラムは、3年目の取り組みで、スタートアップ企業と共に、今と未来のくらしをより良くするためのイノベーション創出を目的に実施します。







「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」は、「くらしインフラの変革点~いい今日と、いい未来の共創~」をビジョンに掲げ、パナソニックの持つ産業アセットとスタートアップの持つ多様な先端テクノロジーの融合によって、既存産業の変革や社会課題解決を実現することを目指し、共創プロジェクトの創出から社会実装まで一気通貫の支援を行います。



今年度は、エレクトリックワークス社が主軸とする電気設備業界の課題となっている、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたCX(顧客体験)の革新や、脱炭素社会に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)をテーマに掲げ、スタートアップ企業のサービス・テクノロジーとの共創により、これら課題の解決を目指していきます。また、応募テーマ範囲を、多様な課題に挑戦できるように広げることで、共創のフィールドを拡大し、さらに、よりグローバル視点(スタートアップ企業との共創による海外展開)での活動にもチャレンジします。



本取り組みは本日7月4日から9月8日まで参加を希望するスタートアップ企業からの応募を受け付けます。書類や面談による選考を通過した企業と共に、2024年3月までを共創期間として共創アイデアを構想・検証し、以降の事業化や社会実装につなげていきます。



本プログラムにおいて、ReGACYは、プログラムの全体設計~ソーシング、そして事業共創まで幅広い支援を担当。パナソニックの強みである「電気設備」にまつわる商材や技術と、スタートアップ企業の持つ先端サービス・テクノロジーを融合させたソリューションで、くらしインフラの変革をリードすべく、支援を強化してまいります。



「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」 WEBサイト

https://panasonic.regacy-innovation.com/



■募集要項

募集期間:2023年7月4日(火)~2023年9月8日(金)

応募資格:法人登記がなされていること

・プロダクト/サービスをお持ちであること

・資金調達状況、本社所在地等は問いません

・2次選考(面談選考)通過後、最終選考(ピッチコンテスト)に参加可能なこと

応募方法:Webサイトの応募フォームより、応募資料のアップロードと基本情報の登録を行ってください。



■募集テーマ



■プログラムスケジュール



【昨年度の活動についての参考記事】

Noteより「100年後の未来にアイデアを繋ぐ!パナソニックのアクセラレータープログラム」

https://uragawa-note.jpn.panasonic.com/n/nd3401ff0cec6



アクセラレータープログラムで成果発表会(デモデイ)を開催 ~スタートアップとの共創を通じて、

脱炭素・新しい働き方・災害対策へのイノベーションに挑む~

https://news.panasonic.com/jp/topics/205089



Make New Magazineより 光と脳波で、モビリティ内の快適さ向上に挑む。

スタートアップとの「本気の共創」で見えてきたもの

https://makenew.panasonic.jp/magazine/articles/051/



▼ReGACY Innovation Group株式会社について

社名 : ReGACY Innovation Group株式会社(英表記:ReGACY Innovation Group Inc.)

設立 :2022年2月2日

代表者 :代表取締役 成瀬 功一

所在地 :東京都千代田区大手町2-7-1

URL :https://regacy-innovation.com/

事業内容:

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-15:46)