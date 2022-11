[Dahua Technology Japan 合同会社]

多数なAI機能内蔵し、8K映像対応する強力なNVRでパフォーマンスを向上させる



Dahua Technology Japan 合同会社(所在地:東京都中央区、 職務執行者:リー・ビン)は、当社は2002年に世界初の8チャンネルリアルタイム組込型DVRをリリース以来、20年間映像ストレージの技術を開発し続けています。強力なAI機能でインテリジェントCCTVシステムを構築したい、既存カメラを交換することなく、既存CCTVシステムをアップグレードしたい、カメラを一元管理したいお客様へ、20年間の集大成といえる当社最も強力なネットワークビデオレコーダーNVR600-XIシリーズを提案します。本製品は2022年12月1日より提供いたします。





【製品概要】

NVR600-XI シリーズは、これまで最もパワフルなNVRです。このNVRは、従来のビデオ管理とインテリジェント分析を統合し、最先端の自動化されたビデオ監視システムを提供します。内部の高性能ハードウェアは、より鮮明なディスプレイ出力、より高度なネットワーク帯域幅、よりインテリジェントな能力をもたらします。そして、より魅力的な機能を搭載します。4つの独立した HDMI出力、安定化二重電源、N+M のバックアップなど高性能AIチップは、高度なAI技術を搭載し、幅広い業種のニーズをカバーすることができます。





基本スペック





【特長】

1.8K デコード/ディスプレイ出力







2.32MP パノラマカメラ対応







3.4系統の独立したHDMI出力







4.32-ch @1080Pデコード容量







5.2.5GbE ポート & 1024Mbps 入力帯域に対応







6. AI機能搭載









7.2電源搭載可 電源冗長設計により、安定性向上







8.ホットスワップ 対応引出式HDDスロット搭載筐体設計







9.RAID 0/1/5/6/10 により、データの保護性能を向上







10. ESS1504C による柔軟なストレージ容量拡張







11. 安心の5年保証







【適用シーン】

ソリューションと導入例







小売店







大規模工業団地







【今後の展望】

2024末まで代理店経由で4,000セットを販売することを目指しています。



【お問い合わせ先】

Dahua Technology Japan 合同会社

Tel:03-6661-6818

Eメール:Dahua_Japan@dahuatech.com



【Dahua Technology Japan 合同会社について】

代表者: リー・ビン

住所:〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町一町目9番地2号第一稲村ビル9F

Tel:03-6661-6818

Fax:03-6661-6857

URL:https://www.dahuasecurity.com/Japan

事業内容:当社は中国Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.の日本法人であり、都市運営、企業経営、消費者の価値を創造するため、 「より安全な社会とスマートな生活を実現させる」という目標を目指すことで、End-to-End のセキュリティソリューション、システム、サービスを提供しています。

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.について:

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology)は世界をリードするビデオ中心のスマートIoTソリューションとサービスのプロバイダーです。

Dahua Technology は技術革新をベースに、エンドツーエンドのセキュリティソリューション、システム、サービスを提供し、都市運営、企業管理、そして消費者に向けて価値を創造しています。

Dahua Technology は、18,000 名以上の社員を擁し、その内、50%以上が研究開発に従事しています。Dahua Technology は2002 年、世界初の自社開発8 チャンネルリアルタイム組込型DVR を発売して以来、技術革新に専念し、研究開発への投資を継続的に高めており、現在、年間売上高の約10%を研究開発に投資しています。Dahua Technology は、ビデオIoT 技術に基づく新たな機会を継続的に模索し、マシンビジョン、ビデオ会議システム、業務用ドローン、スマートファイヤーセーフティ、自動車技術、スマートストレージ、ロボティクスなどの分野でビジネスを展開しています。

グローバルなマーケティング・サービスネットワークを擁するDahua Technology は、中国に200 以上のオフィスを設立し、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、アフリカなどに58 の海外子会社・代表オフィスを立ち上げ、お

客様に迅速に高品質なサービスを提供しています。Dahua Technology は、「より安全な社会と、よりスマートな生活を可能にする」という使命を掲げ、180の国と地域に、製品、ソリューション、サービスを展開しており、スマートシティ、交通、小売、銀行・金融、エネルギーなどの主要産業を網羅しています。









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-09:46)