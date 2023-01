[忠孝酒造株式会社]

『至高の熟成を極める』忠孝酒造株式会社(本社:沖縄県豊見城市、代表取締役社長:大城 勤)はテロワール泡盛専門蒸溜所となる「月の蒸溜所」を1/22新月に発表。同日、初回生産限定500本で販売スタート。初回特典として「月の蒸溜所」オリジナルのコースターとしおりをプレゼント。







2011年開設。忠孝蔵内の「沖縄本島で一番小さな蒸溜所」は2023年、テロワール泡盛専門「月の蒸溜所」として生まれ変わりました。

月の暦と生きる沖縄の、特別な蒸溜所。



初回生産本数はシリアルナンバー付きの限定500本(初回特典付)。

旧正月(月の暦のお正月)であり2023年初の新月である1/22(日)に発売スタートします。



昔ながらの造りだからこそ生み出せる、珠玉のおこげ香。

口の中を駆け巡る、スイートビターな芳醇な味わいをご堪能ください。



また、発売記念として1/22(日)に「くぅーすの杜 忠孝蔵」(沖縄県豊見城市伊良波556-2)にて「月の蒸溜所」の特別試飲会&記念蒸溜を行います。

1/22限定で忠孝蔵内のショップで8,000円以上商品ご購入の方へプレゼントもご用意。

この機会に「月の蒸溜所」の味わいをぜひお試しください。









初回生産500本限定の特典!







「月の蒸溜所」発表を記念して、初回生産500本限定でオリジナルのコースターと栞をプレゼント。

月を眺めながら、おこげの香りとともにノスタルジックな読書体験はいかがですか?

(※初回生産500本限定の特典となります。売切れ次第終了となりますので何卒ご了承ください)







味わい







懐かしさを感じるおこげの香ばしさと、ベイクドフルーツを思わせる上品でふくよかな甘い香り。

舌の上でサラッと広がる一方、余韻は深く芳醇。

鼻からおこげの香ばしさが抜け、甘やかなバニラ香へと変化していく。

甘味と苦味が調和した、スイートビターな大人の味わい。



<アロマ>

• 第一アロマ:白米のお焦げ、香ばしい玄米

• 第ニアロマ:ベイクドフルーツ、焼き芋

• 第三アロマ:バニラアイス、ヨーグルト







おすすめの飲み方とペアリング



【ストレート】





香ばしさと心地よいフルーティーさが際立つ。香り以上に口中で広がる濃醇な味わいを堪能してほしい。

深い味わいは揚げ物や焼き物などの料理とも調和し、互いを引き立て合う。



グルクンの唐揚げ、紅芋チップス、北京ダック、ナッツのキャラメリゼ、くんぺん etc...





【オンザロック】





甘さが抑えられ、シャープでキリッとした味わいを楽しめる。

先に泡盛を注ぎ、氷を後入れするタイプのオンザロックがオススメ。キレの良さが際立ち、肉料理をはじめ多くの料理とマリアージュ。





回鍋肉(ホイコーロー)、テビチ、海鮮八宝菜、黒酢酢豚、ステーキ、ミミガー etc...





【お湯割り】





中温(40度)のお湯割りでバニラの風味が広がり柔らかな芳醇さと余韻を楽しめる。

ビターさが抑えられた優しい味わいは、ゆるりと心身を包み込む。





ジーマーミ豆腐、エビチリ、エビ入り蒸し餃子、豆腐よう、ラフテー、ミヌダル、 etc...







【Point.1】「月の蒸溜所」とは









ソーグヮチ(旧正月)、シーミー(晴明祭)ハーレー(爬竜)、ウンケー(旧盆)。

沖縄に根付く多くの文化は旧暦、つまり「月の暦」とともにあります。

「海の暦」とも言われる月の巡りは島国沖縄において現在でも非常に大切にされ、沖縄文化の象徴のひとつです。



月は太陽と比べると非常に小さな天体。

ここ「月の蒸溜所」も沖縄本島で一番小さな蒸溜所です。

一回の蒸溜で一升瓶当たり、わずか60本。当社のメインとなる蒸溜所と比較しても、生産量はおよそ50分の1。



そのほぼ全ての行程が昔ながらの手作業により行われます。

琉球王国時代の地釜甑(じがまこしき)による米蒸し、忠孝窯製の甕仕込み、沖縄本島では唯一の地釜蒸溜。

温故知新の発想で、昔ながらの製法を再現した特別な蒸溜所です。





沖縄らしさを大切に。

そして、この小さな蒸溜所だからこそ出来る挑戦を積み重ねていき、泡盛の可能性の大きな一歩を踏み出していく。

そんな想いから、2011年開設の「沖縄本島で一番小さな手造り泡盛工場」は2023年「月の蒸溜所」として生まれ変わりました。







【Point.2】 沖縄唯一、テロワール専門蒸溜所







伝統的にタイ米が使用される泡盛において「テロワール」はほとんど存在しない概念でした。

これまで多くの独自製法を創り出してきた当社にとって「原料にこだわりぬき、味わいの探求を深めていく」それは心が高鳴る新たな挑戦の幕開けです。

県産米をはじめとしてご縁の繋がった土地のお米を、豊かな関係性と共に醸していく。

そんな未来を夢見て。







【Point.3】ここだけの特別な造り「おこげ製法」







この小さな蒸溜所は懐の深い母のように、これまで多くの挑戦を包み込み、豊かに子を生み出してきました。

理想のおこげ香の追求。それは数年前から胸に秘めていた当社の挑戦のひとつ。

こげ臭ではない、どこか懐かしく心地よいおこげの香り。

幾度と実験を重ね、2022年「おこげ製法」は誕生しました。昔ながらの造りだからこそ醸し出せる、ノスタルジックなおこげの香りをご堪能ください。







商品詳細











■ 商品名:月の蒸溜所 2022年蒸溜(沖縄県伊平屋島産米)

・原材料:米こうじ(国産米)

・発売日:2023年1月22日(日)

・内容量:500ml

・アルコール度数:43度

・価格:¥5,000(税込)

・初回生産本数:500本

(シリアルナンバー入り、初回特典「コースター」&「栞」)

・備考:リーフレット、外箱付

・URL:https://chuko-online.com/moon-distillery







販売先



・忠孝酒造公式 オンラインショップ

※全商品送料無料キャンペーン(沖縄県外発送に限る)いよいよ1/30(月)まで!

特設サイト:https://chuko-online.com/html/page9.html





・くぅーすの杜 忠孝蔵





〒901-0232 沖縄県豊見城市伊良波556-2

電話:098-851-8813

URL:https://www.chuko-awamori.com/chukogura







1月22日(日)の記念蒸溜&試飲会イベント(in 忠孝蔵)







発売記念として、旧正月(&2023年初の新月)である1/22(日)に「くぅーすの杜 忠孝蔵」にて「月の蒸溜所」の特別試飲会&記念蒸溜を行います。



当日は、当社代表自ら「月の蒸溜所」の試飲のご案内をさせていただく予定です。

忠孝蔵内に併設している蒸溜所では記念蒸溜の様子もガラス越しに見学可能(蒸溜は午前中頃予定)。



また、1/22限定で忠孝蔵内のショップで8,000円以上商品ご購入の方へ「15年の一滴 40度 50ml」(数量限定、なくなり次第終了)をプレゼント致します。

この機会に「月の蒸溜所」の味わいをぜひお試しくださいませ。







忠孝酒造とは







1949年に沖縄県豊見城(とみぐすく)の地で創業。

当社一番の個性は【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵】であること。

『至高の熟成を極める』という想いから、平成元年に業界で初めて熟成甕の研究を開始し、窯元としても33年の歴史を持ちます。

『泡盛文化の継承と創造』を基本理念とし、泡盛の新たな可能性を追求するとともに、さらなる進化に向かって挑戦し続けます。





■ 会社概要

名称 :忠孝酒造株式会社

代表者:代表取締役社長 大城 勤

所在地:沖縄県豊見城市字名嘉地132番地

設立 :1949年(昭和24年)





【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】

忠孝酒造株式会社 広報担当:大城

e-mail:call@chuko-awamori.com



