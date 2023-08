[ORIGINAL Inc.]

渋谷のナイトタイムの多様性を創出するプロモーションイベントにコンテンツ提供





タイムアウト東京を運営するORIGINAL Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役 伏谷博之)は、株式会社ジンズ(東京本社:東京都千代田区、代表取締役CEO 田中仁)が実施するプロモーションイベント「JINS 30 min Night Walk」(開始日:2023年8月31日)に、渋谷を楽しむためのおすすめコースのコンテンツを提供します。このイベントでは、訪日外国人観光客の新たな渋谷の夜の楽しみとして、メガネを新調し完成するまでの時間を有意義に過ごしていただくために、「JINS渋谷店(東京都渋谷区宇田川町31-1)」から30分間で回遊できる場所を提案します。



現状、訪日外国人観光客の夜間のアクティビティは、食事をする、バーに行くなどに限定される傾向があります。19時以降の新たな楽しみとして、お会計から最短30分で完成するJINSでメガネを作り、完成するまでの待ち時間を、タイムアウト東京がおすすめする近隣のヴェニューをホッピングして過ごすことを提案します。タイムアウト東京では、JINS渋谷店から、30分で回れる3つのコースを用意しています。



- 渋谷のフォトスポットを巡るコース(Shibuya for photographers in 30 minutes)

- 渋谷でおやつスポット巡るコース(Shibuya for foodies in 30 minutes)

- 渋谷で東京土産を探すコース(Shibuya for shoppers in 30 minutes)



さらに、JINS渋谷店で3,900円以上の買い物をしたお客様には、渋谷のマップをイラストしたオリジナルセリートがプレゼントされます。オリジナルセリートはタイムアウト東京とJINSのダブルネームとして今回の企画に併せて制作したものです。さらに、ウェブサイトに記載のある提携対象店舗でセリートを見せれば、特典を受けることが可能です。セリートはなくなり次第、配布終了となります。





JINS 30 min Night Walkは今後、訪日観光に人気の日本各地にて展開される予定です。また、本企画には株式会社グローバル・デイリーが協力しています。



■「JINS 30 min Night Walk」JINS渋谷店限定キャンペーン概要

【内容】

・メガネご購入者様に「Night Voucher(限定オリジナルセリート)」をプレゼント。

・提携対象店舗でセリートを提示すると特典を受けることができます。

【開始日】

・2023年8月31日(木)

【オリジナルセリートのプレゼント条件】

・JINS渋谷店にて3,900円以上(税込)をご購入の方

・購入時にパスポートと過去6ヶ月以内の入国証明書をご提示 (航空券等可)

【数量】

・なくなり次第終了

【注意事項】

・特典は近隣の一部のショップやレストランに限ります。

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。



関連ウェブサイト

JINSの多言語ウェブサイト:https://www.jins.com/jp/campaign/30minnightwalk/

タイムアウト東京のウェブサイト:https://www.timeout.com/tokyo/jins-30-minute-walks





◆株式会社ジンズ

JINSは、全国で450店舗以上を展開しているアイウエアブランドで、薄型非球面レンズ代込み5,900円(税込)からメガネを提供しています。企画から製造までを自社で一貫して行うことで低価格高品質を実現し、現在では日本で一番多くのお客様にご利用いただいております。また、店頭には定番からトレンドの商品はもちろん、世界的に活躍するデザイナーや建築家の方々と協業した商品や、AIがメガネの似合い度を判定するサービスまで幅広くご用意し、お客様のメガネ選びをサポートさせていただきます。どんなに度数や乱視が強いお客様でも追加料金の心配なく安心してご利用いただけ、更にレンズの在庫があれば約30分でメガネをお持ち帰りいただけるのも最大の特徴です。



<公式SNSアカウント>

X(旧Twitter):https://twitter.com/JINS_PR

Facebook:https://www.facebook.com/jins.jp

Instagram:https://www.instagram.com/jins_japan





◆株式会社グローバル・デイリー

グローバル・デイリーは、世界から訪れる「訪日外国人」と共感するためのプロモーションを創造し続ける会社です。多国籍のプロフェッショナルなメンバーと、豊富なメディアリソース、多岐にわたる経験とノウハウを活用しインバウンドにおける様々な課題を、外国人の観点から共感できる「日本の魅力」に変えていくソリューションを提案します。

https://www.gldaily.com/





◆タイムアウト東京について

(C)︎Time Out Tokyo

タイムアウトは、1968年にロンドンで創刊されたシティガイド。ローカルエキスパートが編集するガイド手法が支持を集め、現在は、333都市、59カ国、14言語に展開している。地域密着のガイドでありながらグローバルブランドというユニークな立ち位置となっている。 2014年にポルトガル、リスボン市の築150年の公共市場をリノベーションし、フードとカルチャーの融合した巨大なフードマーケット、『タイムアウトマーケット』をオープン。2019年には年間約430万人が訪れるなど、観光都市リスボンの#1デスティネーションとなった。同年、『Best the city under one roof』のコンセプトを掲げ、マイアミ・シカゴ・モントリオール・ブルックリン・ボストンの5都市にタイムアウトマーケットをオープン。2021年4月には中東エリア初のタイムアウトマーケットをドバイにオープンし、連日人気を博している。



タイムアウトは、歴史あるメディアブランドでありながら、大胆なピボットにより、タイムアウトマーケットビジネスを展開していることが評価され、Fast Company社の “The 10 most innovative media companies of 2020”に選出されている。



2009年に事業を開始したタイムアウト東京は、日本のインバウンド市場をリードするメディアとしてのポジションを確立。日本語・英語のバイリンガルで、東京はもちろんのこと、地方も含めた日本の魅力を国内外に発信している。

https://www.timeout.com/tokyo



<公式SNSアカウント>

X(旧Twitter):https://twitter.com/TimeOutTokyoJP

Facebook:https://www.facebook.com/timeoutjp

Instagram:https://www.instagram.com/timeouttokyo_jp/







【報道関係者からの本資料に関するお問い合わせ先】

タイムアウト東京 (運営会社 ORIGINAL Inc.)

担当:安藤

TEL 03-5792-5722

e-mail: info@originalinc.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-21:16)