[株式会社HEMPRIME]

セレブ御用達の隠れ家的ヘアサロンComfy Place限定!HempMedsのCBDを使ったメニューを開始



定期的に行くヘアサロン。そこは髪を整えるだけでなく、ゆっくり、自分のために使える大切な時間と空間があります。

セレブ御用達の隠れ家的ヘアサロンComfy Placeでは11月よりHempMedsのCBDの製品を使ったメニューを開始しました。





ヘアサロンに行く時間は貴重な時間。ヘアスタイルだけでなく心身ともに整えられたら…

そんな思いにぴったりなのがCBDをたっぷり使ったヘッドスパ。



髪・頭皮のケアと共にリラックス成分「CBD」とヘッドスパによる筋膜リリースにより日々のストレスや緊張を和らげ、やさしく、穏やかで上質な時間を体感することができます。



多くの著名人も訪れる、代々木公園駅徒歩3分にあるComfy Placeではただお客様に髪のお手入れを提供するだけでなく、1時間~2時間と決して短くない時間を心身ともにリフレッシュできるよう施術と空間づくりをしています。



当店では11月よりHempMedsのCBDを使ったメニューを開発、提供開始しました。

CBDをたっぷり使った今までにないヘアサロンのヘッドスパをぜひご体験ください。







CBDを使ったメニュー「CBDオイルスパ」について(イメージ動画あり)





サプリメントのCBDとヘッドスパへマッサージに適したCBDを折りまぜ、リラックスしたひと時をお過ごしできます。

【コース名】CBDオイルスパ

【施術内容】

1.HempMedsで最高級のCBDオイル、RSHO-Goldを飲んでいただく

2.シャンプーブースでHempMedsのBath Body Oilを頭皮に塗布しヘッドマッサージ

3.シャンプー&トリートメント

4.セット面に戻り肩、デコルテBath Body Oilを塗布しマッサージ

5.ヘッドマッサージ

6.ブロー&スタイリング(スタイリングはHempMedsのBODY BUTTERを使用)













Comfy Placeについて



サロンを出る時から、次のご来店まで。COMFY PLACEは、365日、お気に入りがずっと続くスタイルをご提案します。清潔感も。ステキな印象も。ちょっとの自信も。気分転換も。

経験豊富なスタイリストが、あなたにとって心地よく快適なスタイルをご提案します。

ヘアスタイルには、あなたに自信をもたらす力があると私たちは信じています。

COME IN, GET COMFY.(さあ入って、どうぞお寛ぎください)









〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-20-2F

03-6407-8393

03-6307-8394

営業時間 10:00 - 20:00

定休日 月曜ほか不定休





スタイリストについて













露木 晋也

SHINYA TSUYUKI

OWNER/STYLIST





1994年から美容師のキャリアをスタート。トータルビューティーサロン「uka」に25年在籍。多くの著名人を担当する傍ら雑誌の撮影、セミナー、ヘアーショーなどを行う。取締役を経て2019年独立。「365日快適に扱える髪」をモットーにヘアスタイリングが造り出す快適な日常をご提案します。



Instagram

https://www.instagram.com/s.tsuyuki











木村 容子

YOKO KIMURA

STYLIST





ショートカット、顔周りの似合わせが得意。等身大のスタイルにちょこっとスパイスを。そんなヘアスタイルを提案します。



Instagram

https://www.instagram.com/yokokimuraaa







メニューに取り入れていただいた商品について



【施術前】RSHO(R) ゴールドラベル 60ml/500mg CBD









https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/detail/91?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215

RSHO-GOLDリラックスした空間にばっちりの最高級CBDオイルです。

ろ過にろ過を重ね、CBDとカンナビノイドだけに凝縮されたヘンプオイルとMCTオイルで作られたCBDオイルをお楽しみください。



【ヘッドスパ&デコルテ、肩マッサージ】HMバスボディオイル 60ml/200mg CBD









オーシャンブリーズ の香り

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/detail/299?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215



フレッシュリネン の香り

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/detail/295?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215



心地よいアロマとブロードスペクトラムオイルで作られたスキンケア、ボディケア兼用のオイルです。

入浴後のスキンケアやマッサージオイル代わりに最適なテクスチャです。



【シャンプー&ブロー後の髪の毛の仕上げ】ボディバター 114g/500mg CBD配合











トーステットココナッツ

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/detail/210?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215

ハワイアンドリーム

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/detail/203?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215



夢のようなとろけるヘッドスパ、マッサージ後の髪の毛にはバターで仕上げ。

心地よい香りと静電気を抑えたまとまった髪の毛の仕上がりをご提供します。







HempMedsとその製品について



HempMedsは「Your Trusted CBD(信頼できるCBDを)」と「We are the first(R)(私たちは初めての会社です)」をコンセプトに、2012年にアメリカ史上初めてCBDオイルしたCBDのブランドです。40以上の国と地域での販売、研究開発費は延べ100億円超、ブラジルやメキシコでは医療現場でも活躍しています。

フラッグシップモデルであるRSHOシリーズを中心に高品質で用途にあったCBD製品をリーズナブルに市場に提供しています。







特徴的なCBDオイルと製品HempMedsは製品開発に延べ100億円以上費やしているCBD業界では研究開発費が最も多いブランドのうちの一つです。

日本では数少ない規格の商品も含め4つのタイプの特徴的なCBDオイルがあります。











WADA対応のCBD製品



HemMedsではアスリートが使用できる、麻由来の成分の中でCBD単体のみを利用しているWADAの規格に対応している製品も企画、販売しています。



WADA対応のアイソレートCBDを利用した製品はこちら

https://ec.hempmeds-distributor.jp/products/list?category_id=33?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215



ボディケア用品ではCBDの持っている本来の効果を、ヘルスケアの分野で効果を高める成分との相性を考え処方をしており、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、マッスルケアなど様々な分野で活躍しています。



公式オンラインストア:https://ec.hempmeds-distributor.jp?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215



お問い合わせ先



HempMeds日本総代理店

株式会社HEMPRIME(ヘンプライム)



〒277-0852

千葉県柏市旭町1-10-2 深澤ビル2F

TEL:050-8881-4155

MAIL:info@hempmeds-distributor.jp

HP:https://hempmeds-distributor.jp?utm_source=newsletter&utm_medium=pr&utm_campaign=1215

Twitter:https://twitter.com/HM_JPN

Instagram:https://www.instagram.com/hmjpn0808/



商品やブランドについてのご相談、卸売りや大量注文をお考えの方もお気軽にお問い合わせください。



