[株式会社 和多屋別荘]



佐賀県の嬉野温泉で、2万坪の広大な敷地を擁する旅館「和多屋別荘」。2021年11月には創業71年目を記念し、温泉旅館イノベーションプロジェクトとして【Reborn Wataya Project】スタート。レストラン、スパのほか、1万冊の蔵書を誇る読書とお茶を愉しめる書店「BOOKS&TEA 三服(さんぷく)」や、嬉野川のほとりで自然との一体感を味わっていただける「河畔サウナ」、フレグランスブランドYohakuによる「Yohaku Lab 創香室」など施設を充実させ、“旅館=泊まる→通う場所へ” を目指すプロジェクトを進めています。



7月1日(土)には、カフェ『Made in ピエール・エルメ 和多屋別荘』がオープンいたします。『Made in ピエール・エルメ』は、世界的なパティシエ、ピエール・エルメ氏が選りすぐった、日本の素晴らしいものを世界へ発信するブランド。和多屋別荘内にもテイクアウト店舗があり、このたびのカフェオープンにて、さらにその口福な世界観を深くご賞味いただけるようになりました。



『Made in ピエール・エルメ』を惹きつけた食材は、さわやかな苦みを持つ「嬉野茶」。 嬉野煎茶・嬉野ほうじ茶・嬉野玄米茶を用いたマカロンや、嬉野煎茶、ほうじ茶を使用した2種のチョコレートケーキなど、この土地ならではのメニューを開発しました。旬のスペシャルな食材を取り入れたアフタヌーンティーもご用意。肥前吉田焼「224porcelain」によるオリジナルの白磁で提供いたします。





和の庭園を望む開放的な空間と、『Made in ピエール・エルメ』の美意識をうつしたインテリアと器。そして、嬉野でしか味わえないカフェメニューで、ゆっくりと1日をお過ごしください。



●カフェ「Made in ピエール・エルメ 和多屋別荘」

営業時間 11:00~18:00 定休日:水曜

TEL 0954-42-0210

公式サイト https://wataya.co.jp/facility/cafe_pierreherme



◆メニュー内容・料金

・アフタヌーンティー 5500円(1名様)

マカロン 2 種+スイーツ3種(チーズケーキ、ガトーバスク、 嬉野限定チョコレートケーキなど)+セイボリー3 種(季節の料理)+チョコレート+コーヒー・紅茶・煎茶

アフタヌーンティーは11:30、14:00の二部制(要予約)

ご予約はこちら ⇒ https://airrsv.net/cafe-watayabesso/calendar

※メニュー内容は季節や仕入れ状況により異なります。





・嬉野玄米茶のソフトクリーム 880円

濃厚バニラのソフトクリームに、さくさくとした食感のメレンゲやチョコレート、玄米茶パウダーをのせました。見た目だけでなく、 味や食感の変化もお楽しみいただけます。



・安政柑のガトーバスク 660円

ほのかな酸味と苦み、さっぱりとした甘みが特徴の広島県因島発祥の柑橘「安政柑」を使用。爽やかな味わいと、カスタードのハーモニーが楽しめる、この時期限定のガトーバスクです。 ※~8/31までの期間限定







・イチゴゼリー入りレモンソーダ 693円

すっきりとした味わいのレモンソーダに自家製のイチゴゼリーを組み合わせた季節限定ドリンク。涼しさを感じさせてくれる見た目や甘酸っぱい味わい、もっちりとしたゼリーの食感が楽しめる一品です。

※~8/31までの期間限定





【株式会社和多屋別荘 会社概要】

代表取締役 : 小原 嘉元(こはら よしもと)

会社設立 : 1950年11月3日

事業内容 : 旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地 : 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト :https://wataya.co.jp/



