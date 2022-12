[株式会社エルティーアール]

東京(渋谷、池袋)・大阪2都市3会場で開催決定!!



「NIZOO CAFE」を東京(渋谷、池袋)・大阪の2都市3会場で、2022 年 12月 15日 (木)より順次期間限定オープンします。可愛いフォトジェニックなメニューやNiziU 4th Single『Blue Moon』の発売を記念した限定メニューの他、カフェオリジナルグッズにご期待ください。





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「NIZOO CAFE」を東京(渋谷、池袋)・大阪の2都市3会場で、2022 年 12月 15日 (木)より順次期間限定オープンいたします。

■「NIZOO CAFE」 公式サイトURL:http://nizoocafe.jp/



NIZOO(※)はJYP Entertainment所属のガールズグループ「NiziU」のオフィシャルキャラクターです。



このたび、エルティーアールは、『Blue Moon』をテーマにした、ブルーベースに月などのモチーフを加え、幻想的な世界観を演出したNIZOO初のテーマカフェの開催を決定しました。



カフェメニューは、レモンの風味香るバターライスカレーとイエローカレーのセット、たまごづくしのプレート、チキンをのせたお食事パンケーキ、ちらし寿司風プレート、ジャージャー麺などのフードメニューや、リンゴをテーマにしたサンデー、ピーチと紅茶の風味がお楽しみいただけるパフェ、いちごを使ったフルーツサンド、キャラクターの顔型パンケーキなどのデザートメニューの他、NiziU 4th Single『Blue Moon』の発売を記念したメニューも登場します。また、お好きなストロータグが選べるフォトジェニックなドリンクなど工夫を凝らした楽しいメニューをご用意いたします。



その他、カフェオリジナルグッズや特典なども設け、初開催のカフェを盛り上げます。



今年の冬は、NIZOOたちと一緒に、かわいい冬の世界の中、とっておきの時間を満喫してください。



(※)【「NIZOO」とは】

NIZOOはJYP Entertainment所属のガールズグループNiziUのオフィシャルキャラクターです。

LAKO、RIYO、MAYAN、Richu、ANO、Lucat、Llanu、Pyonpyon、KINAの9つのキャラクターで構成されています。



<開催概要>

◇場所/開催期間

■東京・渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店/2022年12月15日(木)~2023年1月29日(日)

東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階

※2022年12月31日(土)は短縮営業、2023年1月1日(日)は休業になります。



■東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店/2022年12月15日(木)~2023年1月29日(日)

東京都豊島区東池袋1-22-8マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

※2022年12月31日(土)~2023年1月3日(火)は休業になります。



■大阪・BOX cafe&space 梅田ロフト店/2022年12月15日(木)~2023年1月15日(日)

大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト 1階

※2022年12月31日(土)~2023年1月3日(火)は休業になります。



◇予約方法

・予約金:650円(税込715円)※予約特典付き



■「NIZOO CAFE」公式サイトURL: http://nizoocafe.jp/

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナル商品のオンラインショップ販売も実施いたします。



一次受注(完全受注):2022年12月15日(木)11:00 ~ 2022年12月22日(木)23:59

二次受注(なくなり次第終了):2022年12月23日(金)11:00 ~ 2023年1月29日(日)23:59

※2nd LINEUPは2022年12月22日(木)から販売開始予定です。

http://nizoocafe.jp/online_store



※当カフェでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、お客様及び従業員の様々な安全対策を実施いたします。詳細は当カフェ公式HPにて記載しておりますので、アクセスいただき、ご確認をお願いいたします。







特典



※画像はイメージです。



■事前予約者限定カフェご利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただきメニューをご注文いただいた方に「オリジナルメモ帳(全9種)」をランダムでおひとつプレゼント。



■ドリンク注文特典:カフェでドリンクメニューをご注文された方に「オリジナルミニ星型紙コースター(全9種)」を1品につきランダムで1枚プレゼント。









カフェメニュー



※画像はイメージです。



【フード】

●【LAKO】レモンバターライスカレー 1,600円(税込1,760円)

レモン風味が爽やかなバターライスカレー。

オニオンマリネやレモンと合わせてお召し上がりください。



●【RIYO】たまごづくしのオムライスプレート 1,700円(税込1,870円)

たまごづくしのオムライスプレート。

お好みでサイドのソースをかけてお召し上がりください。



●【Richu】フライドチキンパンケーキプレート 1,700円(税込1,870円)

フライドチキンとパンケーキの甘じょっぱいお食事プレート。

お好みでメイプル風のシロップをかけてお召し上がりください。



●【Lucat】エビアボカドとスシボウル 1,700円(税込1,870円)

色どり鮮やかなちらし寿司風プレート。

ごはんと周りのトッピングを合わせてお召し上がりください。



●【Llanu】コットンキャンディジャージャー麺 1,700円(税込1,870円)

わたあめがのったジャージャー麺。

わたあめと具材をよく混ぜてお召し上がりください。



【デザート】

●【MAYAN】アップルパイサンデー 1,600円(税込1,760円)

クリームチーズアイスとリンゴのサンデー。

パイやリンゴのコンポートでアップルパイのようなお味をお楽しみいただけます。



●【ANO】ももと紅茶のパフェ 1,700円(税込1,870円)

白桃と紅茶の風味がお楽しみただけるパフェ。

シャーベットと紅茶ゼリーで爽やかにお召し上がりいただけます。



●【Pyonpyon】いちごサンドプレート 1,700円(税込1,870円)

見た目がとってもキュートないちごサンドプレート。

ソースはお好みでクラッカーなどと一緒にお召し上がりください。



●【KINA】チーズクリームパンケーキ 1,700円(税込1,870円)

ブルーベリーソースを挟んだチーズクリームのパンケーキ。

爽やかなグレープフルーツと合わせてもお楽しみいただけます。



【ドリンク】

●カラフルゼリーレモンソーダ 900円(税込990円)

カラフルなゼリーが可愛いレモンソーダ。

ストロータグはお好きなキャラクターをお選び頂けます。



●オレンジフロート 900円(税込990円)

カラフルな色どりが楽しいオレンジフロート。

ストロータグはお好きなキャラクターをお選び頂けます。



●NIZOOカフェラテ 700円(税込770円)

NIZOOのイラストが可愛いカフェラテ。



●コーヒー(HOT) 500円(税込550円)

あたたかいコーヒーです。



●紅茶(HOT) 500円(税込550円)

あたたかい紅茶です。









Blue Moon Menu



●Blue Moon パフェ 800円(税込880円)

4th Single 『Blue Moon』 をイメージしたミニパフェ。



●Blue Moon ドリンク 950円(税込1,045円)

4th Single 『Blue Moon』 をイメージしたドリンク。









オリジナル商品



※画像はイメージです。



【1st LINEUP】

●NIZOO アクリルキーホルダー(ランダム9種) 700円(税込770円)



●NIZOO A4クリアファイル 400円(税込440円)





●NIZOO アクリルマドラー (全9種) 780円(税込858円)

●NIZOO クリアポーチ 1,350円(税込1,485円)





【2nd LINEUP】

※2nd LINEUPは2022年12月22日(木)から販売開始予定です。





【コピーライト表記】

(C)JYP



